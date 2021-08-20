Як правильно вибрати взуття школярам? Поради ЦГЗ

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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20 серпня 2021

Незручне взуття є шкідливим для дітей, адже їхній опорно-руховий апарат перебуває у стадії формування, а взуття впливає не тільки на здоров'я ніг, а й спини.

"Згадайте, наскільки нестерпним починав здаватися день, якщо вам тиснуло взуття або натирало ноги до нестерпних відчуттів.

В такі моменти як ніколи розумієш, наскільки важливо підбирати взуття правильно", – підкреслюють у Центрі громадського здоров’я.

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У ЦГЗ підготували поради, як вибрати безпечне взуття для своєї дитини.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

✅ Дитяче взуття повинно мати низький каблук. 

Висота каблука взуття для дітей віком від 3 до 7 років для повсякденного носіння повинна бути 5-10 мм, для дітей шкільного віку – до 20-25 мм.

У жіночому взутті допускається середній каблук до 40-45 мм.

✅ У дитячому взутті п’яткова частина повинна охоплювати п’яту і бути стійкою. 

У літньому взутті п’яткова частина може бути відкритою, якщо забезпечує стійкість стопи під час ходьби та взуття зручно закріплюється на нозі.

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✅ Правильно підібраний розмір. 

Через взуття "на виріст" у дитини можуть з’явитися мозолі, їй буде незручно ходити чи бігати. 

✅ Взуття має "дихати". 

Віддайте перевагу взуттю з натуральних матеріалів та нормальною вентиляцію, щоб дитячі ніжки не страждали від пітливості та неприємного запаху. 

✅ Не допускається використання підкладки зі штучної та (або) синтетичної шкіри в закритому взутті для дітей.

✅ Діти, які мають плоскостопість, потребують спеціальних індивідуальних рекомендацій. Тому бажано звернутися до ортопеда.

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