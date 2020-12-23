Чи може вакцина від COVID-19 змінити людську ДНК? Пояснюють науковці

Деякі з недавно створених вакцин від COVID-19, зокрема вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna, містять фрагмент генетичного матеріалу коронавірусу – інформаційну РНК, яка кодує шиповидний білок вірусу.

Шипоподібний білок – це та частина вірусу, яка нагадує корону та "чіпляється" до клітини господаря.

мРНК – це така собі генетична інструкція, яка навчає наш організм ці білки виділяти, а заодно виробляти захисні антитіла, щоб побороти збудник, з яким ми можемо зустрітися.

Реклама:

Коли люди чують, що вакцини від COVID-19 Pfizer і Moderna містять генетичний матеріал, дехто побоюється, що вакцина може змінити їхній геном.

Фото: ktsdesign/Depositphotos

То як ця вакцина може вплинути на людську ДНК?

Ніяк, каже генетик Олександр Коляда.

"Уявіть собі, що ви подряпались і торкнулись іншої людини.

Або, наприклад, доторкнулись до помідора.

У вас в тілі тепер деякий час будуть шматки білків від бактерій з тіла тієї людини, або… помідора.

Реклама:

Але дуже швидко це зникне з вашого організму", – пояснює він

Ваша власна ДНК повністю захована в ядрі кожної з ваших клітин, і це ядро добре захищене, розповідає експерт з вакцин доктор Пол Оффіт.

"Інформаційній РНК фактично неможливо потрапити в ядро.

мРНК проходить тільки через цитоплазму клітини – матеріал, що оточує ядро, щоб дістатися до рибосом, таких собі фабрик, що виготовляють білки", – розповідає він.

Люди думають, що вони будуть генетично змінені, але це не так, стверджує Оффіт.

Інформаційна РНК (мРНК) виявлена у всіх живих клітинах.

Ці нитки генетичного коду діють як хімічні посередники між ДНК в наших хромосомах і клітинним механізмом, який виробляє білки, які нам необхідні для функціонування: мРНК надає інструкції, необхідні цим механізмом для утворення цих білків.

Проте мРНК – це не те ж саме, що ДНК, і вона не може з’єднуватися з нашою ДНК, щоб змінити наш генетичний код, пояснюють у Глобальному альянсі з вакцин та імунізації Gavi.

мРНК нестабільна і буде перебувати всередині клітини тільки близько 72 годин, перш ніж розкладеться.

"Деякі віруси, як-от ВІЛ, можуть інтегрувати свій генетичний матеріал в ДНК своїх господарів, але так вміють не всі віруси, і ВІЛ може робити це тільки за допомогою спеціальних ферментів, які він "приносить" з собою.

Вакцини мРНК не містять цих ферментів, тому немає ризику того, що генетичний матеріал, який вони містять, змінить нашу ДНК", – зазначають в альянсі.

Генетик Оксана Півень додає, що РНК-вакцина в принципі доволі нестабільна.

"Ми вже знаємо, що для збереження такої вакцини потрібні доволі екстремальні умови.

Коли ми вводимо таку вакцину, то її теж руйнують ферменти нашого організму.

РНК-молекула так недовго "проживе" в нас, і очікувати на якісь зміни в нашому організмі через це не доводиться.

Ця пандемія та дебют РНК-вакцин ймовірніше за все змінять медицину майбутнього", – пояснює науковиця.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.