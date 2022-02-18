Ртуть, наркотики і радіація: що ви знаєте про медицину минулого? ТЕСТ

Флеботомія (кровопускання). Кровопускання – один із найдавніших методів лікування, який використовували проти підвищеного тиску і багатьох хвороб. Річ у тім, що в Античності люди вірили, що здоров’я людини залежить тільки від рідин в її тілі, а у Середньовіччі – що у людини є “зайва кров”. Навіть зараз кровопускання (хіджама) є традиційною практикою для ісламу, а також її часто використовують у країнах Азії. Гомеопатію (псевдонауковий метод) і п’явок також використовують у сучасному світі. Однак ми рекомендуємо вам уникати будь-яких підозрілих практик і звертатися до доказових лікарів. Гірудотерапія (лікування п’явками). Кровопускання – один із найдавніших методів лікування, який використовували проти підвищеного тиску і багатьох хвороб. Річ у тім, що в Античності люди вірили, що здоров’я людини залежить тільки від рідин в її тілі, а у Середньовіччі – що у людини є “зайва кров”. Навіть зараз кровопускання (хіджама) є традиційною практикою для ісламу, а також її часто використовують у країнах Азії. Гомеопатію (псевдонауковий метод) і п’явок також використовують у сучасному світі. Однак ми рекомендуємо вам уникати будь-яких підозрілих практик і звертатися до доказових лікарів. Гомеопатія. Кровопускання – один із найдавніших методів лікування, який використовували проти підвищеного тиску і багатьох хвороб. Річ у тім, що в Античності люди вірили, що здоров’я людини залежить тільки від рідин в її тілі, а у Середньовіччі – що у людини є “зайва кров”. Навіть зараз кровопускання (хіджама) є традиційною практикою для ісламу, а також її часто використовують у країнах Азії. Гомеопатію (псевдонауковий метод) і п’явок також використовують у сучасному світі. Однак ми рекомендуємо вам уникати будь-яких підозрілих практик і звертатися до доказових лікарів. Перші два варіанти. Кровопускання – один із найдавніших методів лікування, який використовували проти підвищеного тиску і багатьох хвороб. Річ у тім, що в Античності люди вірили, що здоров’я людини залежить тільки від рідин в її тілі, а у Середньовіччі – що у людини є “зайва кров”. Навіть зараз кровопускання (хіджама) є традиційною практикою для ісламу, а також її часто використовують у країнах Азії. Гомеопатію (псевдонауковий метод) і п’явок також використовують у сучасному світі. Однак ми рекомендуємо вам уникати будь-яких підозрілих практик і звертатися до доказових лікарів. Усі три варіанти. Кровопускання – один із найдавніших методів лікування, який використовували проти підвищеного тиску і багатьох хвороб. Річ у тім, що в Античності люди вірили, що здоров’я людини залежить тільки від рідин в її тілі, а у Середньовіччі – що у людини є “зайва кров”. Навіть зараз кровопускання (хіджама) є традиційною практикою для ісламу, а також її часто використовують у країнах Азії. Гомеопатію (псевдонауковий метод) і п’явок також використовують у сучасному світі. Однак ми рекомендуємо вам уникати будь-яких підозрілих практик і звертатися до доказових лікарів.