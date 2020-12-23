Чи може вакцина від COVID-19 змінити людську ДНК? Пояснюють науковці

Деякі з недавно створених вакцин від COVID-19, зокрема вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna, містять фрагмент генетичного матеріалу коронавірусу – інформаційну РНК, яка кодує шиповидний білок вірусу.
Шипоподібний білок – це та частина вірусу, яка нагадує корону та "чіпляється" до клітини господаря.
мРНК – це така собі генетична інструкція, яка навчає наш організм ці білки виділяти, а заодно виробляти захисні антитіла, щоб побороти збудник, з яким ми можемо зустрітися.
Коли люди чують, що вакцини від COVID-19 Pfizer і Moderna містять генетичний матеріал, дехто побоюється, що вакцина може змінити їхній геном.
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То як ця вакцина може вплинути на людську ДНК?
Ніяк, каже генетик Олександр Коляда.
"Уявіть собі, що ви подряпались і торкнулись іншої людини.
Або, наприклад, доторкнулись до помідора.
У вас в тілі тепер деякий час будуть шматки білків від бактерій з тіла тієї людини, або… помідора.
Але дуже швидко це зникне з вашого організму", – пояснює він
Ваша власна ДНК повністю захована в ядрі кожної з ваших клітин, і це ядро добре захищене, розповідає експерт з вакцин доктор Пол Оффіт.
"Інформаційній РНК фактично неможливо потрапити в ядро.
мРНК проходить тільки через цитоплазму клітини – матеріал, що оточує ядро, щоб дістатися до рибосом, таких собі фабрик, що виготовляють білки", – розповідає він.
Люди думають, що вони будуть генетично змінені, але це не так, стверджує Оффіт.
Інформаційна РНК (мРНК) виявлена у всіх живих клітинах.
Ці нитки генетичного коду діють як хімічні посередники між ДНК в наших хромосомах і клітинним механізмом, який виробляє білки, які нам необхідні для функціонування: мРНК надає інструкції, необхідні цим механізмом для утворення цих білків.
Проте мРНК – це не те ж саме, що ДНК, і вона не може з’єднуватися з нашою ДНК, щоб змінити наш генетичний код, пояснюють у Глобальному альянсі з вакцин та імунізації Gavi.
мРНК нестабільна і буде перебувати всередині клітини тільки близько 72 годин, перш ніж розкладеться.
"Деякі віруси, як-от ВІЛ, можуть інтегрувати свій генетичний матеріал в ДНК своїх господарів, але так вміють не всі віруси, і ВІЛ може робити це тільки за допомогою спеціальних ферментів, які він "приносить" з собою.
Вакцини мРНК не містять цих ферментів, тому немає ризику того, що генетичний матеріал, який вони містять, змінить нашу ДНК", – зазначають в альянсі.
Генетик Оксана Півень додає, що РНК-вакцина в принципі доволі нестабільна.
"Ми вже знаємо, що для збереження такої вакцини потрібні доволі екстремальні умови.
Коли ми вводимо таку вакцину, то її теж руйнують ферменти нашого організму.
РНК-молекула так недовго "проживе" в нас, і очікувати на якісь зміни в нашому організмі через це не доводиться.
Ця пандемія та дебют РНК-вакцин ймовірніше за все змінять медицину майбутнього", – пояснює науковиця.
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