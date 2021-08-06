Не існує де-юре. Яким має бути ринок естетичної медицини в Україні

Попри те, що в галузі естетичної медицині в України працює понад 80 тисяч фахівців, вона практично не регульована і не структурована.

Самого поняття "естетична медицина" не існує де-юре. Найпрогресивніші медики – пластичні хірурги – не можуть сказати, що у них є професія.

Немає жодного документу – нормативного акту, закону або кодексу, в якому було б зібрано усе, що стосується цієї сфери.

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Відсутні кваліфікаційні вимоги для виконання більшості маніпуляцій. Застаріле законодавство, відсутні протоколи процедур, немає реєстрів медичних виробів. Відсутні цілісні програми навчання за багатьма новітніми напрямками. Як наслідок, такий вид діяльності не сертифікується і не ліцензується.

Натомість згадки про пластичну, реконструктивну та естетичну медицину розкидано по десятках законодавчих актів.

Але де-факто – це величезний ринок, насичений, динамічний і з перспективою розвитку. І це не тільки косметологія чи пластична хірургія. Це багато спеціальностей, які визначають якість життя.

Послуги, які надають наші фахівці, користуються великою популярністю не лише серед українців, але й іноземців. І коли ми говоримо про розвиток медичного туризму в Україні, чималий внесок у цей розвиток роблять саме мої колеги.

Укол ботоксу або ринопластика – це косметична чи медична процедура? А встановлення грудних імплантів? Особливо, якщо це необхідна операція після мастектомії в результаті онкологічного захворювання, наприклад. Парадоксально, але однозначної відповіді на ці питання в Україні немає.

Фото: anatoliy_gleb/Depositphotos

Чиновники та депутати декларують готовність долучитися до вирішення проблеми і підготувати усі нормативні акти, щоб визначити чіткі та зрозумілі правила гри.

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Нас запевняють, що процес обговорення цих законодавчих змін проходитиме у тісній співпраці із гравцями ринку.

Та, окрім законів, необхідно створити реєстри фахівців, які працюють на ринку; послуг, які вони надають; і матеріалів, з якими вони мають справу.

В Україні близько 300 пластичних хірургів, котрі постійно практикують. Але немає жодної статистики, скільки операцій вони виконують, скільки з них успішні, чи були ускладнення тощо.

Так само на ринку України представлено 200 філерів, але менше половини з них зареєстровані як належить через відсутність реєстру медичних виробів.

Не менш важливою є й етична складова цієї професії. Кодекси, якими регулюються етичні норми діяльності, є у лікарів, фармацевтів та багатьох інших професійних спільнот. А у представників естетичної медицини немає.

Цей недолік потрібно терміново виправляти, розробивши Етичний кодекс – за зразком цивілізованих країн.

У кодексі мають бути узагальнені і зафіксовані усі правові норми, які регулюють ринок естетичної медицини, і наразі розпорошені по різних нормативно-правових актах.

Зокрема, потрібно визначити механізм сертифікації, ліцензування таких фахівців, їхньої юрисдикції на підставі законодавства. А також прописати принципи стосунків з клієнтами, колегами, юристами та засобами масової інформації.

У цьому ж документі повинно бути зафіксовано, яким чином такий фахівець може рекламувати свої послуги, як він може брати участь у науковій діяльності тощо.

Ну і, звісно, Етичний кодекс повинен містити перелік етичних норм, якими мають керуватися фахівці естетичної медицини.

Фіксація таких норм та чітке їхнє дотримання – запорука того, що ринок функціонуватиме прозоро і зрозуміло, і його репутація буде на висоті. Адже у ЗМІ було чимало сюжетів, коли через непрофесіоналізм або недотримання професійної етики фахівець з естетичної медицини заподіяв пацієнтові шкоди.

Такі випадки можна мінімізувати, якщо застосовувати до порушників Кодексу відповідне покарання – аж до позбавлення ліцензії і унеможливлення подальшого перебування у професії.

Дмитро Слоссер, пластичний хірург, заслужений лікар України, спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина shmeljov/Depositphotos

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