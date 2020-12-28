МОЗ і далі купуватиме ліки від COVID-19 з недоведеною ефективністю, хоча ВООЗ проти

У Всесвітній організації охорони здоров’я занепокоєні через те, що Кабмін виділив 125 млн гривень на два препарати від COVID-19 з недоведеною ефективністю.
Очільник регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге надіслав листа Міністерству охорони здоров’я, де зазначив, що Україні варто переглянути свою практику призначення експериментальних ліків від COVID-19.
А такий великий бюджет варто спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів.
Очільник МОЗ Максим Степанов відреагував на цю інформацію під час брифінгу 28 грудня:
"Йдеться про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів "Імнулоглобулін" та "Тоцилізумаб". Ці два лікарські засоби внесені до національного протоколу лікування COVID-19.
Цей протокол складається нашими найкращими провідними фахівцями нашої країни, які кожного дня лікують українців, хворих на COVID-19, рятують їхнє життя.
Якщо українські спеціалісти, використовуючи це, рятують життя українців, то ми будемо закуповувати і постачати в лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони і далі рятували".
|Фото: VadimVasenin/Depositphotos
Зокрема, в Україні провели дослідження ефективності "Імуноглобуліну", яке, за словами міністра, показало "непоганий результат".
Він нібито вчетверо – з 23,6% до 6,25%" скорочує летальність при критичному перебігу COVID-19, а також скорочує середній час до настання покращення з 9 до 5 днів.
Але його ефективність перевіряли лише на 66 пацієнтах.
Також компанія досі не виклала у відкритий доступ звіт про дослідження, є тільки інформація про його реєстрацію.
Степанов пояснив, що ці два лікарські засоби закуповують централізовано через їхню високу вартість.
Що відомо про ці ліки?
Це ліки проти ревматоїдного артриту.
У світі завершено 8 клінічних випробувань цього препарату.
Національна комісія охорони здоров'я Китаю включила використання "Тоцилізумабу" в рекомендації лікування пацієнтів з COVID-19.
"Тоцилізумаб" був зазначений серед препаратів для лікування COVID-19 в дослідженні великих лікарень США, в ході якого було встановлено, що аномальні результати аналізів печінки спостерігалися у більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і можуть бути пов'язані з гіршими клінічними результатами.
29 липня компанія Roche заявила, що її рандомізоване подвійне сліпе дослідження препарату при лікуванні пневмонії у пацієнтів з COVID-19 не показало ніяких результатів.
21 жовтня було опубліковане інше рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, в якому брали участь 243 учасники. Воно показало, що "Тоцилізумаб" не ефективний для запобігання інтубації або смерті помірно хворих госпіталізованих пацієнтів з COVID-19".
У Гарвардській медичній школі повідомляють, що жодне з відомих досліджень не підтверджує ефективність або безпеку цього препарату проти COVID-19. Необхідні великі рандомізовані контрольовані дослідження, які ще тривають.
"На сьогодні дані кажуть, що "Тоцилізумаб" неефективний в плані зниження летальності. Тому сенс його використання наразі невідомий.
Можливо, якісь нові дослідження покажуть, що його треба використовувати в якихось інших випадках, у тяжких хворих, але наразі ми знаємо, що ефект дуже слабкий", – розповів "Українській правді. Життя" про "Тоцилізумаб" інфекціоніст Євгеній Щербина.
Імуноглобулін людини нормальний
Такий імуноглобулін використовують як для профілактики інфекцій, так і у випадках важких захворювань імунітету вже десятки років.
Щоб отримати такий препарат, потрібна кров, а саме плазма донорів. Варто зазначити, що йдеться про плазму людей, які не хворіли COVID-19.
Його ефективність проти COVID-19 тільки почали вивчати.
Але Національний інститут охорони здоров'я США не рекомендує використовувати цей імуноглобулін для лікування COVID-19 за винятком клінічних випробувань.
Також про цей препарат немає ні слова в гайдлайні лікування COVID-19 Гарвардської медичної школи.
До категорії цих засобів входить препарат "Біовен". Нещодавно в Україні завершили клінічні випробування цього засобу від COVID-19 і внесли в український протокол лікування.
Він нібито вчетверо – з 23,6% до 6,25%" скорочує летальність при критичному перебігу COVID-19, а також скорочує середній час до настання покращення з 9 до 5 днів.
Але його ефективність перевіряли на 66 пацієнтах.
Також компанія досі не виклала у відкритий доступ звіт про дослідження, є тільки інформація про його реєстрацію.
Але чи саме його закуповуватимуть для лікування COVID-19 в Україні, поки не відомо.
У МОЗ "Українській правді.Життя" повідомили, що не обов'язково йдеться про закупівлю цього препарату, оскільки "Біовен" - це назва лікарського засобу. А Імуноглобулін людини нормальний - це категорія препаратів.
Проте, за словами співвласника компанії-розробника "Біофарма" Костянтина Єфименка, сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну в світі, але компанія "Біофарма" першою в світі почала і завершила клінічні випробування цього препарату.
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