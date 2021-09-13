Третина українців доплачує лікарям за послуги. Опитування

33% українців визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря, за медичну процедуру (укол, перев’язка тощо) чи діагностику (рентген, УЗД тощо).

35% не роблять цього, а 29% – не зверталися за відповідними медичними послугами.

При цьому більшість українців виступає проти "подяки" лікарям, свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

За останні три роки кількість тих, хто додатково сплачував за певну послугу, не змінилась.

33% українців визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи за медичну процедуру

Водночас все більше українців не доплачують за лікування: у 2020-му їхня частка становила 23%, а у 2021 – 35%.

68% українців не згодні з тим, що лікарям можна і варто додатково віддячувати, щоб мати гарантію отримання якісної допомоги в майбутньому.

З практикою матеріальної "подяки" лікарям не погоджуються всі регіони, а мешканці півдня – найчастіше (77%).

Порівняно з 2019 роком у 2021-му частка людей, які не вважають, що лікарям варто додатково доплачувати, зменшилася більш ніж на 11%.

Число тих, хто не проти додатково віддячити лікарям, також зменшилося на 6% за останні 3 роки.

Українці все рідше доплачують за прийом лікарів

За роки спостережень кількість опитаних, які вимагають боротися з корупцією в медичних закладах, не знизилась.

Українці все рідше доплачують за прийом лікарів та частіше вказують, що потрібно боротися з корупцією та круговою порукою серед керівників медичних закладів.

У 2019 році цієї думки дотримувалися 21% українців, у 2020-му – 12%, а у 2021-му цей показник повернувся до 21%.

"Корупція ще й досі присутня в медичних закладах, однак українці мають наміри боротися з нею", – йдеться у звіті фонду.

Загальнонаціональне опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій.

Методом опитування було особисте інтерв'ю за місцем проживання респондентів.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння використовуються дані загальнонаціональних досліджень, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у 2019 та 2020 роках.

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