Що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві? Інструкція МОЗ

Російські військові в ході війни проти України спричиняють техногенні катастрофи.

Ворог уже підривав газопровід у Харкові та спричиняв пожежу на нафтобазі у Василькові.

Тому в Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

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При хімічній атаці чи аварії насамперед необхідно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор чи радіо для отримання вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

Як евакуюватися?

Фото: luislouro /Depositphotos

✅ У випадку евакуації візьміть з собою аптечку.

✅ Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

✅ Використовуйте протигази чи ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

✅ Покиньте приміщення, використовуючи сходи.

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✅ У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.

✅ Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

❌ На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі.

❌ Не їжте і не пийте нічого.

У Держспецзв’язку також раніше пояснювали, як діяти при хімічних катастрофах.

Якщо у вас немає можливості покинути небезпечну зону, дотримуйтеся цих рекомендацій:

1️⃣ Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.

2️⃣ Уникайте тривалого перебування на повітрі.

3️⃣ Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.

4️⃣ Регулярно здійснюйте вологе прибирання.

5️⃣ Якщо ви відчуваєте запах диму, негайно надягайте вологі маски, а віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.

6️⃣ Збільшіть споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Краще пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі).

НЕ вживайте газовані напої.

7️⃣ Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

8️⃣ Якщо у вас є проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.