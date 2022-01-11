Виробник таблеток "Молнупіравір" заявив, що пігулки працюють проти COVID-штаму Омікрон

Таблетки "Молнупіравір" є дієвим засобом проти COVID-штаму Омікрон та інших варіантів вірусу.

Про це заявили у фармацевтичній компанії Merck, яка розробила препарат, повідомляє Reuters.

У Merck стверджують, що пероральна таблетка "Молнупіравір" має механізм дії, який може працювати як проти Омікрону, так і будь-якого іншого варіанту вірусу.

"Ми впевнені, що цей лікарський засіб вплине на Омікрон. Цей механізм у молекулі, на мою думку, буде діяти проти будь-якого варіанту COVID-19, який з’явиться", – сказав Дін Лі, президент дослідницьких лабораторій Merck на щорічній конференції з охорони здоров'я.

Фото: news.emory.edu

Дані про вплив "Молнупіравіру" на Омікрон поки відсутні, але, згідно з останніми даними, опублікованими в листопаді, ця таблетка зменшила госпіталізації та смерті на 30%. Однак ці дані продемонстрували значно меншу ефективність порівняно з попереднім показником 50%.

Таблетки отримали дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США минулого місяця.

Препарат дозволили також у Великій Британії, Японії та Індії. Різні країни, зокрема США, підписали угоди про купівлю препарату.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що Україна закупить 300 тисяч курсів препарату "Молнупіравір".

Міністр зазначив, що таблетки варто застосовувати для лікування COVID-19 у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби.

"Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Препарат – це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати", – додав перший заступник міністра Олександр Комаріда.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року дві компанії оголосили про розробку пігулок від COVID-19: "Молнупіравір", розроблений компанією Merck та "Паксловід" від Pfizer.

"Молнупіравір" призначали людям з легким або помірним перебігом COVID-19, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

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