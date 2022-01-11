Головний санлікар розповів, чи збільшуються побічні ефекти після бустерної дози COVID-вакцини

Після бустерної дози вакцини проти COVID-19 не реєструють збільшення побічних ефектів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю ВВС.

"У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", – сказав він.

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Нагадаємо, за даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), люди скаржилися менше, ніж після другого щеплення, на системні побічні реакції, такі як біль у животі чи м’язах, діарея або слабкість.

Фото: JoPanuwatD/Depositphotos

Після бустерної або додаткової дози вакцини проти COVID-19 можуть виникнути деякі тимчасові симптоми, подібні до побічних ефектів після щеплення проти грипу, повідомляють у лікарні Джонса Гопкінса у місті Балтимор (США).

Зокрема, йдеться про біль в руці та припухлість. Також може піднятися температура, і людина протягом дня або двох може відчувати біль у тілі, головний біль, втому, лихоманку, збільшення лімфатичних вузлів.

"Ці симптоми не означають, що ви хворі. Вони сигналізують про те, що ваша імунна система реагує на уколи і створює захист від COVID-19", – запевняють медичні експерти Ліза Марагакіс та Габор Келен.

Нагадаємо, за даними центра контролю та профілактики захворювань США (CDC), бустерна доза мРНК-вакцин може викликати локальні побічні ефекти:

біль,

набряк,

почервоніння у місці уколу.

6 січня 2022 року в Україні дозволили введення третьої (бустерної, ревакцинальної) дози вакцини проти COVID-19 тим, хто попередньо щепився двома.

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Рекомендований період введення бустерної дози – від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення проти COVID-19.

Протипоказання є такими самими як і для первинної вакцинації: важка алергічна реакція на попередню дозу.

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