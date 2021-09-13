Епідсезон грипу буде таким, як торік. Очікується три штами – МОЗ

У 2021–2022 роках в Україні епідемічний сезон грипу буде на рівні з минулим.

У Міністерстві охорони здоров’я очікують циркуляцію трьох штамів: B/Washington, H1N1 та H3N2, повідомили на сайті МОЗ.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, минулого року багато людей тяжко перехворіли грипом або отримали тривалі наслідки захворювання.

"Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин.

Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", – сказав Ігор Кузін.

Нагадаємо, з 28 вересня до 7 лютого 2021 року перехворіло 7,5% населення країни; госпіталізовано 57 тис. людей, із них 33,2% – діти віком до 17 років. Летальних випадків зареєстровано не було.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Цього року до аптек доставлять приблизно мільйон доз вакцин проти грипу.

Також Кузін також анонсував виробництво вакцини проти грипу від українського виробника.

"Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини проти грипу на території України", – повідомив головний санітарний лікар.

За його словами, вакцина з'явиться у першому півріччі 2022 року.

Нагадаємо, МОЗ спростувало 5 міфів про вакцинацію.

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