Коли й кому потрібно вакцинуватися проти грипу в умовах COVID-19? Пояснення МОЗ

Міністерство охорони здоров’я закликало українців вакцинуватися проти грипу.

У МОЗ також розповіли, кому варто зробити щеплення першочергово.

Про це установа повідомила на Facebook.

"Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно", – розповідають у МОЗ.

Фото: thenews2.com/Depositphotos

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

A/Victoria (H1N1)

A/Cambodia (H3N2)

В/Washington

B/Phuket

Кому вакцинуватися першочергово?

Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії.

Вагітним (вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності).

Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом.

Людям із хронічними захворюваннями, унаслідок яких ризик ускладнень від грипу значно підвищується.

Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Вакцинуватися від цих штамів МОЗ радить до початку циркуляції вірусів грипу – у вересні-жовтні, щоб утворився імунітет. Для цього потрібно приблизно два тижні.

"Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності.

Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу", – йдеться у повідомленні.

Як отримати щеплення?

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину закуповують власним коштом або за гроші з місцевих бюджетів чи підприємств.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що медиків імовірно вакцинуватимуть проти грипу безкоштовно.

МОЗ закликає вакцинуватися проти грипу і наголошує:

"Вакцина проти COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки".

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