Шкарлет розповів, у якому форматі розпочнеться навчальний рік у школах

Навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі.

Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу 1+1.

"COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні.

Але на початок навчального року ми все-таки розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі", – розповів Шкарлет.

Фото: oksun70/Depositphotos

Міністр додав, що разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком розглядав три базові сценарії навчання.

"Коли Україна буде в зеленій зоні – це звичайний режим нормального повноформатного навчання без ніяких змін в освітньому процесі, але водночас і педради, і вчителі можуть обирати для себе якісь додаткові заняття, зокрема, по формату Всеукраїнської школи онлайн", – розповів Шкарлет.

Якщо ж буде жовта, помаранчева або червона зона, і в школі буде менше 80% вакцинованих педагогів, навчання відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі.

Станом на 15 липня, за даними МОН, в Україні проти COVID-19 вакцинувалося орієнтовно 35% вчителів.

"Але область від області відрізняється надто критично.

Наприклад, Київська область – це 90%, Житомирська, Львівська області – 55%-60%. Але всі ці цифри – на 15 липня.

Якщо ми хочемо мати повноцінний освітній процес, вакцинуватися треба", – наголосив міністр.

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