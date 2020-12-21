"А раптом поможе": розвінчуємо 26 альтернативних способів профілактики COVID-19

ОНОВЛЕНО 25.08.2021

"Масло для профілактики коронавірусу",

"Сода для профілактики коронавірусу",

"Горілка для профілактики коронавірусу".

Це одні із багатьох аналогічних фраз, які знає інтернет.

Загалом, якщо ви вирішите загуглити, чи ефективний який-небудь продукт із вашого холодильника проти COVID-19, то ймовірно знайдете рекомендації, як з’їсти нещасний забутий кусок ковбаси, щоб не захворіти на коронавірус.

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Звісно, ковбаса – це вже перебільшення, але купитися на домашні/альтернативні/народні засоби для профілактики COVID-19 доволі легко.

"Українська правда. Життя" зібрала поширені поради для захисту від коронавірусної інфекції і разом з інфекціоністом Євгенієм Щербиною спробувала розібратися, чи варто таки паритися у ванні, пити горілку, вмиватися антисептиком, закидатися щучкою дернистою і запивати все содою.

Фото: deagreez1/Depositphotos

Народні засоби

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"Приймання гарячої ванни може запобігти зараженню вірусом"

Немає доказів того, що гаряча ванна може хоч якось захистити від зараження як COVID-19, так і будь-яким іншим вірусом, розповідає Щербина.

"Система терморегуляції організму працює так, що навіть при значних коливаннях температури навколишнього середовища температура "ядра" людського організму буде залишатись в стандартних межах 35,8-37,5°C, що аж ніяк не зможе вплинути на вірогідність заразитись COVID-19", – пояснює інфекціоніст.

Насправді ванна з дуже гарячою водою може бути шкідливою, бо можна обпектися, зазначають у ВООЗ.

"Пиття теплої води захистить від SARS-CoV-2"

Варіацій, як може тепла вода запобігти COVID-19, багато.

Наприклад, деякі повідомлення в соціальних мережах припускають, що якщо пити воду кожні 15 хвилин, можна захиститися від вірусу, який потрапив у рот, змивши його в шлунок.

Ідея тут в тому, що коронавірус не потрапить у трахею, яка веде в легені.

Також є твердження, що коронавірус можна вбити водою, яка має температуру вище 27°C.

"Середня температура людського тіла складає близько 37°C, що означає, що, якщо б цей міф був правдою, ніхто б ніколи не захворів.

Також варто відзначити, що не можна "вбити" вірус, тому що він технічно не є живим в першу чергу, тому ця ідея подвійно неправильна", – розповідає епідеміолог Гідеон Мейеровіца-Кац.

"Розпилення спирту або хлору по всьому тілу може вбити SARS-CoV-2"

Спиртовмісні та хлоровмісні речовини справді можуть спричинити руйнування білкової оболонки як Sars-CoV-2, так і інших вірусів. Тому варто обробляти ними відповідно руки та поверхні.

Але купатися в горілці та антисептиках не треба.

"Антисептики потрібно наносити на ті поверхні (дверні ручки, меблі та інше), до яких торкається людина, а також на руки (не на все тіло, а тільки на руки!), щоб перервати ланцюг "заражені вірусом поверхні-руки-слизові оболонки ротоглотки та очей", – зазначає Євгеній Щербина.

Антисептик, в якому спирту менше 60%, не дієвий, тобто мити руки, наприклад, горілкою не підійде.

Хлоровмісні речовини при нанесенні на шкіру та слизові оболонки можуть спричинити пошкодження, опіки та отруєння.

"Промочивши маску спиртом, можна вберегтися від вірусу"

Про "чудодійні" властивості спирту ходять легенди.

Щоб зрозуміти, чому спиртова маска не допоможе, насамперед варто знати: маска потрібна не для захисту носія, а для захисту навколишніх людей від нього.

"Якщо ми хочемо захистися саме від зараження, то потрібно використовувати не маску, а респіратори (що й роблять лікарі при роботі з хворими під час проведення аерозоль продукуючих процедур)", – пояснює Щербина.

Респіратор щільно прилягає до шкіри навколо носа та ротової порожнини та фільтрує повітря, яке людина вдихає.

"Щодо вищезгаданої теорії, то у мене для її розробника є погана новина – замочування хірургічної маски в спирті не перетворить її на респіратор, як не крути", – додає інфекціоніст.

"Потрібно вдихати самогон/алкоголь, щоб вилікувати коронавірус"

Це рекомендують як "метод лікування".

Один дядько у Facebook побачив, що "мужик, який перехворів коронавірусом", придумав, що треба вдихати самогон, щоб "проспіртувати легені".

І так воно тепло робиться, так в легенях жарко, якби ото не "вставило". Так же оп’яніти можна – тішиться дядько.

Але ні вдихнути, ні хильнути алкоголю за своє здоров’я не вийде. Не спрацює.

"Це не тільки не спрацює, а ще й може сильно зашкодити", – стверджує Щербина.

Про лікування чи профілактику COVID-19 алкоголем не знає ні ВООЗ, ні авторитетний Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), і ніхто інший.

ВООЗ взагалі рекомендує утриматись від використання алкоголю у будь-якому вигляді при COVID-19.

"Промивання носа сольовим розчином вбереже від COVID-19"

"Промивання носа сольовим розчином актуально для полегшення носового дихання під час нежиттю. На жаль, це всі переваги цієї процедури.

Немає доказів того, що постійне зволоження слизової оболонки може якось "змити" вірус і вберегти від зараження", – пояснює інфекціоніст.

"Інгаляції з содою захистять від ковіду"

Хоча МОН вірить в цілющі властивості соди навіть для лікування раку, ця речовина – далеко не панацея, зокрема, й від COVID-19.

Насамперед, у рекомендаціях ВООЗ та CDC немає нічого щодо профілактики коронавірусної хвороби харчовою содою.

"До чого тільки люди не додумаються, аби не носити маски!

Ні, інгаляції з харчовою содою не можуть захистити вас від зараження коронавірусом. Доказів для підтвердження цієї методики, окрім постів у Facebook – 0", – розповідає лікар.

"Для профілактики коронавірусу варто вдихати перекис водню"

Та ж сама ситуація, що й з содою – жодних фактів, тільки поради людей, зазвичай далеких від медицини, додає Щербина.

"Теорія про "всемогутність" перекису водню, розробником якої вважається академік Неумивакін, почала останнього часу набирати обертів в Росії.

Там нею лікують ледь не все, зокрема і COVID-19. На жаль, дурні поради мають здатність швидко розповсюджуватись", – каже інфекціоніст.

"Сік чорноплідної горобини вбиває коронавірус"

Дослідники виявили, що нібито сік чорноплідної горобини добре пригнічує активність вірусу.

Тому вони припустили, що полоскання рота може знизити концентрацію вірусу в роті, тим самим знижуючи передачу SARS-CoV-2.

Але навряд чи це подіє.

"В пробірці (in vitro) Sars-CoV-2 вбиває майже все, що не є водою.

Проте на сьогодні не зареєстровано ні одного препарату, який би кардинально впливав на одужання від COVID-19 в організмі (in vivo).

Це стосується і соку чорноплідної горобини", – пояснює Щербина.

"Щоб не хворіти ковідом треба їсти куркуму та інші спеції"

Жодного рандомізованого клінічного дослідження щодо оцінки впливу куркуми або інших спецій на запобігання COVID-19 на сьогодні немає.

"Їжте часник і не захворієте на коронавірус"

А дихати над часником, який кипить у часниковій воді, слабо?

Часник справді має антимікробні властивості, але немає даних про те, що його вживання захищає людей від COVID-19.

Ні вживання часнику, ні вдихання його парів не може захистити вас від зараження коронавірусною інфекцією.

" COVID-19 любить шоколад, тому його треба менше їсти"

"Виключення з раціону шоколаду, як і будь-якого іншого продукту з раціону людини, не може вплинути на ймовірність зараження COVID-19, чи будь-яку іншу хворобу", – пояснює інфекціоніст.

"Варто намащувати на ніздрі господарське мило, щоб затримати віруси"

"Ні господарське мило, ні оксолінова мазь, ні будь-що інше в цьому Всесвіті, щоб ви не намастили на свій ніс, не захистить вас від зараження коронавірусом", – додає Щербина.

Але якщо ви так сильно любите запах господарського мила…

"Треба їсти багато масла – воно впливає на імунітет легень, оскільки тканина легень складається переважно з холестерину. Тому масло корисне"

"Як би все було так просто і вживання жирної їжі полегшувало б протікання та зменшувало вірогідність ускладнень при COVID-19, то люди з ожирінням переносили б захворювання легше за всіх.

Проте щось я не чув такого", – каже Щербина.

Навпаки – надмірна маса тіла являється одним із факторів, які сприяють важкому перебігу цієї хвороби.

Одне з досліджень показало, що ожиріння підвищує вірогідність тяжкого стану при COVID-19 у 7 разів.

"Треба пити йогурт та кефір. Ці продукти захищають від COVID-19"

Французькі дослідники виявили, що ферментоване молоко є природним інгібітором білка ACE.

І припускають, що до цього білка "чіпляється" збудник COVID-19, що може грати свою роль у поширенні хвороби та того, як важко вона протікає. Проте це не більше ніж припущення.

"Вживання різноманітних продуктів, зокрема, молочних та кисломолочних, дуже корисно для здоров’я, проте ніяк не впливає на вірогідність захворіти на COVID-19", – додає Щербина.

"Екстракти зеленого чаю, спіруліни та активна форма вітаміну D здатні протидіяти SARS-CoV-2"

Випив зеленого чаю, запив вітаміном Д – і нічого боятися COVID-19, правда?

Насправді дію зеленого чаю проти COVID-19 досліджували. Про це навіть писали українські ЗМІ.

Але, по-перше, ці дослідження не рецензовані.

По-друге, те, що якась речовина руйнує вірус в пробірці (in vitro), не означає, що вона спрацює і при введенні її в організм, пояснює Щербина.

"Немає нічого складного у знищенні вірусу ЗА межами організму – набагато важче знищити вірус так, щоб при цьому не постраждала сама клітина, в яку вірус проник.

Немає доказів, що спіруліна, зелений чай або щось інше могли б знищити вірус, який вже проник в організм і щоб це вплинуло на одужання", – додає інфекціоніст.

"Треба їсти продукти з високим рівнем pH, бо вони розщеплюють вірус"

pH, водневий показник – це ступінь кислотності або лужності розчину.

Насамперед, вживання продуктів із високим рівнем кислотності не може змінити рівень pH в організмі людини, пояснюють в МОЗ.

"В "пробірці" – так, може розчепити. В середині організму – ні.

З pH така сама ситуація як і з температурою тіла – організм миттєво регулює pH в своїх органах та тканинах, і ви не зможете зрушити цей показник просто звичайною їжею.

Це досить наївно та антинауково", – пояснює Щербина.

Також, згідно з дослідженням, COVID-19 стійкий до речовин із рівнем кислотності pH у діапазоні від 3 до 10. Тобто вони на нього майже не діють.

Фото: chin@webdesigndd.com/Depositphotos

Препарати

"Вітамін D варто пити для профілактики COVID-19"

Дослідники помітили, що у людей з дефіцитом вітаміну D збільшується ризик COVID-19 і смерті.

У кількох недавніх дослідженнях вивчався вплив вітаміну D на COVID-19. Одне дослідження за участю 489 людей показало, що ті, у кого був дефіцит вітаміну D, з більшою ймовірністю мали позитивний результат тесту на COVID-19, ніж люди з нормальним рівнем вітаміну D.

Інше дослідження виявило високі показники дефіциту вітаміну D у людей з COVID-19, які перенесли гостру дихальну недостатність. У цих людей був значно вищий ризик смерті.

Дефіцит вітаміну D частіше зустрічається у людей старшого віку, людей з індексом маси тіла 30 або вище (ожиріння) і людей з гіпертонією. Ці фактори також збільшують ризик важкого перебігу COVID-19.

Однак в останні роки два рандомізовані клінічні дослідження, які вивчають вплив добавок вітаміну D, дали менш обнадійливі результати.

В обох випробуваннях високі дози вітаміну D давали людям, у яких був дефіцит і які були серйозно хворі, але не COVID-19.

Вітамін D не зменшив тривалість їхнього перебування в лікарні або рівень смертності у порівнянні з тими, хто отримував плацебо.

Втім вчені досі вагаються, чи то дефіцит вітаміну D призводить до уразливості перед вірусом, чи вже вірус, коли потрапляє в організм, вбиває частку сонячного вітаміну у величезній кількості.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії стверджує, на сьогодні недостатньо доказів ефективності прийому вітаміну D для профілактики або лікування COVID-19.

В українському протоколі лікування COVID-19 немає рекомендацій виписувати будь-які вітаміни хворим з COVID-19.

Проте вітамін D масово радять і лікарі, і в соцмережах – для профілактики та під час лікування.

У ВООЗ зазначають, що в усьому світі у людей фіксують дефіцит вітаміну D.

"Дефіцит вітаміну D може вплинути на імунну систему, оскільки цей вітамін грає імуномодулюючу роль, підвищуючи вроджений імунітет", – розповідають в організації.

Також у ВООЗ зазначають, що деякі метааналізи виявили захисний ефект добавок вітаміну D при інфекціях дихальних шляхів.

Водночас, за даними організації, зазвичай добавки вітаміну D не використовують для запобігання інфекції дихальних шляхів.

На думку Щербини, вітаміни для хворих на COVID-19 прописують насамперед через те, що так спокійніше і пацієнтам, і лікарям.

"Тому що "треба щось робити". І лікарям, і пацієнтам набагато спокійніше, якщо перші випишуть, а другі вип’ють хоч якусь "чарівну таблетку", і нехай це буде вітамін С, D, чи навіть цинк.

Тим не менш, доказів їхньої ефективності на cьогодні немає, на жаль", – пояснює інфекціоніст.

"Назальні спреї захистять від COVID-19"

Вчені Колумбійського університету стверджують, що розробили ліки, що блокують вірус в носі та легенях.

Невеликі дослідження показали, що назальний спрей блокує абсорбцію вірусу SARS-CoV-2, повністю захистив тхорів, на яких його тестували.

Незалежні експерти стверджують, що ці результати обнадійливі, і можливо, засіб справді працюватиме.

Але важливо розуміти, що йдеться про конкретну розробку. Тобто це не означає, що будь-який назальний спрей, який продають під виглядом протизастудного, вам допоможе.

Є ще один спрей, який нібито блокує віруси менш ніж за одну хвилину і запобігає проникненню вірусів на слизову оболонку носа. Тривалість його дії – приблизно 5 годин.

Виробники проводили одне дослідження препарату in vitro (у пробірці) та одне дослідження, в якому частина учасників використовувала спрей, а частина не використовувала нічого.

За 2 тижні 2,4% (2/83) з тих, хто користувався спреєм, та 10% (16/160) з тих, хто не використовував препарат, захворіли на COVID-19.

На думку Щербини, перспектива у такого типу препаратів є, але твердих доказів їхньої ефективності немає.

"У цього дослідження є багато недоліків: наприклад, воно не було рандомізоване, в ньому не було подвійного плацебоконтролю, а кількість учасників доволі мала.

Тому можна сказати, що ми маємо ще один перспективний препарат для профілактики зараження COVID-19, проте без залізо-бетонних доказів його ефективності", – пояснює інфекціоніст.

" Щучка дерниста ефективна проти COVID-19"

Якщо точніше, то йдеться про препарат "Протефлазід". Це 96% спиртова настоянка двох рослин: щучки дернистої та війника наземного.

В самій Національній академії медичних наук України заявили, що препарат "Протефлазід" нібито може лікувати COVID-19.

Але ефективність цього препарату проти SARS-CoV-2 доведена лише частково.

В академії повідомляють, що досліди були проведені у пробірці "in vitro", де "Протефлазід" проявив "специфічну противірусну активність".

Антимонопольний комітет України навіть оштрафував фармкомпанію "Екофарм" за те, що вони написали, що їхній препарат "Протефлазід" може попереджати та навіть лікувати коронавірус.

За даними комітету, за "гучною назвою міститься дослідження, яке не стосується ні COVID-19, ні будь-якого іншого коронавірусу людини".

"Дослідження вивчало дію препарату на коронавірус свиней", – наголошують в повідомленні АМКУ.

"На сьогоднішній день немає рандомізований клінічних досліджень, які б доводили ефективність щучки дернисої та війника наземного в лікуванні як COVID-19, так і інших захворювань.

Для того щоб довести ефективність свого лікарського засобу, треба щось трішки більше ніж "комп’ютерні моделі" та масштабна реклама на телебаченні та в інтернеті", – додає Щербина.

"Стоматологічний ополіскувач вбиває коронавірус"

Одне дослідження показало, що звичайні ополіскувачі для рота, які містять 0,07% або більше хлориду цетилпіридинію, вбивають у лабораторних умовах вірус SARS-Cov-2 за 30 секунд.

"Все те саме: працює in vitrо – не значить працює in vivo.

Сьогодні все важче знайти речовину, яка б не знищувала Sars-CoV-2 в пробірці, проте це не наблизило нас до вирішення проблеми ні на метр", – пояснює інфекціоніст.

"Антибіотики для профілактики коронавірусу"

Ні, противірусних антибіотиків не існує.

Антибіотики не діють на коронавіруси, як і на інші віруси, наголошує Щербина.

Вони вбивають тільки бактерії.

"Так, на фоні COVID-19 можуть виникати бактеріальні ускладнення, проте це буває досить рідко, і це не є основною проблемою цієї хвороби.

Зараз в Україні більше половини хворих на COVID-19 в амбулаторних умовах і майже всі, хто знаходиться на лікуванні в стаціонарі, отримують антибіотики, нерідко "антибіотики резерву", але це також не знизило тяжкість хвороби та її летальність – на цей показник більше вплинули кортикостероїди, антикоагулянти та киснева терапія", – розповідає інфекціоніст.

Так, за даними МОЗ, бактеріальна ко-інфекція спостерігається менш ніж у 10% пацієнтів з COVID-19.

Тобто менш ніж 10% пацієнтам з COVID-19 треба пити антибіотики.

"Треба приймати борсучий жир для профілактики"

"Це один зі старих "советських" методів "лікування будь-яких хвороб".

Ніяких доказів ефективності в плані профілактики і лікування ні COVID-19, ні інших хвороб", – пояснює Щербина.

" Пристрій Кравчука" може захистити від коронавірусу"

Під час запису інтерв'ю Леоніда Кравчука з Дмитром Гордоном, у екс-президента України на шиї висів пристрій, який нібито захищав його від COVID-19.

"Це маска від коронавірусу. Це зробили американці. Вона працює від батарейок, заряджається і озон, повітря постійно звідти йде, і вбиває мікроби.

Я сиджу зараз, навколо нас озон вже вбив всі мікроби. Я так сподіваюся", – розповідав тоді Кравчук.

За словами інфекціоніста, озон справді володіє бактерицидними властивостями, проте у високій концентрації це доволі токсичний газ.

"Він може визвати ураження дихальної системи не гірше самого коронавірусу.

На щастя, озон не стабільний і дуже швидко перетворюється на О2, і перестає бути отруйним буквально за декілька десятків хвилин.

Сам же цей смішний "приборчик" (інакше його не можу назвати) здатен виробляти озону не більше, ніж козел молока", – додає Щербина.

"Спеціальні тейпи захищають від коронавірусу"

Акторка Ірина Горбачова носить тейпи від COVID-19, просякнуті "спеціальними ліками", які зараз нібито в розробці, і вона не може їх назвати. Про це вона розповідала в інтерв'ю Євгену Черняку для проекту Big Money.

Вона говорить, що завдяки цьому "з неї виходить стерильне повітря і входить стерильне повітря".

"Ніякі тейпи на шиї, чи будь-якій іншій частині тіла не можуть "відфільтрувати" навколишнє повітря від вірусів, як би ми себе у цьому не переконували.

Такі методи "профілактики" можуть сформувати хибне відчуття безпеки перед COVID-19, а також думки, що "тепер можна й не носити маску та не мити руки з милом, бо в мене ж на шиї висить магічний вірус-блокер", – пояснює інфекціоніст.

" Вилікувати COVID-19 можна за допомогою введення спирту внутрішньовенно"

Цей метод просто вишенька на торті: треба вводити 33% етиловий спирт 150 мл внутрішньовенно двічі на день впродовж 7 днів разом з іншими препаратами.

Метод навіть вже запатентували в Україні.

"Такі "схеми" лікування COVID-19 кажуть тільки про одне – наука (особливо медична) в Україні давно померла. Те, що ми бачимо, це просто сором.

Мені важко уявити, щоб в США, Ізраїлі або Німеччині хтось взагалі серйозно розглядав методику введення етилового спирту без попередніх досліджень на тваринах, а потім (не дай Бог!) і на добровольцях.

А у нас можна просто проігнорувати етап досліджень і відразу зареєструвати цю, потенційно небезпечну, схему лікування", – зазначає Щербина.

А ми хочемо нагадати, що кращого способу захиститися від COVID-19, ніж мити руки, дотримуватися дистанції і носити маски, вчені поки що не винайшли.

Катерина Хорощак, УП. Життя

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