Коронавірусна інфекція COVID-19 має природне походження. Дослідження

Аналіз структури коронавірусу SARS-CoV-2 показав, що вірус виник в результаті природної еволюції, і не був штучно виведений у лабораторії.

Такі дослідження опублікувала міжнародна група дослідників у виданні Nature.

"Порівнюючи наявні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавіруса, ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів", – зазначив Крістіан Андерсен, доктор філософії, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.

Реклама:

Аналіз структури коронавірусу SARS-CoV-2 показав, що вірус має природне походження. Фото destinacigdem/Depositphotos

Вчені проаналізували генетичний шаблон білкових шипів на зовнішній стороні вірусу, який він використовує для захоплення і проникнення через зовнішні стінки клітин людини і тварин.

Науковці дослідили дві особливості білкового шипа:

"захватний гачок" – рецептор-зв'язуючий домен (RBD),

"молекулярний ніж", який дозволяє вірусу зламувати стінку клітини і проникати в неї.

Дослідники виявили, що RBD-частина білків SARS-CoV-2 еволюціонувала, щоб ефективно впливати на молекулярну особливість клітин людини, а саме рецептор ACE2, який бере участь в регуляції кров'яного тиску.

Білок SARS-CoV-2 був настільки ефективний для зв'язування людських клітин, що вчені прийшли до висновку, що це результат природного відбору, а не продукт генної інженерії.

Реклама:

За словами вчених, природну еволюцію вірусу також підтверджує його молекулярна структура.

Якби хтось намагався створити новий коронавірус як патоген, він би створив його з основи вірусу, який точно викликає хворобу.

Але вчені виявили, що основа SARS-CoV-2 істотно відрізняється від вже відомих коронавірусів і в основному нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів і ящерів.

Основа SARS-CoV-2 нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів. Колаж Sky News

"Ці дві особливості вірусу – мутації в RBD-частині білкового шипа і його структура, виключають лабораторні маніпуляції як потенційне походження SARS-CoV-2", – переконує Крістіан Андерсен.

При цьому вчені розглядають дві ймовірні теорії природного походження вірусу.



За першим сценарієм:

вірус розвинувся до свого нинішнього патогенного стану, завдяки природному переходу від тварини до людини.

За аналогією виникли попередні спалахи коронавірусу, коли люди заражалися вірусом після контакту з ціветами (SARS) та верблюдами (MERS).

Дослідники запропонували кажанів в якості найбільш ймовірного резервуара для SARS-CoV-2, оскільки він дуже подібний на коронавірус кажана.

Однак немає жодних зареєстрованих випадків прямої передачі від кажана-людини, що дозволяє припустити, що між кажанами і людьми була проміжна ланка.

За другим сценарієм:

Прабатько SARS-CoV-2 потрапив в людину, придбавши геномні характеристики, описані вище, шляхом адаптації під час передачі від людини людині.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.