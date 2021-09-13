Третина українців доплачує лікарям за послуги. Опитування

33% українців визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря, за медичну процедуру (укол, перев’язка тощо) чи діагностику (рентген, УЗД тощо).

35% не роблять цього, а 29% – не зверталися за відповідними медичними послугами.

При цьому більшість українців виступає проти "подяки" лікарям, свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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За останні три роки кількість тих, хто додатково сплачував за певну послугу, не змінилась.

33% українців визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи за медичну процедуру

Водночас все більше українців не доплачують за лікування: у 2020-му їхня частка становила 23%, а у 2021 – 35%.

68% українців не згодні з тим, що лікарям можна і варто додатково віддячувати, щоб мати гарантію отримання якісної допомоги в майбутньому.

З практикою матеріальної "подяки" лікарям не погоджуються всі регіони, а мешканці півдня – найчастіше (77%).

Порівняно з 2019 роком у 2021-му частка людей, які не вважають, що лікарям варто додатково доплачувати, зменшилася більш ніж на 11%.

Число тих, хто не проти додатково віддячити лікарям, також зменшилося на 6% за останні 3 роки.

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Українці все рідше доплачують за прийом лікарів

За роки спостережень кількість опитаних, які вимагають боротися з корупцією в медичних закладах, не знизилась.

Українці все рідше доплачують за прийом лікарів та частіше вказують, що потрібно боротися з корупцією та круговою порукою серед керівників медичних закладів.

У 2019 році цієї думки дотримувалися 21% українців, у 2020-му – 12%, а у 2021-му цей показник повернувся до 21%.

"Корупція ще й досі присутня в медичних закладах, однак українці мають наміри боротися з нею", – йдеться у звіті фонду.

Загальнонаціональне опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій.

Методом опитування було особисте інтерв'ю за місцем проживання респондентів.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння використовуються дані загальнонаціональних досліджень, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у 2019 та 2020 роках.

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