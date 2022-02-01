Секретар РНБО Данілов не вірить у природне походження COVID-19 і назвав пандемію "біологічною війною"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що COVID-19 нібито має штучне походження, а пандемія є "першою біологічною світовою війною".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV 1 лютого.

"Я один із небагатьох, який вважає (і я відстоюю цю точку зору), що у грудні 2019 року почалась перша велика біологічна світова війна. І вона на сьогоднішній день триває.

Реклама:

Наслідки тих подій, які почалися в грудні в Ухані, про які вже всі забули, а наслідки того, що світ сором’язливо називає пандемією, ми маємо сьогодні", – сказав Данілов.

Він також зауважив, що природне походження COVID-19 ще "не доведене".

Фото: РНБО

"Це моя думка, я її дотримуюся із самого початку. На превеликий жаль, якби було доведено, що це природна річ, ми, і світові науковці, уже давно чітко б сказали, що це річ природна.

Ми до цього часу такої відповіді не маємо, вони до цього часу сперечаються…" – додав секретар РНБО у відповідь на уточнювальні запитання ведучого.

А на запитання про те, хто, на думку політика, розпочав "війну", Данілов відповів:

Реклама:

"Складно сказати. Якщо б ми знали, хто почав, можливо, було б набагато легше. Ми знаємо просто, звідки все почалося".

Подібні конспірологічні теорії почали поширюватися в Китаї та Росії, а також набули популярності в Україні.

У 2021 році опитування показало, що 71% українців вважає COVID-19 "штучно створеним" (для "зменшення кількості населення", "наукового експерименту" тощо).

Водночас 19% респондентів відповіли, що вірус виник природним шляхом.

Як насправді виник COVID-19?

Точне джерело появи COVID-19 наразі залишається невідомим.

Однак у 2020 році вчені з науково-дослідницького інституту Scripps Research Translational Institute та інших установ заявили, що вірус має природне походження і не був виведений лабораторно.

Міжнародна група дослідників зауважила, що це підтверджує і RBD-частина білків SARS-CoV-2, і молекулярна структура вірусу.

За даними вчених, коронавірус виник внаслідок еволюції, а не генної інженерії, і він нагадує споріднені віруси, які вже фіксували у кажанів і ящерів.

Всесвітня організація охорони здоров'я також припустила, що "вірус, імовірно, вперше поширився від інфікованих кажанів до людей через проміжну тварину-носія".

Така гіпотеза є однією з найпопулярніших, оскільки у 2019 році одні з перших випадків SARS-CoV-2 зафіксували у продавців із ринку Хуанань.

Там продавали диких і сільськогосподарських тварин, зокрема кажанів, борсуків, панголінів, собак, вівер, зайців, щурів, змій і крокодилів.

Однак учені не мають достатньо доказів, щоб підтвердити версію про кажанів.

Звідки взялася ідея про штучне походження вірусу?

Ця теорія змови частково спричинена тим, що вірус вперше виник неподалік від Уханського інституту вірусології, де кажанів досліджують на наявність коронавірусів.

Однак ця версія також не була доведена.

У розвідувальному співтоваристві США виявили, що вірус точно не був розроблений як біологічна зброя.

Експерти дійшли такого висновку у серпні 2021 року, після проведення 90-денного дослідження.

Крім цього, на початку минулого року група дослідників ВООЗ відвідала місто Ухань, звідки поширився COVID-19, повідомляє National Geographic.

Тоді експерти сказали, що лабораторний витік з Уханського інституту вірусології "вкрай малоймовірний".

Варто зазначити, що більшість уже відомих інфекційних захворювань починалися з природного поширення, пише Nature.

Йдеться зокрема про ВІЛ, епідемії грипу, спалахи Еболи та коронавірусів, які спричинили епідемію SARS у 2002 році, а також спалах респіраторного синдрому на Близькому Сході (MERS) у 2012 році.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.