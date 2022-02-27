Що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві? Інструкція МОЗ

Російські військові в ході війни проти України спричиняють техногенні катастрофи.
Ворог уже підривав газопровід у Харкові та спричиняв пожежу на нафтобазі у Василькові.
Тому в Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.
При хімічній атаці чи аварії насамперед необхідно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
Як евакуюватися?
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✅ У випадку евакуації візьміть з собою аптечку.
✅ Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
✅ Використовуйте протигази чи ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
✅ Покиньте приміщення, використовуючи сходи.
✅ У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.
✅ Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.
❌ На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі.
❌ Не їжте і не пийте нічого.
У Держспецзв’язку також раніше пояснювали, як діяти при хімічних катастрофах.
Якщо у вас немає можливості покинути небезпечну зону, дотримуйтеся цих рекомендацій:
1️⃣ Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
2️⃣ Уникайте тривалого перебування на повітрі.
3️⃣ Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.
4️⃣ Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
5️⃣ Якщо ви відчуваєте запах диму, негайно надягайте вологі маски, а віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
6️⃣ Збільшіть споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Краще пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі).
НЕ вживайте газовані напої.
7️⃣ Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
8️⃣ Якщо у вас є проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.