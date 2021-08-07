Чому медики не сприймають пацієнтів за клієнтів?

Зміни в українській системі охороні здоров’я, зокрема, заторкнули тему прав і обов’язків споживачів і надавачів медичних послуг. Досі одне з найбільш чутливих питань у дискусії серед медиків – чи дійсно є різниця між поняттями "пацієнт" і "клієнт"?

Ідея цієї колонки прийшла до мене під час тренінгу зі стратегічного менеджменту для медиків. Я часто вживав слово "клієнт" і цим щоразу викликав ремствування лікарів. Хочу зрозуміти, чому це дратує медичну спільноту.

Як на мене, слова в Україні часто девальвуються: іноді через політику, іноді через нерозуміння значень. Наприклад, віднедавна слово активіст набуло негативного забарвлення.

Заглянемо у словник і бачимо, що це якраз людина, яка прагне поліпшення в суспільстві, застосовуючи певні форми активності.

Зараз конкретні люди просувають протилежне значення – зовсім не те, що вкладалося у це слово.

Щось схоже відбувається у медицині, де слово "клієнт" перетворили на негативно забарвлене і дуже далеке від звичного для всіх медиків "пацієнт".

Фото: AlexLipa/Depositphotos

Чому медики сприймають "клієнта" негативно?

Медики чудово розуміють класифікації. Спробуємо таким чином проаналізувати значення цього слова. Якщо оцінювати слово "клієнт" за сферою надання послуг, можемо простежити таку закономірність: у транспорті – пасажир, у закладах громадського харчування – гість, в лікарнях – пацієнт тощо.

Фактично у будь-якій сфері обслуговування є спеціалізована назва отримувача послуги.

Але з точки зору менеджменту, будь-яка людина, яка отримує послугу, зокрема медичну – клієнт.

Проте є ще один нюанс – медичні працівники в Україні не люблять, коли їх відносять до сфери обслуговування. Вони часто проводять паралелі, на кшталт: "ми вам не перукарі і не продавці, ми – лікарі".

Також багато з них стверджують, що вони лікують або надають медичну допомогу, проте у жодному разі це – не медична послуга.

Хоча в Основах законодавства України про охорону здоров'я є чітке визначення: "Послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга) – послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою – підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником.

Замовником послуги з медичного обслуговування населення можуть бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт".

Тобто, медична послуга – це одиниця оплата, не сутність, що принижує лікаря і змушує його бути надавачем якогось сервісу. Не може бути одиницею оплати емпатія лікування пацієнта.

Є спеціалізований менеджерський термін, що визначає цю одиницю послуги. Вкладати туди певні сакральні змісти, що викликають моральний спротив, непотрібно.

Чому важливо, щоб пацієнт був клієнтом?

Працівники державних та комунальних медзакладів філософствують: вони надають послуги пацієнтам, а не клієнтам, бо ті не платять за прийом як, наприклад, у приватних лікарнях.

У висновку виходить, що в умовному комунальному некомерційному підприємстві чи інституті – пацієнти, а в приватних медичних закладах – клієнти. Але не все так однозначно.

Хоча пацієнт з власної кишені і не платить, наприклад, сімейному лікарю за консультацію в державній клініці, але в Україні за кожного з нас це робить держава з податків, які ми сплачуємо щодня (ПДВ, акцизи тощо).

Важливо й те, що з появою принципу "гроші йдуть за пацієнтом" – людина сама обирає заклад та лікаря/-ку для обслуговування. Тобто якщо ти надаєш якісно медичну допомогу – до тебе повертається пацієнт.

Відповідно, якщо послуга надана не належним чином – можеш втратити пацієнта, а за ним – і кошти. Сьогодні від якості надання послуги пацієнту залежить подальший успіх.

Спробую ще простіше пояснити. Чи потребує пацієнт допомоги лікаря? Безперечно, так. А клієнт? Звісно, якщо йому потрібна медична послуга, він також має її отримати, але ця послуга має бути відповідної якості. Але одразу ж виникає питання – а пацієнт не може вимагати належного рівня послуг? Може!

Отже, якщо ми розкладемо ці поняття, проводити протистояння між словами "пацієнт" і "клієнт" – безглуздо, тому що це все одно, що проводити протистояння між однаковими дефініціями із різних класифікацій. Це одне й те ж на різних мовах – менеджерів чи лікарів. Використовувати можна обидва слова.

Однак чомусь ставлення до пацієнта у державній лікарні все ще буває в рази гірше, ніж до клієнта у приватній. Тож як не називай, але українським медикам таки доведеться покращувати сервіс, щоб не втрачати своїх пацієнтів.

Матвій Хренов, радник міністра охорони здоров'я (2018-2019 рр), спеціально для УП. Життя

Титульна світлина Syda_Productions/Depositphotos

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