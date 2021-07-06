Які небезпечні хвороби, крім COVID-19, можуть спіткати туристів? Розповідають у ЦГЗ

Варто пам’ятати, що окрім пандемії COVID-19, є й інші хвороби, які можуть загрожувати здоров’ю й життю мандрівників.

Це можуть бути і кишкові інфеції, і хвороби після укусів комах.

Про них докладно розповіла Катерина Матюшкіна, начальниця відділу статистики та аналізу Центру громадського здоров’я, повідомляють на сайті ЦГЗ.

Харчові отруєння та гострі кишкові інфекції

Основна недуга влітку — це гострі кишкові інфекції.

Зокрема, за 5 місяців 2021 року в Україні вже зареєстрували 12,5 тис випадків ГКІ та 30 групових спалахів ГКІ, у результаті яких захворіло 263 людини, у т. ч. 237 дітей.

З них 14 спалахів встановленої та невстановленого походження (постраждали 124 людини, зокрема 118 дітей), 10 спалахів ротавірусного ентериту (постраждали 73 людини, зокрема 71 дитина), 5 спалахів сальмонельозу (постраждали 49 людей, у т. ч. 32 дитини) та один спалах вірусного гепатиту А (постраждали 17 людей, зокрема 16 дітей).

Переважали спалахи в дитячих дошкільних закладах (63%) та школах (13%), решта спалахів сталися в побуті, оздоровчих закладах та ймовірно були пов’язані із закладами громадського харчування.

Зокрема, цьогоріч уже зареєстрували 2 спалахи ГКІ в дитячих оздоровчих таборах в Одеській і Миколаївській областях. Епідрозслідування ще тривають. Тож варто пам’ятати, що дітей потрібно навчати правил особистої гігієни перед відправкою на відпочинок.

Інша проблема — ботулізм. За 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 43 випадки ботулізму, серед захворілих 1 дитина. Шестеро дорослих померли.

Імовірними харчовими продуктами, які призвели до захворювання, були в’ялена й солена прісноводна та морська риба (40%), м’ясні, рибні, овочеві, грибні консерви, інші м’ясні вироби.

Від отруєння грибами постраждали 35 людей, зокрема, 12 дітей. Троє постраждалих, у тому числі 2 дитини, померли.

Правила харчування під час подорожей

Туристам варто не забувати про безпеку харчових продуктів . Особливо якщо подорожуєте в глиб країни або сільську місцевість.

. Особливо якщо подорожуєте в глиб країни або сільську місцевість. Бажано уникати вуличної їжі, не вживати сиру й мало термічно оброблену їжу, дбати про особисту гігієну, часто мити руки, мити всі овочі і фрукти, уникати екзотичних страв, у якості яких ви не впевнені.

У будь-якій країні важливо дотримуватися правил особистої гігієни, вживати лише безпечну воду.

Мити руки, посуд, сирі овочі та фрукти також необхідно безпечною водою.

Важливо мати медичне страхування та звертатися по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття.

Укуси кліщів

Кліщовий бореліоз або хвороба Лайма — одна з кліщових інфекцій, яка найчастіше трапляється в Україні.

Під час перебування на території, де може присмоктатися кліщ - а це будь-яка територія, де є трави та кущі - необхідно:

надягати світлий закритий одяг,

бажано закривати тіло повністю,

заправити штани в шкарпетки,

не виходити за межі стежки в траву обабіч.

Можна скористатися спеціальним репелентом, який відлякує кліщів. Також за можливості кожні дві години варто проводити огляд одягу та тіла.

"Особливу увагу треба звернути на місця резинок шкарпеток і білизни, підколінної впадини, лінії волосяної частини голови, за вухами. Після повернення необхідно прийняти душ, одяг одразу ретельно випрати або пропрасувати. Перевірте на наявність кліщів домашніх тварин, якщо брали їх на прогулянку", - наголошують у ЦГЗ.

Якщо кліщ усе ж присмоктався, після його видалення необхідно стежити за місцем укусу та звернутися до лікаря за порадами з профілактичного лікування.

Якщо в місці укусу з’являється кільцеподібна еритема (почервоніння з просвітленням у центрі), це може бути симптомом бореліозу або хвороби Лайма. Необхідно пройти лабораторне тестування та приймати специфічне лікування відповідно до призначення лікаря.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Екзотичні хвороби

Найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні — це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу), холера.

Об’єднує всі ці захворювання те, що вони передаються через укуси комах. Основна профілактика однакова — використовувати репеленти, засітчувати вікна в приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах — вранці та в сутінках.

Проти холери та інших кишкових інфекцій допоможе споживання безпечної води та харчових продуктів.

"Також варто пам’ятати і про безпечність води для побутових потреб і гігієнічних процедур — миття посуду, прання, миття фруктів і овочів тощо. Використовуйте бутильовану, кип’ячену або відстояну воду. Не радимо купатися у відкритих прісних водоймах, особливо в сільській місцевості, які не мають для цього дозволу", - кажуть у ЦГЗ.

Як уникнути малярії?

Щороку в Україні реєструють до 40–50 завезених випадків малярії. На жаль, до 10% пацієнтів помирають.

Профілактика малярії передбачає два шляхи — профілактика укусів комарами та хіміопрофілактика протималярійними препаратами.

Малярія поширена в країнах Африки, Південної Америки, Азії та Океанії. Перед подорожами та тривалими відрядженнями в ці регіони необхідно звернутися до сімейного лікаря, який призначить курс хіміопрофілактики.

Профілактичне лікування необхідно приймати до виїзду, увесь час перебування в ендемічній країні та після повернення. Кратність прийому залежить від препарату. Вагітним жінкам радять уникати подорожей до ендемічних країн.

Крім хіміопрофілактики, також необхідно захищатися від укусів комарів: носити закритий одяг, обробляти одяг і відкриті ділянки тіла репелентами, уникати перебування на відкритому повітрі у вранішні та сутінкові години, коли комарі найактивніші.

Спати в приміщеннях із засітченими вікнами або мати захисний полог над ліжком. Сітки також можуть оброблятися спеціальними репелентами.

Після повернення в Україну за перших симптомів хвороби (озноб, лихоманка, прояви ГРВІ чи діареї) при зверненні по медичну допомогу необхідно відразу повідомляти лікареві, коли й у якій країні ви перебували й чи приймали хіміопрофілактику. Діагностується малярія шляхом мікроскопії препаратів крові.

Лікування проводять специфічними протималярійними препаратами. Самолікування категорично заборонено, оскільки навіть при правильному лікуванні, але пізньому зверненні, кожен десятий в Україні помирає.

Вакцинація для подорожуючих

Будь-які щеплення варто робити заздалегідь, адже імунітет формується в людини через певний час після щеплення.

У разі подорожей у країни, де поширена Жовта лихоманка (країни Південної Америки та Африки), обов’язково потрібно отримати щеплення та міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке видається через десять днів після щеплення.

Проти гепатиту А рекомендується отримати 2 дози з інтервалом у 6 місяців. Перед подорожами необхідно отримати хоча б одну дозу. Вакцинація дітям дозволена з 1 року життя.

Під час подорожей у країни, у яких поширеність гепатиту В вище 2% (переважно країни Азії та Африки), рекомендується отримати серію із 3 щеплень проти гепатиту В, якщо ви їх не робили раніше.

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