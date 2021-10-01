В Англії до 18 років заборонили вводити ботокс та інші косметичні філери

В Англії людям до 18 років заборонили вводити ботулотоксин та інші філлери у косметичних цілях, навіть з дозволу батьків.

З 1 жовтня надання таких послуг неповнолітнім стало кримінальним правопорушенням, повідомляє Міністерство охорони здоров’я Великої Британії.

Ботокс і косметичні філлери, наприклад, гіалуронову кислоту, найчастіше використовують для процедур зі збільшення губ, розгладження зморшків або шрамів.

Реклама:

Однак відтепер неповнолітнім заборонено навіть домовлятися про ці послуги або записуватись на прийом.

Тільки ліцензований медик може дати дозвіл на такі процедури і лише для лікування.

Тоді їх має проводити зареєстрований лікар, медсестра, фармацевт або дантист.

"Новий закон захистить дітей від потенційного ризику для здоров'я, який несуть ботулотоксини та косметичні філери", – йдеться у повідомленні.

Фото: robertprzybysz/Depositphotos

Що не так із ботоксом?

Ін'єкції ботулотоксину – поширена практика у косметичній медицині.

Реклама:

Ботулінотерапія відома насамперед здатністю зменшувати появу мімічних зморшок.

Її також застосовують для лікування спазмів шиї (цервікальної дистонії), надмірного потовиділення (гіпергідрозу), хронічної мігрені та інших станів, пишуть Mayo Clinic.

Ін’єкції ботоксу безпечні за умови, якщо їх проводить досвідчений лікар у належних санітарних умовах, використовує сертифіковані препарати і враховує індивідуальні протипоказання.

Зокрема, лікарі не рекомендують робити ботокс під час вагітності, грудного вигодовування, а також людям, у яких алергія на коров’яче молоко.

Інакше ботулінотерапія може призводити до небезпечних побічних реакцій.

Крім цього, віцепрезидентка Асоціації косметичних медсестер Ірландії радила втриматися від ін’єкцій ботулотоксину протягом певного часу до і після вакцинації проти COVID-19.

За її словами, деякі пацієнти після щеплення вакциною Moderna скаржилися на набряки у місцях, де вони мали філлери.

В Україні більшість клінік не рекомендують ін’єкції ботоксу та інших філлерів пацієнтам до 18 років.

Однак фактично такі маніпуляції проводять з 14 років з письмового дозволу батьків.

Нагадаємо, ми розповідали, якою має бути естетична медицина в Україні.