Розпочався 78-й Венеційський кінофестиваль: які фільми представить Україна

ОНОВЛЕНО 06.09.2021

На 78-й Венеційському фестивалі Україна представить одразу три стрічки: "Відблиск", "Носоріг" і "Цензорка". Фільми змагатимуться за нагороди "Золотий лев" і "Горизонти", йдеться на сайті кінофестивалю.

6 вересня на Венеційському фестивалі відбудеться прем'єра фільму "Відблиск" про життя після полону від режисера Валентина Васяновича.

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У 2019 році його "Атлантида" перемогла у конкурсній програмі "Горизонти". Цього року "Відблиск" претендуватиме уже на головну нагороду "Золотий лев".

"Відблиск" оповідає історію українського військового хірурга, який потрапляє в полон до бойовиків у ході російсько-української війни, а після звільнення вчиться жити заново.

"… [ми] випалили і зруйнували душу героя, вихопили його з мирного міста, кинули у полон і потім повернули назад. Дивилися, спостерігали за ним, чи зможе він адаптуватися і повернутися до мирного життя, знайти в ньому сенс", – поділився Васянович в інтерв'ю "Суспільному".

Автори фільму представили перший трейлер стрічки.

Кадр з фільму "Відблиск"

Другий український фільм, який покажуть на фестивалі – "Носоріг" Олега Сенцова.

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Кадр з фільму "Носоріг". Фото з Facebook-сторінки Олега Сенцова

Робота над стрічкою розпочалася ще у 2012-му, але процес зупинився через ув'язнення Сенцова російськими спецслужбами.

Тепер фільм про бандита Носорога з українських 90-х, знятий у ко-продукції з Польщею та Німеччиною, змагатиметься за нагороду в номінації "Горизонти" з "Цензоркою" Петера Керекеша.

Кадр з фільму "Цензорка"

Ця картина, над якою спільно працювали Словаччина, Чехія та Україна, розповість історію про молоду матір, ув'язнену в Одеській тюрмі за вбивство.

Фестиваль триватиме з 1 по 11 вересня на острові Лідо. У ньому візьме участь 21 фільм, серед яких "Рука Бога" Паоло Соррентіно, "Паралельні матері" Педро Альмодовара та інші.

Нагадаємо, минулого року Україну на Венеційському кінофестивалі представляла стрічка "Погані дороги" Наталії Ворожбит. Тоді фільм отримав відзнаку за кращу новаторську картину у секції "Тиждень критики".

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