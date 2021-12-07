COVID-19 у домашніх улюбленців: небезпека, симптоми та чи можна заразитися

Домашні тварини, як і люди, можуть заразитися COVID-19.

Перший випадок COVID-19 у собаки був зафіксований в Гонконзі. З’ясувалося, що собака заразився від господарів, які були інфіковані.

У світі також фіксують чимало випадків COVID-19 у диких тварин у зоопарках.

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Незабаром стало відомо ще про кілька випадків зараження тварин по всьому світу. Майже всі ці тварини контактували з хворими людьми.

"Українська правда. Життя" разом з українськими ветеринарами Олександром Сергієнко і Аліною Коваленко та західними експертами шукала відповіді на запитання:

як саме коти та собаки хворіють на COVID-19;

хто несе більшу небезпеку – люди чи тварини;

чи діагностують COVID-19 у домашніх улюбленців в Україні,

чи вакцинують тварин проти COVID-19?

Як тварини заражаються COVID-19

На початку пандемії COVID-19 існувала гіпотеза, що домашні тварини, зокрема, коти є переносниками вірусу. Людям рекомендували менше контактувати з тваринами і навіть розвішували оголошення з перекресленими котами.

Це призвело до того, що у паніці деякі господарі почали позбуватися котів, відносити їх у притулки та навіть виганяти на вулицю.

Але, як потім з’ясувалося, ризик заразитися COVID-19 від кота та собаки для людини – мінімальний. Навпаки, хвора людина скоріше може передати інфекцію домашній тварині.

Чутки про "заразних" котів, швидше за все, з’явилися через те, що природа коронавірусу – зоонозна, тобто може переходити від тварин до людей, зокрема, від кажанів.

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У світі фіксувалося чимало випадків COVID-19 у диких тварин, які знаходилась в зоопарках.

Перший випадок COVID-19 у собаки був зафіксований в Гонконзі, хворобу діагностували у літнього померанського шпица. З’ясувалося, що собака заразився від господарів, які були інфіковані.

Згодом собака помер, однак власниця собаки не дозволила зробити розтин, аби дізнатися причину його смерті.

Незабаром стало відомо ще про кілька випадків зараження тварин по всьому світу. Майже усі ці тварини контактували з хворими людьми.

Тому експерти прийшли до думки, що це люди передають тваринам вірус, а не навпаки, пише The New York Times.

"Сьогодні не зафіксовано жодного випадку, щоб собаки чи кішки поширювали вірус серед людей", – каже Елізабет Леннон, ветеринар з Університету Пенсільванії.

Українські ветеринари також впевнені, що ймовірність заразитися від домашньої тварини дуже низька.

Фото: farmuty.gmail.com/Depositphotos

"Згідно з даними, які я маю, загроза заразитися від кота дуже низька. Особливо, якщо більшість домашніх котів не виходять з дому та контактують лише з власником. Їм навіть заразитися немає від кого, крім як від господаря, його гостей та родичів", – каже анестезіологиня-реаніматологиня ветеринарної клініки "А-вет" Аліна Коваленко.

В одному дослідженні вчені протестували на COVID-19 76 домашніх тварин, господарі яких захворіли. Позитивний тест був у 17,6% котів та 1,7% собак. З інфікованих домашніх тварин 82,4% не мали жодних симптомів.

Усі випадки захворювання були надзвичайно легкими. У тварин або зовсім не було симптомів, або вони були дуже слабкими. Вони переважно одужували без лікування.

Деякі домашні тварини можуть піддаватися особливо високому ризику зараження вірусом. Доктор Леннон та її колеги нещодавно виявили собаку з ослабленим імунітетом, який переносив хворобу важко.

"Звичайно, це один випадок, але він дійсно показує, що COVID-19 не однаково протікає у всіх домашніх тварин, як і не у всіх людей", – говорить Леннон.

Наразі немає жодних доказів і того, що вірус може зберігатися в шерсті тварин та передаватися людям після контакту, вважає фахівець з інфекційних захворювань американського дослідницького медичного центру MayoClinic.

"Однак майте на увазі, що маленькі діти, люди з ослабленою імунною системою, а також люди у віці 65 років і старше частіше хворіють на деякі інші хвороби, які можуть переносити тварини", – говорить доктор Вільям Ф. Маршалл.

Які тварини хворіють на COVID-19?

Наразі ще досліджується, які саме тварини хворіють на COVID-19. Поки що висновки базуються на вивченні невеликої кількості випадків захворювання у тварин, повідомляють в Центрі з контролю та профілактики захворювань США.

Наразі експериментальні дослідження показують, що багато ссавців можуть поширювати інфекцію іншим тваринам того ж виду в лабораторних умовах.

Серед них:

коти;

собаки;

нориці руді;

тхорі домашні;

плодові кажани;

хом’яки;

норки;

свині;

кролики;

єнотоподібні собаки;

землерийки (Тупаєподібні):

білохвості олені.

Мавпи також можуть заразитися SARS-CoV-2 в лабораторних умовах.

Крім того, є кілька доказів того, що лабораторні миші, які не могли бути інфіковані оригінальними штамами вірусу, можуть бути заражені новими варіантами.

Однак, згідно зі іншим дослідженням, є мало ознак того, що домашні тварини легко передають вірус одна одній в природі.

Фото: Alin Luna /Pexels

Наприклад, у бездомних кішок набагато менше шансів захворіти, ніж у кішок, які живуть з людьми, що свідчить про те, що тварини в основному заражаються від нас.

А ось кури та качки, судячи з результатів досліджень, взагалі не хворіють на COVID-19 та не поширюють інфекцію.

Чи виявляють COVID-19 у тварин в Україні?

В Україні домашніх тварин на наявність COVID-19 не тестують.

Зокрема, рутинне тестування тварин у США наразі не рекомендують.

Ветеринарам радять спершу виявляти у тварин більш поширені захворювання, і лише після цього робити тест на COVID-19.

Які симптоми COVID-19 у тварин, і чи треба їх лікувати

Симптоми COVID-19 у тварин можуть бути такими, як в людей. Тільки вони не завжди присутні, часто більш слабкі та переносяться значно легше.

Домашні тварини, хворі на COVID-19, можуть мати:

лихоманку;

кашель;

утруднене дихання:

млявість;

чхання;

нежить;

виділення з очей;

блювоту;

діарею.

COVID-19 у тварин в Україні не діагностують, але якщо у вашого улюбленця наявні такі симптоми, треба звернутися до ветеринара.

Фото: Mikhail Nilov /Pexels

Зазвичай домашні тварини мають легку форму захворювання, яка проходить через кілька днів без будь-якого лікування.

Чи вакцинують тварин проти COVID-19?

Технічно вакцина для домашніх тварин можлива. Кілька дослідницьких груп вже розробили перспективні препарати для кішок або собак, які вже випробували на тваринах в зоопарку.

Наприклад, ветеринарна фармацевтична компанія Zoetis, що базується в Нью-Джерсі, почала працювати над вакциною для домашніх тварин, щойно дізналась про гонконгського померанського шпица.

Восени 2020 року у Zoetis було чотири види вакцин, кожна з яких показувала хорошу імунну відповідь у котів та собак.

Але потім вчені зрозуміли, що COVID-19 у домашніх тварин навряд чи дуже небезпечний.

Утім, можливо, що майбутні дослідження можуть змінити долю вакцини для домашніх тварин.

Фото: Mikhail Nilov /Pexels

Якщо виявиться, що COVID-19 більш небезпечніший для тварин, ніж вважається зараз, то розробка та тестування вакцин продовжиться.

Водночас норкам у Фінляндії невдовзі почнуть вводити спеціально розроблену вакцину від коронавірусної хвороби.

У країні не було зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції у хутрових звірів, але в Нідерландах і Данії мільйони норок довелося приспати, щоб запобігти поширенню COVID-19, яким вони були інфіковані.

Першими тваринами, які отримали вакцину, стали людиноподібні мавпи в зоопарку Сан-Дієго, повідомляє National Geographic.

Наразі у цьому зоопарку і сафарі-парку щепили принаймні однією дозою вакцини 266 тварин.

У жодної з тварин не спостерігали побічних ефектів.

У зоопарку "Окленда" в Каліфорнії 48 тварин, зокрема гієни, шимпанзе і гірські леви, отримали принаймні одну дозу експериментальної вакцини проти COVID-19, виготовленої лише для тварин.

Половина тварин повністю вакцинована. Оклендський зоопарк є одним з 10 зоопарків, науково-дослідних установ і заповідників, які попросили вакцини у ветеринарної фармацевтичної компанії Zoetis.

Як вберегти свою домашню тварину від COVID-19

Щоб захистити свого домашнього улюбленця від COVID-19, не дозволяйте йому взаємодіяти з людьми чи тваринами поза домом, радить Вільям Ф. Маршалл.

Наприклад, уникайте парків для собак або громадських місць. А вигулювати собаку треба на повідці, тримаючи улюбленця на відстані 2 метрів від інших людей і тварин. Кота ж краще постійно тримати в приміщенні, якщо це можливо.

Якщо ви захворіли на COVID-19 і у вас є домашня тварина, то уникайте пестощів, притискання, поцілунків або облизування, а також не діліться їжею та не спіть в одному ліжку зі своїм улюбленцем.

Фото:beshtanya@gmail.com/Depositphotos

Також треба носити маску та мити руки до та після контакту з тваринами. При догляді за котом чи собакою краще використовувати рукавички.

Надягати на тварину захисне покриття, маску, або обробляти його дезінфікуючими засобами не треба.

Але найкращий спосіб захистити від COVID-19 себе, інших людей і домашніх тварин – це вакцинуватися.

"Найкращий спосіб запобігти SARS-CoV-2 у наших домашніх тварин – це запобігти захворювання у людей. Тож, будь ласка, зробіть щеплення", – радить доцентка ветеринарно-профілактичної медицини Університету штату Огайо Джанет О’Куїн.

Тваринний коронавірус: не плутати із COVID-19

У тварин є своя версія коронавірусу з проявами розладу шлунково-кишкового тракту та ураженням слизової оболонки.

За словами хірурга клініки "Vetzoo family" Олександра Сергієнка, якщо люди більше стикаються з респіраторною формою коронавіруса, то тваринам притаманна кишкова, і переносять вони її дуже важко.

Мова йде про інфекційний перитонит, хворобу, яку викликає коронавірус.

Як розповіла Аліна Коваленко, ця хвороба не нова і ніяк не пов'язана з COVID-19.

"Дуже багато котів є носіями цього вірусу, і часто господарі про це навіть не знають. Якихось ознак цієї хвороби немає, однак є низка факторів, які змушують вірус мутувати і проявлятися у вигляді перитониту або гідроторакса (накопичення рідини в черевній та грудній порожнині), уражень очей, нервової системи тощо", – каже Коваленко.

Олександр Сергієнко розповідає, що діагностувати такий коронавірус у тварин в Україні можна, але випадків захворювання небагато.

Фото: Julia Kova /Pexels

Аліна Коваленко каже, що раніше тварини з коронавірусом була приречені на загибель, і найгуманнішим засобом вмрішення проблеми була евтаназія.

Зараз ветеринарні лікарі можуть не тільки діагностувати хворобу, а й призначити лікування.

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