Дивіться, хто прийшов на День донора в редакцію УП

Журналісти, читачі та члени Клубу УП два дні сиділи на дієті, аби 23 вересня здати кров для лікарень Києва.

У редакції організували корпоративний День донора, щоб привернути увагу до проблеми браку в Україні неродинних донорів.

Саме вони забезпечують постійні запаси крові у шпиталях і завдяки їм медики можуть рятувати життя невідкладно: під час складних пологів, під час важких поранень у ДТП або в бою, під час ускладнених операцій.

Журналістка УП Соня Лукашова здає кров, аби перевірити рівень гемоглобіну перед донацією

У рамках цієї ініціативи в офіс "Української правди" приїхала бригада медиків Київського міського центру крові. Стати донорами могли всі, хто не мав тимчасових або абсолютних причин для відсторонення.

Журналістові Економічної правди Олександрові Колесніченку вимірюють тиск перед донацією

Перші донорки

Катерина Ковіня та Альона Музиченко

Альона Музиченко, координаторка з клінічних досліджень, та Катерина Ковіня, фахівець з клінічних досліджень (праворуч)

За чотири години, які медики провели в редакції УП, вдалося зібрати 12 літрів крові, і вона вже почала рятувати життя.

З цільної крові виділятиметься еритроцитна маса, що буде використана протягом перших 40 днів після донації, а також плазма, яка може зберігатися протягом наступних трьох років.

Член Клубу УП Тарас Жеплінський, священник Української Греко-Католицької Церкви, комунікаційник

Сергій Старенький, читач УП

Євген Кравець, працює у сфері комунікацій, взаємодії зі ЗМІ та PR

Усього до донації за медичними показниками допустили 25 волонтерів. Найбільше донорів виявилося із другою групою крові.

Дана Гордійчук, журналістка Економічної правди

Для Дани це була не лише перша донація, а й перше знайомство із запахом нашатирного спирту

Валентин Косач та Єлизавета Яковлєва

Учасниця Клубу УП Єлизавета Яковлєва

Чому донорство — це важливо?

✓ Це благородно. Одна донація рятує три життя.

✓ Це необхідно. Кожна 4 людина протягом життя потребує донорської крові.

✓ Це корисно. Донори живуть на 5 років довше.

Валентин Косач

Катерина Лотохова, спеціаліст з HR Української правди

Аліна Полякова, керівниця відділу нативної реклами УП, вже вдруге за місяць намагалася здати кров, і це навіть задокументовано

У перервах між донаціями медики Київського міського центру крові теж встигли пофотографуватися

Головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков забіг здати кров, щойно випустив на сайт статтю про "ахметівський" законопроєкт

Читач УП Олексій Жуковський

Ірина Орлюк, працює в IT, не пишучи код. Любить подорожувати, готувати, доглядати за рослинами і робити хендмейд вироби

Учасник Клубу УП Гліб Шпичка

Надія Курінна, працює на ринках капіталу, та В'ячеслав Куценко

Олег Марченко, читач УП

Які бонуси отримують донори:

✓ кожен донор отримує гарантований законодавством вихідний у день здачі крові, плюс має право на ще один додатковий вихідний протягом року;

✓ кожен донор крові отримує 73 гривні компенсації від держави на харчування.

Редакційний пес Юстас прийшов підбадьорити донорів

Юлія Бакульська, працює у ВРУ помічником народного депутата

Учасник Клубу УП Олександр Глюдзик, відповідальний за розвиток регіональної мережі в "Торгова електрична компанія"

Наталя Гончарова

Олександр Олешко

Учасниця Клубу УП Лідія Давиденко

Редакторка-засновниця УП Олена Притула

Андрій Слюсаренко

Катерина Буряк, студентка магістратури в КНУ та стажерка у юридичній фірмі

Журналіст Економічної правди Олександр Колесніченко

Христина Бондарєва, журналістка Європейської правди

Анастасія Калатур, редакторка стрічки новин УП

Виїзна бригада медиків Київського міського центру крові та частинка команди УП

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Автор усіх фото Дмитро Ларін