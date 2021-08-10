Шкарлет розповів, у якому форматі розпочнеться навчальний рік у школах

Навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі.
Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів.
Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу 1+1.
"COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні.
Але на початок навчального року ми все-таки розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі", – розповів Шкарлет.
|Фото: oksun70/Depositphotos
Міністр додав, що разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком розглядав три базові сценарії навчання.
"Коли Україна буде в зеленій зоні – це звичайний режим нормального повноформатного навчання без ніяких змін в освітньому процесі, але водночас і педради, і вчителі можуть обирати для себе якісь додаткові заняття, зокрема, по формату Всеукраїнської школи онлайн", – розповів Шкарлет.
Якщо ж буде жовта, помаранчева або червона зона, і в школі буде менше 80% вакцинованих педагогів, навчання відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі.
Станом на 15 липня, за даними МОН, в Україні проти COVID-19 вакцинувалося орієнтовно 35% вчителів.
"Але область від області відрізняється надто критично.
Наприклад, Київська область – це 90%, Житомирська, Львівська області – 55%-60%. Але всі ці цифри – на 15 липня.
Якщо ми хочемо мати повноцінний освітній процес, вакцинуватися треба", – наголосив міністр.
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