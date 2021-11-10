В Україні можуть заборонити рекламу електронних сигарет

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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10 листопада 2021

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт щодо заборони реклами електронних сигарет.

Про це повідомляють на офіційному telegram-каналі Верховної Ради.

"Реалізація положень законопроєкту, на нашу думку, сприятиме обмеженню куріння або споживання зазначених сигарет, рідин, виробів і пристроїв населенням України, особливо молоддю та підлітками", – заявив голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко.

Законопроєкт № 4212 передбачає поширення норм та обмежень, встановлених Законом "Про рекламу" до тютюнових виробів, на електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах. 

Фото: Depositphotos/Автор nelka7812

Зокрема, реклама не повинна:

  • містити зображення процесу паління електронних сигарет;
  • формувати думку, що вживання  електронних сигарет є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя;
  • створювати враження, що вживання електронних сигарет сприятиме розв'язанню особистих проблем.

"Окремі науковці свідчать, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень", – зазначають автори законопроєкту.

Всесвітня організація охорони здоров'я також рекомендує розглянути можливість заборони чи обмеження реклами, просування на ринок та спонсорство електронних сигарет, йдеться у пояснювальній записці.

Електронні сигарети дійсно містять нікотин і канцерогенні речовини, які можуть осідати глибоко в легенях, а також викликати отруєння, пишуть у Центрі профілактики та контролю захворювань США (CDC).

Раніше у ВООЗ заявили, що електронні сигарети небезпечні та шкідливі для здоров'я.

Нагадаємо, в Україні попередньо обмежили продаж електронних сигарет та користування ними у громадських та на робочих місцях.

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