Рак у чоловіків: які послуги можна отримати безоплатно? Пояснення НСЗУ

Рак простати входить у п’ятірку хвороб, які є головними причинами смертності серед чоловіків.

У Національній службі здоров’я України пояснили, які послуги можна отримати безоплатно за Програмою медичних гарантій.

Передусім, варто почати з декларації з лікарем первинної ланки, пишуть вони.

Слід одразу звертатися до сімейного лікаря, якщо виникли перші ознаки раку простати:

проблеми з сечовипусканням;

біль у спині;

біль у стегні чи тазу.

Сімейний лікар, оцінивши симптоми, може відправити пацієнта на аналіз крові на ПСА (простат-специфічний антиген).

Цей аналіз є одним зі скринінгових досліджень для виявлення раку простати. За направленням він безоплатний для пацієнта.

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Також сімейний лікар або терапевт може виписати пацієнту направлення до вузького спеціаліста – уролога.

Уролог оглядає пацієнта, виявляє симптоми і фактори спадковості та за необхідності скеровує пацієнта на додаткові обстеження та аналізи.

Наприклад, ультразвукове дослідження простати, ректальне цифрове дослідження, біопсію.

"Якщо в пацієнта виявили новоутворення, шляхи розвитку ситуації можуть бути різними. Від активного спостереження за пацієнтом без втручань до лікування медикаментами, хірургічного втручання та променевої чи хіміотерапії.

Усе залежить від стану пацієнта. Наголошуємо, що всі ці послуги є безоплатними для пацієнтів, які отримали направлення від лікаря", – пояснюють в установі.

Крім того, у Програмі медичних гарантій виділені 6 безоплатних досліджень, які дозволяють виявляти новоутворення на ранніх етапах.

Вони є пріоритетними, оскільки раннє виявлення онкозахворювань значно покращує шанси на лікування.

Актуальними для чоловіків є:

колоноскопія – дослідження кишківника;

– дослідження кишківника; гастроскопія – дослідження шлунка;

– дослідження шлунка; бронхоскопія – дослідження бронхів;

– дослідження бронхів; цистоскопія – дослідження уретри та сечового міхура.

Пріоритетні амбулаторні послуги за договором із НСЗУ надають 788 медичних закладів, 46 із них приватні, 9 – ФОП.

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Направлення на ранню діагностику онкохвороб може виписати лікар первинної допомоги або вузький спеціаліст.

У пакетах на ці послуги є обмеження щодо віку пацієнтів:

гастроскопія, цистоскопія, бронхоскопія – безкоштовні для пацієнтів від 50 років ;

– безкоштовні для пацієнтів від ; колоноскопія – від 40 років.

Однак молодші пацієнти також можуть отримати безкоштовну послугу ранньої діагностики.

Для цього їм треба мати направлення лікаря і звернутися в медичні заклади, які мають угоди з НСЗУ за амбулаторним пакетом, а також відповідне обладнання для здійснення таких досліджень.

"Звертайтеся до своїх сімейних лікарів не лише тоді, коли щось болить, адже онкологічні хвороби на ранніх стадіях часто не мають виразних симптомів.

Профілактичні огляди дозволяють виявити онкологію на ранніх етапах і підвищують шанси на одужання", – наголошують у НСЗУ.

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