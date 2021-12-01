В Україні 257 тисяч людей живуть з ВІЛ – Ляшко

В Україні близько 257 тисяч людей інфіковані вірусом імунодефіциту людини.

При цьому кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус.

А торік в Україні ВІЛ-інфекцію виявили вже на стадії СНІДу у понад 30% інфікованих.

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 1 грудня.

"Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є другою за величиною серед країн Східної Європи та Центральної Азії", – сказав він.

Фото: DenisNata Depositphotos

Найбільше вірус поширений в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій областях.

Минулого року 2,5 млн людей обстежились на ВІЛ. У 19 тисяч було виявлено вірус, а 18 тисяч почали лікування.

Водночас на фоні розширення доступу до антиретровірусної терапії, захворюваність на ВІЛ стабільно знижується.

"За останні 5 років кількість смертей від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією, зменшилась втричі.

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Але, на жаль, минулого року 2,5 тисячі людей з ВІЛ померли", – каже міністр.

Основною причиною є пізня діагностика хвороби, наголошує він.

Нагадаємо, протестуватися на ВІЛ можна:

у сімейного лікаря;

в будь-якому закладі охорони здоров’я, який надає послуги в межах Програми медичних гарантій;

і в пунктах тестувань неурядових організацій.

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