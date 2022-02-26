У ЧАЕС підвищується радіаційний фон. Що кажуть про небезпеку науковці

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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26 лютого 2022

На території Чорнобильської атомної електростанції фіксують підвищення радіаційного фону. 

Про це повідомили Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки і пресцентр зони відчуження з посиланням на Держпідприємство "Екоцентр".

Причина – у радіаційно забрудненому пилі, який здіймається при пересуванні важкої техніки окупаційних військ РФ на території ЧАЕС.

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"Це погано. Це означає, що важка військова техніка їде по забрудненим радіонуклідами територіях і підіймає таку пилюку, що вона нам підвищує радіаційний фон. 

Навіть за часів славнозвісних пожеж у зоні відчуження такого не було", – розповідають на сторінці про радіацію і атомну енергетику Chornobyl insight.

Фото: ihorkhomych/Depositphotos

Утім, прямої небезпеки для українців наразі немає, оскільки пил осяде і залишиться на території зони відчуження. 

Але пил також може осісти на колесах та траках техніки і частково бути винесений за межі зони відчуження, пояснюють науковці.

"Вдихнути радіонукліди, якщо це не гостра фаза аварії і радіоактивний попіл більше не падає з неба – майже неможливо. 

Рух радіоактивних речовин на суходолі по трофічних ланцюгах рослина-людина, рослина-тварина-людина, ґрунт-рослина-тварина-людина відбувається так швидко, що навіть ті радіонукліди, що "живуть" порівняно недовго, можуть накопичуватись в людському організмі в значних кількостях", – попереджають Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інститута проблем безпеки АЕС НАН України та Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук.

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За їхніми словами, це і є основна проблема і небезпека на майбутнє – переміщення по трофічних ланцюгах. 

Що можна зробити, щоб уберегтися від небезпеки? 

  • Тим, хто живе в північних регіонах на шляху від Чорнобиля до Києва – не підходити до техніки та не торкатися її.
  • Зробити запаси води, адже, коли пил буде змиватися дощем, то певна частина може потрапити у колодязі та систему водозабезпечення.
  • Навесні, коли почнеться сезон городів, варто накопати приблизно 2 кг ґрунту зі свого городу та віддати на санепідемекспертизу, щоб виміряти в ґрунті вміст цезію.

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