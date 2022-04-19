Які шанси вижити, якщо Росія застосує ядерну зброю – пояснює експерт

Навіть якщо Росія застосує ядерною зброю, є шанс вижити. Але все залежатиме від потужності, способу доставки та місця, куди влучить бомба.

Про різні варіанти розвитку подій та шанси вижити розказав в інтерв'ю для "УП. Життя" експерт та історик з ядерної зброї Алекс Веллерштейн.

Він зазначає, що під час ядерного удару є як "безнадійні зони" (дуже близько до епіцентру і шансів вижити немає), так і території, де можна вижити на 100%. Важливо не ігнорувати небезпеку та спускатися у сховища, щоб врятуватися.

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Атака з повітря

На думку експерта, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю, атака з повітря буде найбільш ймовірним сценарієм. Оскільки тоді ядерна зброя зруйнує багато будівель.

"З такими вихідними даними, повторюсь, це приблизні підрахунки, можна очікувати 135 тис. загиблих та 550 тис. поранених.

Приблизно 1,7 млн людей зазнають ефекту вибуху. Наприклад, у них в будинках хоча би виб’є скло. Багато виживуть. Територія, де буде найбільше жертв – це 3 кілометри від епіцентру вибуху", – пояснює Алекс Веллерштейн.

Jeff Vrba / Unsplash

Далі, за словами експерта, кількість жертв буде зменшуватись, але все одно буде високою. Не всі помруть від радіації – хтось не зможе вибратися з-під завалів, наприклад.

Ті, хто отримає сильне випромінювання, помре не одразу, а впродовж місяця.

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"10-15% з тих, що вижив, помре від раку на якомусь етапі свого життя, саме через дію радіації на організм", – додає експерт.

Радіація може спричинити променеву хворобу, а також пошкодити ДНК та вплинути на сперму та яйцеклітини. Це все підвищує ризик вроджених дефектів у майбутніх дітей.

Наземний удар

"При наземному ударі кількість миттєвих жертв буде дещо нижча. Але цей удар все одно дуже інтенсивний, але обмежений в розмірі. Орієнтовно можна говорити про 75 тис. жертв", – продовжує Алекс Веллерштейн.

Він зазначає, що цей варіант лише здається кращим, бо наземний удар призведе до більшого забруднення. Тобто радіацію може розвіяти вітром на сотні чи тисячі кілометрів.

Наприклад, якщо бомбу скинуть на Київ, а вітер буде дмухати в західному напрямку, радіація досягне Житомира, Юр’ївки, Білої Церкви.

"Якщо ви будете на вулиці протягом 24 годин – це цілком може вбити. Якщо ви проведете добу в невеликому будинку – ви захворієте. Якщо перечекаєте ці 24 години в укритті, можливо, зможете обійтись без проблем зі здоров’ям", – пояснює експерт.

Симуляція ядерного вибуху від Норвезького нобелівського інституту:

Експерт додав, що на деяких територіях можна навіть буде не йти в укриття. Але ситуація дуже залежить від того, де ви та що саме робите.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відкидає можливість ядерного удару по Україні.

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