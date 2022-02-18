Ртуть, наркотики і радіація: що ви знаєте про медицину минулого? ТЕСТ

Сучасна медицина може лікувати чимало хвороб і намагається боротися навіть з такими небезпечними недугами як СНІД, рак і коронавірус.
Сьогодні людству полегшують життя вакцини, антибіотики, знеболювальні та інші медичні препарати.
Та в давнину деякі захворювання, які тепер не становлять небезпеки, могли бути смертельними.
Не лише через те, що ліків від них не було, а й через те, що самі методи лікування могли відправити на той світ.
Чи знаєте ви, який шлях пройшла медицина до наших часів?
Як наші пращури дбали про здоров'я, які псевдонаукові методи вони використовували, і як з'явилися геніальні відкриття?
"Українська правда. Життя" підготувала медично-історичний тест.
У цьому нам допомогли матеріали Medical News Today, Healthline, History, Time, Britannica та інших видань.
Перевірте себе!
Як рятували потопельників у Британії ХVIII століття?
Фото: The Public Domain Review
Проти якої хвороби зробили перше у світі профілактичне щеплення?
Чим найчастіше лікували кашель, астму і пневмонію з кінця ХIХ до середини ХХ століття?
Навіщо французький хірург Амбруаз Паре у XVI ст. проколював ясна малюкам?
Фото: everett225/Depositphotos
Які з цих народних методів досі використовують у світі?
Фото: JanPietruszka/Depositphotos
За що Говард Волтер Флорі, Ернст Чейн і Александер Флемінг отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини у 1945 році?
Які препарати у ХХ столітті набули популярності завдяки "винахіднику" Вільяму Джону Бейлі?
Фото: Drummatra/Depositphotos
За який метод лікування медик Юліус Вагнер-Яурегг отримав Нобелівську премію у 1920-х роках?
Що з цього використовували у медицині Стародавнього Китаю?
Фото: marilyna/Depositphotos
Чим у давнину "лікували" бородавки?
Що мали пити пацієнти з неприємним запахом із рота у Стародавньому Китаї?
Що з цього жінки будь-коли використовували для анти-ейдж практик?