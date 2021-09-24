Дивіться, хто прийшов на День донора в редакцію УП

Журналісти, читачі та члени Клубу УП два дні сиділи на дієті, аби 23 вересня здати кров для лікарень Києва.
У редакції організували корпоративний День донора, щоб привернути увагу до проблеми браку в Україні неродинних донорів.
Саме вони забезпечують постійні запаси крові у шпиталях і завдяки їм медики можуть рятувати життя невідкладно: під час складних пологів, під час важких поранень у ДТП або в бою, під час ускладнених операцій.
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| Журналістка УП Соня Лукашова здає кров, аби перевірити рівень гемоглобіну перед донацією
У рамках цієї ініціативи в офіс "Української правди" приїхала бригада медиків Київського міського центру крові. Стати донорами могли всі, хто не мав тимчасових або абсолютних причин для відсторонення.
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|Журналістові Економічної правди Олександрові Колесніченку вимірюють тиск перед донацією
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|Перші донорки
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|Катерина Ковіня та Альона Музиченко
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| Альона Музиченко, координаторка з клінічних досліджень, та Катерина Ковіня, фахівець з клінічних досліджень (праворуч)
За чотири години, які медики провели в редакції УП, вдалося зібрати 12 літрів крові, і вона вже почала рятувати життя.
З цільної крові виділятиметься еритроцитна маса, що буде використана протягом перших 40 днів після донації, а також плазма, яка може зберігатися протягом наступних трьох років.
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| Член Клубу УП Тарас Жеплінський, священник Української Греко-Католицької Церкви, комунікаційник
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| Сергій Старенький, читач УП
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|Євген Кравець, працює у сфері комунікацій, взаємодії зі ЗМІ та PR
Усього до донації за медичними показниками допустили 25 волонтерів. Найбільше донорів виявилося із другою групою крові.
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|Дана Гордійчук, журналістка Економічної правди
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| Для Дани це була не лише перша донація, а й перше знайомство із запахом нашатирного спирту
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| Валентин Косач та Єлизавета Яковлєва
Чому донорство — це важливо?
✓ Це благородно. Одна донація рятує три життя.
✓ Це необхідно. Кожна 4 людина протягом життя потребує донорської крові.
✓ Це корисно. Донори живуть на 5 років довше.
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|Валентин Косач
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|Катерина Лотохова, спеціаліст з HR Української правди
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| Аліна Полякова, керівниця відділу нативної реклами УП, вже вдруге за місяць намагалася здати кров, і це навіть задокументовано
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|У перервах між донаціями медики Київського міського центру крові теж встигли пофотографуватися
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| Читач УП Олексій Жуковський
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| Ірина Орлюк, працює в IT, не пишучи код. Любить подорожувати, готувати, доглядати за рослинами і робити хендмейд вироби
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| Надія Курінна, працює на ринках капіталу, та В'ячеслав Куценко
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| Олег Марченко, читач УП
Які бонуси отримують донори:
✓ кожен донор отримує гарантований законодавством вихідний у день здачі крові, плюс має право на ще один додатковий вихідний протягом року;
✓ кожен донор крові отримує 73 гривні компенсації від держави на харчування.
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| Редакційний пес Юстас прийшов підбадьорити донорів
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| Юлія Бакульська, працює у ВРУ помічником народного депутата
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| Учасник Клубу УП Олександр Глюдзик, відповідальний за розвиток регіональної мережі в "Торгова електрична компанія"
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|Наталя Гончарова
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| Олександр Олешко
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| Редакторка-засновниця УП Олена Притула
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| Андрій Слюсаренко
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| Катерина Буряк, студентка магістратури в КНУ та стажерка у юридичній фірмі
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|Журналіст Економічної правди Олександр Колесніченко
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| Христина Бондарєва, журналістка Європейської правди
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| Анастасія Калатур, редакторка стрічки новин УП
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| Виїзна бригада медиків Київського міського центру крові та частинка команди УП
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Автор усіх фото Дмитро Ларін