Що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві? Інструкція МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 лютого 2022

Російські військові в ході війни проти України спричиняють техногенні катастрофи.

Ворог уже підривав газопровід у Харкові та спричиняв пожежу на нафтобазі у Василькові. 

Тому в Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві. 

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При хімічній атаці чи аварії насамперед необхідно:

  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути телевізор чи радіо для отримання вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
  • вимкнути побутові прилади та газ.

Як евакуюватися?

  Фото: luislouro/Depositphotos

✅ У випадку евакуації візьміть з собою аптечку. 

✅ Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. 

✅ Використовуйте протигази чи ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

✅ Покиньте приміщення, використовуючи сходи. 

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✅ У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.

✅ Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

❌ На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі. 

❌ Не їжте і не пийте нічого. 

У Держспецзв’язку також раніше пояснювали, як діяти при хімічних катастрофах.

Якщо у вас немає можливості покинути небезпечну зону, дотримуйтеся цих рекомендацій:

1️⃣ Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.

2️⃣ Уникайте тривалого перебування на повітрі. 

3️⃣ Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. 

4️⃣ Регулярно здійснюйте вологе прибирання. 

5️⃣ Якщо ви відчуваєте запах диму, негайно надягайте вологі маски, а віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.

6️⃣ Збільшіть споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.  Краще пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі).

НЕ вживайте газовані напої.

7️⃣ Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

8️⃣ Якщо у вас є проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.


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