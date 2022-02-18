Фото: JanPietruszka/Depositphotos
Тест

Ртуть, наркотики і радіація: що ви знаєте про медицину минулого? ТЕСТ

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18 лютого 2022

Сучасна медицина може лікувати чимало хвороб і намагається боротися навіть з такими небезпечними недугами як СНІД, рак і коронавірус.

Сьогодні людству полегшують життя вакцини, антибіотики, знеболювальні та інші медичні препарати.

Та в давнину деякі захворювання, які тепер не становлять небезпеки, могли бути смертельними. 

Не лише через те, що ліків від них не було, а й через те, що самі методи лікування могли відправити на той світ.

Чи знаєте ви, який шлях пройшла медицина до наших часів?

Як наші пращури дбали про здоров'я, які псевдонаукові методи вони використовували, і як з'явилися геніальні відкриття?

"Українська правда. Життя" підготувала медично-історичний тест.

У цьому нам допомогли матеріали Medical News Today, HealthlineHistory, Time, Britannica та інших видань.

Перевірте себе!

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Як рятували потопельників у Британії ХVIII століття?

Фото: The Public Domain Review
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Проти якої хвороби зробили перше у світі профілактичне щеплення?

Фото: Wired
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Чим найчастіше лікували кашель, астму і пневмонію з кінця ХIХ до середини ХХ століття?

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Навіщо французький хірург Амбруаз Паре у XVI ст. проколював ясна малюкам?

Фото: everett225/Depositphotos
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Які з цих народних методів досі використовують у світі?

Фото: JanPietruszka/Depositphotos
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За що Говард Волтер Флорі, Ернст Чейн і Александер Флемінг отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини у 1945 році?

Фото: Canal Bibles
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Які препарати у ХХ столітті набули популярності завдяки "винахіднику" Вільяму Джону Бейлі?

Фото: Drummatra/Depositphotos
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Які ліки психоаналітик Зиґмунд Фройд регулярно прописував пацієнтам?

Фото: Max Halberstadt/Wikipedia
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Як у минулому лікували сифіліс?

Фото: Historical Assosiation
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За який метод лікування медик Юліус Вагнер-Яурегг отримав Нобелівську премію у 1920-х роках?

Фото: Britannica
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Що з цього використовували у медицині Стародавнього Китаю?

Фото: marilyna/Depositphotos
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Чим у давнину "лікували" бородавки?

Фото: Science
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Що мали пити пацієнти з неприємним запахом із рота у Стародавньому Китаї?

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Що з цього жінки будь-коли використовували для анти-ейдж практик?

Фото: The Atlantic
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