Учені знайшли в тілі диких кажанів віруси, майже ідентичні з SARS-CoV-2

В тілах кажанів дослідники знайшли віруси, чий геном є майже ідентичним з генетичною структурою вірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19.

Про це повідомляє видання Nature.

Дослідники з Інституту Пастера (Франція) та Університету Лаоса спіймали 645 диких кажанів у вапнякових печерах на півночі Лаоса та взяли в них зразки для досліджень на наявність вірусів з родини коронавірусів.

У результаті вони зафіксували три віруси в тілі виду кажанів "підковоніс малий", які вони назвали BANAL-52, BANAL-103 BANAl-236.

Фото: KirsanovVal/Depositphotos

У всіх цих трьох вірусів генетична структура збігається на понад 95% з геномом вірусу SARS-CoV-2.

Геном одного з них – BANAL-52 – збігається на 96.8% з генетичним матеріалом SARS-CoV-2. Наразі вченим не знають про жоден інший вірус, який має таку високу ідентичність з вірусом, що спричинює COVID-19.

До того ж, їхня генетична подібність ще й стосується чи не найбільш ключової ланки – білка, що зв’язує клітини віруса з рецепторами клітин організмів, у які він потрапляє (англійською "receptor binding domain, RBD").

У SARS-CoV-2, цей білок прив’язується до рецептора на поверхні клітин людського організму, що називається АСЕ2, і так потрапляє всередину клітин нашого тіла. У трьох знайдених вірусів RBD-білок використовує той самий рецептор у людях.

На думку авторів дослідження, їхня знахідка підтверджує гіпотезу, що новий коронавірус з’явився внаслідок сполучення різних мутацій у підковоносів, що живуть у Південно-Східній Азії.

"Коли ми вперше відтворили геном SARS-CoV-2 на початку пандемії, його RBD-білок не нагадував нам нічого, що ми знали про білки на поверхні вірусів. Саме тому деякі люди відразу почали спекулювати про штучне походження вірусу, мовляв, він був створений у лабораторії в Ухані.

Однак, ця знахідка в Лаосі доводить, що цей коронавірус мав природне походження", – говорить Едвард Голмс, еволюційний біолог і вірусолог з Сіднейського університету (Австралія), який не залучений до цього дослідження.

Проте в будові нових вірусів бракує однієї важливої частини, яка є в структурі SARS-CoV-2. Це так зване "місце для зв’язування білка фурину", яке міститься на шипоподібному білку на поверхні віруса та допомагає йому проникати крізь оболонку клітин організмів.

Також дослідження не пропонує відповіді, як вірус, що притаманний для фауни Індокитаю, подолав велику відстань й опинився в Ухані в центральному Китаї.

Нещодавні дослідження, що проводили в Таїланді, Камбоджі та провінції Юньнань у південному Китаї, також зафіксували родину вірусів у тілі диких кажанів, що мають багато збігів з геномом SARS-CoV-2. На думку деяких учених, це свідчить, що в дикій природі Південно-Східної Азії міститься велика сукупність споріднених коронавірусів.

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