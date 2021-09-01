На півночі Індії медики зафіксували "загадкову" хворобу, яка стрімко поширюється серед дітей

В індійському штаті Уттар-Прадеш, що на півночі країни, понад 200 людей потрапили в шпиталь і близько 50 померли з нез’ясованим діагнозом. У жодного з цих хворих не виявили COVID-19, пише BBC World News.

У пацієнтів спостерігали сильну гарячку, болі в суглобах, нудоту та зневоднення.

Доктор Ніїта Калшрета, найвища посадовиця системи охорони здоров’я округу Фірозабад, зазначає:

"Пацієнти в шпиталях, особливо діти, вмирають зараз дуже швидко".

Фото: BBC World News

Лікарі окружних лікарень штату стверджують, що симптоми подібні до гарячки денге, тож навряд чи можна говорити про поширення якоїсь "загадкової" хвороби.

Свої висновки вони підтверджують низькою концентрацією тромбоцитів у крові пацієнтів, що є притаманною ознакою при хворобі денге.

Денге переносять через укуси самиці комарів виду Aedes aegypti, і хвороба є відомою в тропічних широтах сотні років. За даними ВООЗ, щороку трапляються близько 100 млн випадків важкого перебігу. Утім, в Індії чимало випадків призводять до важкого перебігу і смерті, особливо серед дітей.

Проте подібні спалахи "загадкових" захворювань трапляються в штаті Уттар-Прадеш досить часто, особливо після сезону літніх дощів.

Наприклад, у проміжку між 2005 і 2018 роками тут було зареєстровано понад 47 тис. випадків японського енцефаліту – захворювання, що також викликає гарячку, спазми й нудоту при важкому перебігові, особливо в дітей.

Іншого збудника медики виявили майже ненароком. 2014 року під час чергового спалаху енцефаліту в окрузі Горакхпур, медики також взяли зразки біоматеріалу в 250 хворих дітей. У 160 з них виявили антитіла до збудників цуцугамуші.

Учені зауважували, що кліщі-збудники хвороби мешкають на вологій деревині, тож діти могли підхопити їх, якщо ходили в туалет на вулиці або переносили вологу деревину руками.

2006 року причину чергового поширення гарячки й смертей серед дітей медики віднайшли у вживанні бобів коричника. Отруєння цією рослиною ставалось через голод, бідність, брак контролю з боку дорослих тощо.

Проте медичні фахівці та журналісти стверджують, що в багатьох лікарнях штату Уттар-Прадеш немає достатніх лабораторій для відстеження всіх можливих джерел захворювань, тож щоразу після сезонів дощів спалахи з характерними симптомами гарячки, зневоднення чи висипів приписують "невідомим" хворобам.

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