Українські науковці розробили ПЛР-тест, який може одночасно визначити COVID-19 та грип

Українські вчені розробили тест полімеразної ланцюгової реакції, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі відразу трьох вірусів.

Зокрема мова йде, про SARS-CoV-2 (коронавірусу) та штами А і В вірусу грипу.

Про це повідомляють в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБіГ).

Проведення такого комбінованого тесту триває близько 6 годин.

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Зазначається, що через схожість коронавірусу з симптомами грипу, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

"Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом", – розповідає директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

Крім того, науковці працюють над розробкою ще однієї тест-системи, яка дозволить визначити одразу 5 вірусів.

"Вчені нашого Інституту завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п’яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей – риновірусу та кору", – додає Михайло Тукало.

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