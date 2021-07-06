Які небезпечні хвороби, крім COVID-19, можуть спіткати туристів? Розповідають у ЦГЗ

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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6 липня 2021

Варто пам’ятати, що окрім пандемії COVID-19, є й інші хвороби, які можуть загрожувати здоров’ю й життю мандрівників.

Це можуть бути і кишкові інфеції, і хвороби після укусів комах.

Про них докладно розповіла Катерина Матюшкіна, начальниця відділу статистики та аналізу Центру громадського здоров’я, повідомляють на сайті ЦГЗ.

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Харчові отруєння та гострі кишкові інфекції

Основна недуга влітку — це гострі кишкові інфекції.

Зокрема, за 5 місяців 2021 року в Україні вже зареєстрували 12,5 тис випадків ГКІ та 30 групових спалахів ГКІ, у результаті яких захворіло 263 людини, у т. ч. 237 дітей.

З них 14 спалахів встановленої та невстановленого походження (постраждали 124 людини, зокрема 118 дітей), 10 спалахів ротавірусного ентериту (постраждали 73 людини, зокрема 71 дитина), 5 спалахів сальмонельозу (постраждали 49 людей, у т. ч. 32 дитини) та один спалах вірусного гепатиту А (постраждали 17 людей, зокрема 16 дітей).

Переважали спалахи в дитячих дошкільних закладах (63%) та школах (13%), решта спалахів сталися в побуті, оздоровчих закладах та ймовірно були пов’язані із закладами громадського харчування.

Зокрема, цьогоріч уже зареєстрували 2 спалахи ГКІ в дитячих оздоровчих таборах в Одеській і Миколаївській областях. Епідрозслідування ще тривають. Тож варто пам’ятати, що дітей потрібно навчати правил особистої гігієни перед відправкою на відпочинок.

Інша проблема — ботулізм. За 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 43 випадки ботулізму, серед захворілих 1 дитина. Шестеро дорослих померли.

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Імовірними харчовими продуктами, які призвели до захворювання, були в’ялена й солена прісноводна та морська риба (40%), м’ясні, рибні, овочеві, грибні консерви, інші м’ясні вироби.

Від отруєння грибами постраждали 35 людей, зокрема, 12 дітей. Троє постраждалих, у тому числі 2 дитини, померли.

Правила харчування під час подорожей

  • Туристам варто не забувати про безпеку харчових продуктів. Особливо якщо подорожуєте в глиб країни або сільську місцевість.
  • Бажано уникати вуличної їжі, не вживати сиру й мало термічно оброблену їжу, дбати про особисту гігієну, часто мити руки, мити всі овочі і фрукти, уникати екзотичних страв, у якості яких ви не впевнені.
  • У будь-якій країні важливо дотримуватися правил особистої гігієни, вживати лише безпечну воду.
  • Мити руки, посуд, сирі овочі та фрукти також необхідно безпечною водою.
  • Важливо мати медичне страхування та звертатися по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття.

Укуси кліщів

Кліщовий бореліоз або хвороба Лайма — одна з кліщових інфекцій, яка найчастіше трапляється в Україні. 

Під час перебування на території, де може присмоктатися кліщ - а це будь-яка територія, де є трави та кущі - необхідно:

  • надягати світлий закритий одяг,
  • бажано закривати тіло повністю,
  • заправити штани в шкарпетки,
  • не виходити за межі стежки в траву обабіч.

Можна скористатися спеціальним репелентом, який відлякує кліщів. Також за можливості кожні дві години варто проводити огляд одягу та тіла.

"Особливу увагу треба звернути на місця резинок шкарпеток і білизни, підколінної впадини, лінії волосяної частини голови, за вухами. Після повернення необхідно прийняти душ, одяг одразу ретельно випрати або пропрасувати. Перевірте на наявність кліщів домашніх тварин, якщо брали їх на прогулянку", - наголошують у ЦГЗ.

Якщо кліщ усе ж присмоктався, після його видалення необхідно стежити за місцем укусу та звернутися до лікаря за порадами з профілактичного лікування.

Якщо в місці укусу з’являється кільцеподібна еритема (почервоніння з просвітленням у центрі), це може бути симптомом бореліозу або хвороби Лайма. Необхідно пройти лабораторне тестування та приймати специфічне лікування відповідно до призначення лікаря.

Обережно, кліщ: енцефаліт, бореліоз та як цього уникнути

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Екзотичні хвороби

Найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні — це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу), холера.

Об’єднує всі ці захворювання те, що вони передаються через укуси комах. Основна профілактика однакова — використовувати репеленти, засітчувати вікна в приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах — вранці та в сутінках.

Проти холери та інших кишкових інфекцій допоможе споживання безпечної води та харчових продуктів.

"Також варто пам’ятати і про безпечність води для побутових потреб і гігієнічних процедур — миття посуду, прання, миття фруктів і овочів тощо. Використовуйте бутильовану, кип’ячену або відстояну воду. Не радимо купатися у відкритих прісних водоймах, особливо в сільській місцевості, які не мають для цього дозволу", - кажуть у ЦГЗ.

Як уникнути малярії?

Щороку в Україні реєструють до 40–50 завезених випадків малярії. На жаль, до 10% пацієнтів помирають.

Профілактика малярії передбачає два шляхи — профілактика укусів комарами та хіміопрофілактика протималярійними препаратами.

Малярія поширена в країнах Африки, Південної Америки, Азії та Океанії. Перед подорожами та тривалими відрядженнями в ці регіони необхідно звернутися до сімейного лікаря, який призначить курс хіміопрофілактики.

Профілактичне лікування необхідно приймати до виїзду, увесь час перебування в ендемічній країні та після повернення. Кратність прийому залежить від препарату. Вагітним жінкам радять уникати подорожей до ендемічних країн.

Крім хіміопрофілактики, також необхідно захищатися від укусів комарів: носити закритий одяг, обробляти одяг і відкриті ділянки тіла репелентами, уникати перебування на відкритому повітрі у вранішні та сутінкові години, коли комарі найактивніші.

Спати в приміщеннях із засітченими вікнами або мати захисний полог над ліжком. Сітки також можуть оброблятися спеціальними репелентами.

Після повернення в Україну за перших симптомів хвороби (озноб, лихоманка, прояви ГРВІ чи діареї) при зверненні по медичну допомогу необхідно відразу повідомляти лікареві, коли й у якій країні ви перебували й чи приймали хіміопрофілактику. Діагностується малярія шляхом мікроскопії препаратів крові.

Лікування проводять специфічними протималярійними препаратами. Самолікування категорично заборонено, оскільки навіть при правильному лікуванні, але пізньому зверненні, кожен десятий в Україні помирає.

Вакцинація для подорожуючих

Будь-які щеплення варто робити заздалегідь, адже імунітет формується в людини через певний час після щеплення.

У разі подорожей у країни, де поширена Жовта лихоманка (країни Південної Америки та Африки), обов’язково потрібно отримати щеплення та міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке видається через десять днів після щеплення.

Проти гепатиту А рекомендується отримати 2 дози з інтервалом у 6 місяців. Перед подорожами необхідно отримати хоча б одну дозу. Вакцинація дітям дозволена з 1 року життя.

Під час подорожей у країни, у яких поширеність гепатиту В вище 2% (переважно країни Азії та Африки), рекомендується отримати серію із 3 щеплень проти гепатиту В, якщо ви їх не робили раніше.

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