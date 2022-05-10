Залишилися без лікування: три тисячі людей з хронічними хворобами померли в Україні під час війни

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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10 травня 2022

Від початку війни в Україні померло щонайменше 3 тисячі людей через відсутність доступу до лікування хронічних захворювань.

Про це повідомив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге під час зустрічі з представниками 53 країн-членів, пише Reuters.

"У 40% сімей є принаймні один член, який потребує хронічного лікування, якого вони більше не можуть знайти, що, за оцінками, призвело до щонайменше 3000 передчасних смертей, яких можна було уникнути", – наголосив Клюге у промові, згадуючи такі захворювання, як ВІЛ/СНІД та рак.

ВООЗ вже задокументувала близько 200 нападів на українську систему охорони здоров’я.

Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Нагадаємо,  Міністерство охорони здоров'я РФ звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з листом, у якому "рішуче заперечує" свою відповідальність за смерті та розстріли українців.

Також Росія відмовляється визнавати свою причетність до обстрілів українських лікарень в умовах війни, яку вона й розв'язала.

Натомість Міністерство охорони здоров'я України й надалі закликає ВООЗ припинити членство РФ у виконавчому комітеті і перенести офіс з неінфекційних хвороб з Москви до Києва.

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