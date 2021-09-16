Коли й кому потрібно вакцинуватися проти грипу в умовах COVID-19? Пояснення МОЗ

Міністерство охорони здоров’я закликало українців вакцинуватися проти грипу.
У МОЗ також розповіли, кому варто зробити щеплення першочергово.
Про це установа повідомила на Facebook.
"Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.
Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно", – розповідають у МОЗ.
|Фото: thenews2.com/Depositphotos
За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:
- A/Victoria (H1N1)
- A/Cambodia (H3N2)
- В/Washington
- B/Phuket
Кому вакцинуватися першочергово?
- Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії.
- Вагітним (вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності).
- Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом.
- Людям із хронічними захворюваннями, унаслідок яких ризик ускладнень від грипу значно підвищується.
- Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.
Вакцинуватися від цих штамів МОЗ радить до початку циркуляції вірусів грипу – у вересні-жовтні, щоб утворився імунітет. Для цього потрібно приблизно два тижні.
"Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності.
Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу", – йдеться у повідомленні.
Як отримати щеплення?
Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину закуповують власним коштом або за гроші з місцевих бюджетів чи підприємств.
Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що медиків імовірно вакцинуватимуть проти грипу безкоштовно.
МОЗ закликає вакцинуватися проти грипу і наголошує:
"Вакцина проти COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки".
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