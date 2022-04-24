Гепатит невідомого походження: країнами Європи шириться загадкова дитяча хвороба

У Європі та США зафіксували 169 випадків зараження дітей гепатитом невідомого походження. Від нього загинула вже одна дитина.

Про поширення хвороби повідомили у Всесвітній організації охорони здоровʼя.

"Випадки захворювання зареєстровані у Великій Британії (114), Іспанії (13), Ізраїлі (12), Сполучених Штатах Америки (9), Данії (6), Ірландії (5), Нідерландах (4), Італії (4), Норвегії (2), Франції (2), Румунії (1) та Бельгії (1)", – йдеться в повідомленні ВООЗ.

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Захворювання на новий вид гепатиту фіксують у дітей від 1 місяця до 16 років, при цьому у 10% випадках була необхідна трансплантація печінки.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

Цікаво, що у більшості хворих не фіксували підвищеної температури тіла та лихоманки, при цьому у 74 випадках було виявлено аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання у людей.

"Поширені віруси, що викликають гострий вірусний гепатит (віруси гепатиту A, B, C, D і E), не були виявлені в жодному з цих випадків", – кажуть у ВООЗ.

У невідомого гепатиту, ймовірно, є зв’язок із COVID-19, його зафіксували у 20 випадках. Крім того, у 19 випадках виявили супутню інфекцію коронавірусу та аденовірусу.

Зараз у країнах, де було виявлено найбільше випадків захворювання, тривають розслідування, яке включатиме детальну історію клінічної хвороби та впливу, токсикологічні тести та додаткові мікробіологічні тести.

Зокрема це стосується Великої Британії, де нещодавно спостерігалося значне збільшення кількості аденовірусних інфекцій у суспільстві, особливо серед дітей. Зі схожою проблемою стикнулись і в Нідерландах.

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