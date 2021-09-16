Коли й кому потрібно вакцинуватися проти грипу в умовах COVID-19? Пояснення МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 вересня 2021

Міністерство охорони здоров’я закликало українців вакцинуватися проти грипу.

У МОЗ також розповіли, кому варто зробити щеплення першочергово.

Про це установа повідомила на Facebook.

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"Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. 

Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно", – розповідають у МОЗ.

   Фото: thenews2.com/Depositphotos

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу: 

  • A/Victoria (H1N1)
  • A/Cambodia (H3N2) 
  • В/Washington
  • B/Phuket

Кому вакцинуватися першочергово?

  • Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії.
  • Вагітним (вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності).
  • Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом.
  • Людям із хронічними захворюваннями, унаслідок яких ризик ускладнень від грипу значно підвищується.
  • Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Вакцинуватися від цих штамів МОЗ радить до початку циркуляції вірусів грипу – у вересні-жовтні, щоб утворився імунітет. Для цього потрібно приблизно два тижні.

"Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності.

Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу", – йдеться у повідомленні.

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Як отримати щеплення?

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину закуповують власним коштом або за гроші з місцевих бюджетів чи підприємств. 

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що медиків імовірно вакцинуватимуть проти грипу безкоштовно.

МОЗ закликає вакцинуватися проти грипу і наголошує: 

"Вакцина проти COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки".

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