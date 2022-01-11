Бустерна доза COVID-вакцини: як отримати третє щеплення та як працюватиме новий сертифікат про вакцинацію

6 січня 2022 року в Україні дозволили введення третьої (бустерної, ревакцинальної) дози вакцини проти COVID-19 усім, хто попередньо щепився двома.

Бустер має посилити ефективність вакцини проти коронавірусу, зокрема забезпечити кращий захист проти нового варіанту Омікрон.

Щепити третьою дозою в Україні почали 8 січня, а станом на 10 січня ревакцинувались уже понад 20 тисяч громадян.

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Ми підготували для вас інструкцію, яка допоможе розібратися :

як, де і коли можна робити бустерне щеплення;

яким препаратом можна вакцинуватися втретє;

як працюватимуть нові COVID-сертифікати.

У цих питаннях нас консультували голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій та заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.

Бустерна чи додаткова доза COVID-вакцини?

Попередньо у МОЗ також дозволили щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.

Утім, додаткова та бустерна (ревакцинальна) дози відрізняються одна від одної.

Додаткова доза вводиться людям із важкими супутніми захворюваннями, яким дві дози вакцини проти COVID-19 не змогли дати необхідного захисту.

А ревакцинальна доза, або вона ж бустерна, потрібна усім щепленим проти коронавірусної хвороби, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

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Люди, які отримали додаткову дозу, можуть через певний проміжок часу отримати бустерну. Тобто для них ревакцинація наразі буде четвертим введенням вакцини.

Фото: SSilver/Depositphotos

Хто може отримати бустерну дозу проти COVID-19?

Отримати бустерну дозу можуть українці віком від 18 років, які попередньо отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Наразі в Україні щеплюють такими вакцинами:

AstraZeneca (Covishield та AstraZeneca-SKBio),

Pfizer-BioNTech (Comirnaty),

Sinovac Biotech (CoronaVac),

Moderna (Spikevax).

При цьому отримати бустерну дозу можуть й ті, хто попередньо отримав дві дози вакциною, що не зареєстрована в Україні. Наприклад, якщо людина щепилась у іншій країні.

Люди, які перехворіли на коронавірусну хворобу після вакцинації, також можуть робити бустерне щеплення.

За словами дитячого інфекціоніста Федора Лапія, вакцинація може бути проведена щонайменше за 28 днів від початку симптомів. Така ж рекомендація схвалена й у Великій Британії.

Які протипоказання до бустерної дози проти COVID-19?

Протипоказання є такими самими як і для первинної вакцинації. Чи не єдиним протипоказанням до бустерного щеплення є важка алергічна реакція на попередню дозу.

"Якщо реакція була на другу дозу, тоді вакцина того виробника не вводиться бустерною дозою. Для ревакцинації можна використати іншу.

Наприклад, якщо була алергічна реакція на вакцину Pfizer або Moderna, то для бустерної чи додаткової дози можна використати препарат AstraZeneca, або навпаки", – пояснює Федір Лапій.

Детальніше про тимчасові протипоказання до вакцинації проти COVID-19 читайте у нашому матеріалі.

Наразі не йдеться про кампанію з ревакцинації в Україні.

Ревакцинацію зробили доступною для охочих та осіб з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Коли можна колоти бустерне щеплення?

Рекомендований період введення бустерної дози – від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення проти COVID-19.

Люди, які попередньо вкололи додаткове щеплення, можуть отримати бустерну дозу в проміжку 3-6 місяців.

Голова НТГЕІ пояснює: з медичної точки зору є мінімальний інтервал, після якого можна вводити наступну дозу вакцини, проте немає максимального.

"Тобто якщо ви пропустили рекомендований час для отримання другої дози, ревакцинації або додаткової дози вакцини, то повинні отримати її при першій можливості. Нічого не згорає", – додає Федір Лапій.

Проте такі інтервали пов'язані також з юридичними нюансами.

Країни встановлюють певні проміжки часу для проведення ревакцинації, щоб керуватися одними правилами, а люди могли перетинати кордони.

"В Євросоюзі нині відведено 3 місяці для отримання бустерної дози – між 6-9 місяцем після 2 дози.

Якщо ви не пройдете ревакцинацію через 270 днів після отримання 2 дози, то дія сертифікату з юридичного боку припиняється", – пояснює експерт.

При цьому чимало країн, зокрема Велика Британія, Австралія, США уже зменшили інтервали для введення бустерної дози через швидке поширення варіанту Омікрон.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Якою вакциною можна колоти бустерну дозу?

Усі вакцини, які схвалені до використання в Україні, можна використовувати для ревакцинації.

При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer.

"Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами", – повідомив міністр на своїй сторінці у соцмережі.

Як можна комбінувати вакцини проти COVID-19 та з якими поєднується CoronaVac, розповідали раніше.

За словами Федора Лапія, уже є доступні дані досліджень про те, що ревакцинальні дози мРНК вакцин від Pfizer та Moderna дають більш ефективний захист.

Проте, на думку експерта, поки що зарано говорити про їхню надійність.

"Всі вакцини для додаткової або бустерної дози схвалені для використання.

У них є дані по ефективності, всі вони збільшують захист з огляду на варіант Омікрон.

За тими ж даними, якщо йдеться про ревакцинальну дозу, то на першому місці стоять мРНК вакцини Pfizer та Moderna.

Далі за ефективністю – AstraZeneca, і на четвертому місці – CoronaVac. Та це не означає, що вона не ефективна", – додає імунолог.

Проте результати дослідження дослідників з Гонконгу вказують, що бустерна доза вакцини CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти штаму Омікрон.

У грудні 2021 року голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький також розповідав, що ведуться перемовини з виробником вакцини CoronaVac, проте у компанії були не впевнені, що їхнім препаратом можна робити третю дозу.

При цьому у Туреччині дозволили робити 5 бустерне щеплення людям, які перші дві дози отримали вакциною Sinovac і ще дві дози вакцини BioNTech.

У такому випадку для бустера будуть використовувати препарати Sinovac, BioNTech та турецьку вакцину Turkovac.

Якщо вам потрібна додаткова доза, то робити щеплення рекомендовано препаратом того ж виробника, що й попередні два.

"Виробники першочергово досліджують свої вакцини під час введення перших, других, додаткових та бустерних доз та дають певні гарантії щодо ефективності.

Але водночас є реальна ситуація, коли може виникати необхідність використовувати змішані схеми – вводити вакцини різних виробників", – пояснює експерт.

Якщо потрібної вакцини немає, то додаткове щеплення можна робити за дозволеною схемою змішування вакцин.

Як отримати бустерне щеплення?

Отримати бустерну дозу можна за тим же алгоритмом, що й перші дві.

Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, або ж отримати щеплення в пункті чи центрі масової вакцинації.

Знайти найближчий пункт щеплень та центр масової вакцинації можна за посиланням, або за телефоном 0 800 60 20 19.

На вакцинацію можна, як і раніше, записатися на конкретний час через сайт Helsi або відстояти живу чергу.

Для проведення щеплення із собою необхідно мати лише документ, що посвідчує особу, інші дані про щеплення вже внесені в електронну систему охорони здоров'я.

Яким буде новий сертифікат про COVID-вакцинацію?

Після щеплення бустерною дозою українці зможуть згенерувати новий COVID-сертифікат.

Документ діятиме 270 днів від часу ревакцинації (9 місяців).

Сформувати сертифікат можна буде наприкінці січня, для цього потрібно надіслати запит у застосунку "Дія".

Поки функція не доступна, люди, які отримали бустерну дозу, зможуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію двома дозами.

У новому COVID-сертифікаті будуть зазначені дані лише про бустерну дозу вакцини.

"При бустері у сертифікаті буде зазначатися третя доза і назва тієї вакцини, якою ви щепилися останньою.

Умовно кажучи, якщо перед цим було дві дози CoronaVac, а третя – Comirnaty виробництва Pfizer, то при перегенерації сертифікату буде зазначена остання вакцина, якою робили щеплення, тобто Pfizer", – пояснює заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

У людей, які вже щепилися третьою, бустерною дозою у системі Helsi з'являється ще один запис про вакцинацію.

Користувачі зауважують, що в цьому дописі йдеться про отримання першої дози вакцини, а не третьої.

Проте в міністерстві запевняють, що це лише технічні особливості позначення в системі, які не впливають на генерування сертифікату чи даних у ньому.

"Це суто технічне кодування, яке передбачено для медичних працівників в системі для третьої дози.

Третя доза може бути додаткова або бустерна.

Коли вводиться додаткова доза, то лікар при внесенні даних до системи обирає тип "Вакцинація" і порядковий номер дози третій, а кількість доз за протоколом дві.

Якщо ж вводиться ревакцинальна доза, тоді лікар обирає тип "Ревакцинація" і порядковий номер дози перший, кількість доз за протоколом теж одна", – розповідає експертка.

Новий COVID-сертифікат після бустерної дози також буде "зеленим".

"Нові документи будуть відповідати функціоналу "зеленого" COVID-сертифікату, тому що саме він вказує на повний курс вакцинації.

Відповідно буде два варіанти "зелених" сертифікати – із двома та трьома дозами, в яких буде зазначено кількість щеплень та назва вакцини, якою було зроблене останнє", – додає Марія Карчевич.

Подорожувати із новими сертифікатами можна аналогічно, як зі старими, коли були "зелені" сертифікати на дві дози.

Якщо країна, куди ви збираєтеся мандрувати, визнає вакцину, якою була здійснена ревакцинація, то проблем з перетином кордону не буде.

Як подорожувати тим, хто раніше щепився CoronaVac? Тепер при виїзді за кордон можна використовувати COVID-сертифікат про бустерну дозу, де вказується лише вакцина, якою зробили останнє щеплення. Наприклад, якщо людина отримала попередні два щеплення вакциною CoronaVac (Sinovac), а третє – Comirnaty (Pfizer), то зможе потрапити у країну, де не визнають CoronaVac, але допускають із мРНК вакциною.

"Україна увійшла до довірчої мережі країн Європейського Союзу.

Тому, якщо на рівні країн ЄС визнано, що приймають сертифікати про проведення вакцинації, то людина, використовуючи цей документ, може подорожувати країнами, які також увійшли до цієї довірчої мережі.

Тут важливо, що в документі вказуватиметься лише остання доза вакцини і щоб вона була схвалена країною, куди людина подорожує", – пояснюють у міністерстві.

Наразі довірча мережа ЄС охоплює 60 країн, куди українці мають змогу подорожувати з сертифікатами про вакцинацію, одужання, чи результати ПЛР-тестування.

Водночас Марія Карчевич наголошує, що перед мандрівкою варто ознайомитися із правилами в'їзду до конкретної країни.

"Кожна країна поряд з правилами на рівні довірчої мережі ЄС може встановлювати додаткові вимоги щодо державного перетину кордону.

Наприклад, у Австрії ще до того, як з'явилися бустери, крім сертифікату про дві дози вакцинації, вимагали також показувати негативний результат тесту", – розповідає заступниця міністра.

Додаткова доза не передбачає нових ковідних документів, в людини залишається чинним той сертифікат, який вона отримала під час другого щеплення проти COVID-19.

Дарія Поперечна, УП.Життя

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