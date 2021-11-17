Бити, отруювати, калічити заборонено: що змінюються у сфері захисту тварин вже у листопаді цього року

Згідно з українським законодавством, тварини не є суб’єктами права (як люди), вони прирівняні до речей, проте з особливим статусом – це живі істоти, які здатні відчувати біль і перебувають під особливим захистом.

Спеціальний закон із захисту тварин від жорстокого поводження ухвалили в Україні у 2006 році. Це – Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження". Він визначає, що тварини мають природні права, а жорстоке поводження з ними не сумісне з вимогами моральності та гуманності, а також спричиняє моральну шкоду людині.

Законодавство захищає лише домашніх улюбленців?

Ні, законодавство захищає всіх тварин, незалежно від їхньої приналежності до певної категорії. Так, під захистом перебувають як домашні улюбленці, так і безпритульні тварини, сільськогосподарські, дикі, що утримуються в неволі чи напіввільних умовах і ті, які живуть в дикій природі (наприклад, від незаконного полювання або браконьєрства).

Найбільш незахищеними є сільськогосподарські тварини, а також ті, які використовуються для експериментів та як макети для тренування майбутніх ветеринарних лікарів.

Звісно, що переважну кількість сільськогосподарських тварин вирощують не лише для отримання молока чи яєць, а й м’яса. Проте в цивілізованих країнах вже дійшли розуміння того, що незважаючи на призначення тварини – їй потрібно забезпечити життя без страждань.

Життя лабораторних тварин взагалі суцільне і безкінечне страждання. Проте з розвитком новітніх технологій людство вже має можливість відмовитися від тестувань на тваринах та застосовувати альтернативні методи: культивування клітин in vitro та комп'ютерне моделювання in silico.

Фото: gurinaleksandr/Depositphotos

Нещодавно ухвалили законопроект 2351. Коли він починає діяти і які нові норми в захисті домашніх тварин передбачає?

Цей законопроект ввели в дію з 8 листопада 2021 року. Він забороняє:

масову евтаназію безпритульних тварин як метод регулювання їхньої чисельності;

бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин;

дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;

завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення;

дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану;

умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та речовин, що призводять до отруєння.

Чи стосуються нововведення законопроекту 2351 диких тварин?

Так. Законопроектом вносяться зміни до ст.25 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". І з 8 листопада буде заборонено утримання великих хижих тварин, отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, що становлять загрозу для людини, видів тварин, занесених до Червоної книги України та Додатку ІІ до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, базах відпочинку, оздоровчих закладах.

Також буде заборонено утримання перелічених тварин, визначених частиною десятою цієї статті, у квартирах, приватних будинках, на присадибних, дачних чи садових ділянках.

Незаконним буде надання фотопослуг з дикими тваринами.

Крім цього, для охорони рідкісних видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України та Регіональних списків в лісах будуть створюватися охоронні зони.

Чи введено нові норми щодо захисту сільськогосподарських, лабораторних та експериментальних тварин законопроектом 2351?

Введено нові норми лише щодо певного захисту сільськогосподарських тварин. Так, умови використання та утримання тварин у сільському господарстві повинні відповідати їхеім фізіологічним, видовим, породним та індивідуальним особливостям, притаманним для цього виду тварин, а також задовольняти природні потреби в харчуванні, воді, сні, рухах, у природній активності та інші потреби, притаманні для цього роду тварин та породи.

Заборонятиметься:

використання для роботи хворих, поранених, вагітних в останній третині вагітності або недогодованих тварин;

використання у роботі з тваринами спорядження та інших засобів, що можуть призвести до травмування, каліцтва або загибелі тварин;

утримувати тварин у приміщеннях, в яких проводиться забій тварин або в яких знаходяться туші забитих тварин;

насильне годування тварин, крім годування з лікувальною чи профілактичною метою, у тому числі забороняється здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок та качок для отримання фуа-гра (жирної печінки);

патрання, обсмалювання, зняття шкіри, копчення, відокремлення частин у тварин тощо до припинення серцебиття тварини.

Закріплено обов’язок використовувати методи знеболення під час проведення таврування, біркування, біостерилізації, обрізання частини дзьоба, видалення або обрізання рогів та інших болісних процедур.

Чи посилиться відповідальність за жорстоке поводження з тваринами? Як саме? Які нові норми будуть введені для захисту тварин?

Заборонятиметься пропаганда жорстокого поводження з тваринами, оприлюднення (публікації з описом, візуальні чи аудіодемонстрації) вбивства тварин для пропаганди жорстокого поводження з тваринами або заклики до таких дій, будь-які дії з метою створення зображень, кіно-, відео- та аудіопродукції, що пропагує жорстоке поводження з тваринами, збут чи розповсюдження творів, кіно-, відео- та аудіопродукції, комп’ютерних програм, зображень або інших предметів, що пропагують жорстоке поводження з тваринами.

За порушення правил транспортування тварин також буде відповідальність. Як і за порушення правил поводження з тваринами, що передбачені Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Пропаганда жорсткого поводження з тваринами стала кримінальним злочином. Святогор і інші догхантери за свої висловлювання будуть засуджені. Також криміналізовано насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті.

За жорстоке поводження з тваринами будуть притягуватися до відповідальності неповнолітні порушники: з 16 років до адміністративної, а з 14 років до кримінальної.

Можливим стане тимчасове вилучення тварин у людей, які вчинили жорстоке поводження з тваринами.

Важливим нововведенням є те, що на законодавчому рівні буде заборонено утримувати тварин особам, які були притягнуті до відповідальності: заборона утримувати тварин строком на один рік для тих, хто був притягнутий до адміністративної відповідальності, та строком на 10 років для тих, хто був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Які нововведення стосуються власників тварин?

Не можна буде залишати домашню тварину прив’язаною, якщо довжина прив’язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів.

Незалежно від довжини прив’язі буде заборонено залишати тварину без можливості сховатися у приміщенні, споруді тощо, прив’язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря +20 °С або менше 0 °С.

Заборонятиметься залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив’язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами

Також буде заборонено закривати тварин в закритому салоні автомобіля при температурі навколишнього середовища нижче +5 °С і вище температури +25 °С, і замуровувати тварин в підвальних приміщеннях.

Власники будуть зобов’язані прибирати екскременти за своїми улюбленцями в громадських місцях. За неприбирання – штраф від 170 до 340 гривень. А за повторне протягом року порушення – від 340 до 510 грн.

Які законопроекти на черзі?

На черзі кілька законопроектів, які вже зареєстровано у Верховній Раді України. Це законопроекти №5409 про заборону експлуатації тварин в цирку та заборону контактних зоопарків, №5342, який спрямовано на запобігання загибелі значної кількості птахів і кажанів з причин роботи вітрових електростанцій, № 2360 про заборону хутрового виробництва, №3796 про законодавче регулювання реєстрації та ідентифікації тварин, №2232 про заборону використання тварин в якості живих принад при підготовці собак мисливських порід і ловчих птахів до полювання (притравки тварин), №3563 про заборону полювання в присутності дітей та №5366 про заборону дельфінаріїв.

Юлія Овчинникова, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина Buskin_Aleksand/Depositphotos

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