В Україні 257 тисяч людей живуть з ВІЛ – Ляшко

В Україні близько 257 тисяч людей інфіковані вірусом імунодефіциту людини.
При цьому кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус.
А торік в Україні ВІЛ-інфекцію виявили вже на стадії СНІДу у понад 30% інфікованих.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 1 грудня.
"Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є другою за величиною серед країн Східної Європи та Центральної Азії", – сказав він.
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Найбільше вірус поширений в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій областях.
Минулого року 2,5 млн людей обстежились на ВІЛ. У 19 тисяч було виявлено вірус, а 18 тисяч почали лікування.
Водночас на фоні розширення доступу до антиретровірусної терапії, захворюваність на ВІЛ стабільно знижується.
"За останні 5 років кількість смертей від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією, зменшилась втричі.
Але, на жаль, минулого року 2,5 тисячі людей з ВІЛ померли", – каже міністр.
Основною причиною є пізня діагностика хвороби, наголошує він.
Нагадаємо, протестуватися на ВІЛ можна:
- у сімейного лікаря;
- в будь-якому закладі охорони здоров’я, який надає послуги в межах Програми медичних гарантій;
- і в пунктах тестувань неурядових організацій.
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