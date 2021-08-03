Що робити, коли в лікарні вимагають гроші за послуги чи медикаменти. Інструкція

У квітні я написала скаргу до Національної служби здоров'я України через те, що мого близького родича, який лікувався у денному стаціонарі в Коростені, просили купувати шприци, фізіологічний розчин для ін'єкцій та системи для крапельниць.

За два місяці у лікарні визнали, що були неправі, й зголосилися повернути гроші (але є одне але, про це розкажу наприкінці).

Ця історія може бути корисною для тих, кому теж не подобається платити за те, що має бути умовно безкоштовним. Умовно – бо усе це вже оплачено державою завдяки податкам українців.

Як дізнатися, які послуги та ліки мають бути безоплатні

В Україні з 2018 року діє програма медичних гарантій, яка покриває усі види медичної допомоги – первинну (зокрема, діагностика і послуги сімейного лікаря), амбулаторну (консультації вузькопрофільних спеціалістів, лікування без госпіталізації), хірургічні операції, госпіталізацію, реабілітацію, паліативну допомогу.

Також безкоштовними мають бути ліки, що входять у Національний перелік лікарських засобів. У 2021 році список налічує 297 позицій, необхідні медикаменти у ньому можна знайти як за торговельною назвою, так і за назвою діючої речовини.

Повний перелік безоплатних послуг є на сайті Національної служби здоров’я України.

Поруч з кожною послугою зазначені два документи: перший – "Специфікація надання медичних послуг" (те, які маніпуляції з пацієнтом за необхідності мають здійснити медики), а також "Умови закупівлі медичних послуг" (це перелік вимог до медичного закладу, який надає послугу).

Другий документ важливий тим, що пацієнт може порівняти, чи отримав він послуги на тому рівні, на якому медичний заклад зобов’язався їх надавати: чи було відповідне медичне обладнання, спеціалісти, ліки, чи допускали відвідувачів. Якщо якісь вимоги були порушені, то це є підставою для написання скарги на лікарню/поліклініку до НСЗУ.

Аби отримати медичну допомогу, пацієнту потрібне електронне направлення лікаря з яким укладена декларація, або лікуючого лікаря. Направлення не потрібне до стоматолога, нарколога, гінеколога, психіатра і фтизіатра.

Екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку – направлення та декларація не потрібні.

Окремо варто зазначити, що комунальні та державні заклади охорони здоров’я мають право на платній основі надавати пацієнтам ті послуги, які не входять до програми медичних гарантій. Їх оплата здійснюється у вигляді офіційних платежів за тарифами, що затверджені органом місцевого самоврядування, який є власником закладу охорони здоров’я. Також платним може бути звернення без направлення.

Чому я писала скаргу до Національної служби здоров’я

Мій близький родич кілька років тому переніс інсульт, і відтоді двічі на рік проходить лікування у денному стаціонарі центральної міської лікарні Коростеня.

У квітні, в перший день чергового курсу профілактики, він повернувся з лікарні з аптечним чеком на майже 500 гривень. Я порахувала, що попереду в нього ще чотири дні лікування, і такими темпами сума за тиждень має набігти чимала.

Коли я роздивилася чек ближче, мене обурило, що крім медикаментів, яких немає у програмі "Доступні ліки", пацієнта зобов’язали купувати те, що за замовчуванням має бути у кожній лікарні – шприци, системи та розчин для ін’єкцій.

На сайті НСЗУ у розділі "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій" було вказано, що наша лікарня має підписаний договір щодо фінансування послуг, а отже медики не мали права просити пацієнта про купівлю витратних матеріалів.

Аби розібратися у ситуації, вирішила написати до НСЗУ. На вебпорталі установи є розділ "Громадянам" зі зручною формою для скарг та пропозицій.

Під час її заповнення, я зробила кілька невеликих помилок, через які співробітниці НСЗУ, яка потім працювала із моєю скаргою, довелося кілька разів зі мною зідзвонюватися задля уточнення інформації. Одразу зазначу, що була приємно вражена тим, наскільки терпляче і добросовісно ця спеціалістка виконувала свою роботу.

Як правильно оформити скаргу до НСЗУ

Аби лист про порушення прав пацієнта був дієвим, у ньому необхідно вказати таку інформацію:

🔴 ПІБ пацієнта. Причому бажано, щоб контактною особою був саме пацієнт, а не його родичі, аби уникнути плутанини у фактах і дати змогу спеціалістам НСЗУ швидко уточнити необхідну інформацію одразу у пацієнта.

🔴 Адресу проживання, мобільний телефон та електронну пошту для того, щоб спеціалісти НСЗУ, а також представники медичної установи, на яку написана скарга, мали змогу надіслати відповідь на вашу скаргу/запит/пропозицію.

🔴 У самій скарзі повинна міститися інформація про повну назву медичного закладу, в якому ймовірно були порушені права пацієнта, дату, коли права могли бути порушені, імена, по батькові та прізвища лікарів, які могли бути причетні до ймовірного порушення прав пацієнта.

🔴 Якщо пацієнт вже здійснив оплату послуг або медикаментів (це треба вказати у заяві) і хоче повернути гроші, необхідно зберегти товарні чеки, аби мати змогу надати їх медичному закладу/правоохоронним органам.

🔴 Поскаржитися на безпідставну відмову у наданні послуги чи на вимагання грошей, можна також за номером контакт-центру 16-77. Однак для ґрунтовного розгляду в НСЗУ просять залишати саме письмові заяви.

Як саме скарги пацієнтів можуть покращити ситуацію в медицині

Після того, як звернення пацієнта опрацьоване і є підстави вважати, що порушення відбулося, НСЗУ надсилає листи до закладу охорони здоров’я з проханням пояснити ситуацію, а також повернути гроші пацієнтові.

Також лист НСЗУ отримує власник закладу, оскільки питання організації медичного обслуговування громадян є компетенцією органу місцевого самоврядування.

Якщо головний лікар (заклад охорони здоров’я) не поновлює права пацієнта або не здійснює повернення грошей за послуги, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до правоохоронних органів. Зокрема, до Національної поліції України, органів прокуратури.

Медзаклад, в якому вимагали гроші з пацієнта, ризикує втратити договір з НСЗУ і залишитися без фінансування із державного бюджету.

Наскільки суттєвою така втрата може бути для скарбнички Коростенської міської лікарні, про яку йдеться у цій публікації, можна подивитися на тому ж таки сайті НСЗУ.

На дашборді зазначено, що вказаний медичний заклад лише у першому кварталі 2021 року в рамках програми медичних гарантій отримав від НСЗУ понад 36 мільйонів гривень. Це становить 68% від усіх надходжень лікарні за цей період. Ще 19% надходжень медзаклад отримує з держбюджету (зокрема через централізовані закупівлі), 6% – це дотації обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування.

Таким чином, листи пацієнтів дають змогу НСЗУ відслідкувати порушників серед медичних закладів, й лікарні все частіше стають перед вибором – змінюватися або ж залишитися без грошей.

Кому лікарні вже повернули гроші, та чому мій родич не отримав компенсації

З червня 2020 року по квітень 2021 року Національна служба здоров’я України подала 55 запитів до Національної поліції та 35 – до прокуратури, щодо фактів неправомірного стягнення оплати з пацієнтів.

У прес-службі НСЗУ навели низку випадків, коли пацієнти змогли повернути собі гроші.

Наприклад, жінка, що лікувала COVID-19 у Нікопольській міській лікарні № 4 й була змушена сама купувати ліки, отримала компенсацію у розмірі 8 241 гривні.

У приватному закладі Одеси "Кардіка Асістанс", який має договір з НСЗУ на лікування

інфаркту, пацієнтці повернули неправомірно стягнені 57 тисяч гривень.

Пацієнтці, син якої отримує послугу гемодіалізу в Обласній дитячій клінічній лікарні Харкова, відшкодували гроші за куплені ліки – 793 гривні.

Водночас моя історія зі скаргою закінчилася не так позитивно.

Після отримання листа НСЗУ, моєму родичу зателефонував коростенський лікар, який опрацьовував скаргу. Він попередив: якщо буде стояти питання про грошову компенсацію, будуть потрібні чеки. Втім куди та коли їх принести, медик не повідомив.

За деякий час від гендиректора Коростенської центральної міської лікарні прийшла відписка, в якій визнали, що неправомірно просили оплатити витратні матеріали. Однак зазначили, що пацієнт по компенсацію не прийшов. Куди і коли він мав прийти, у цьому листі також не повідомили.

Титульна світлина sudok1/Depositphotos.

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