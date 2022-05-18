Які послуги є безкоштовними для пацієнтів у стаціонарі. Пояснює МОЗ

Медична допомога у стаціонарі будь-якої лікарні надається безоплатно, якщо медичний заклад має відповідний договір з Національною службою здоров’я.
Пацієнти мають право на безкоштовне лікування незалежно від того, де проживають і який заклад вирішують обрати для госпіталізації, повідомлять у Міністерстві охорони здоров’я.
"Увесь обсяг медичних та супутніх послуг, передбачений пакетом медичних послуг, є гарантованим, і пацієнти не повинні ні за що доплачувати", – кажуть у відомстві.
Йдеться про всі необхідні пацієнтам напрямки:
- кардіологію;
- неврологію;
- інфекційні хвороби;
- пульмонологію;
- гастроентерологію;
- педіатрію.
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При стаціонарному лікуванні без хірургічного втручання безкоштовними для пацієнтів є:
- Аналізи крові, сечі, дослідження спинномозкової рідини, бактеріологічні та інші лабораторні дослідження.
- Електрокардіографія, УЗД, ендоскопічні дослідження, рентген, комп’ютерна і магнітно-резонансна томографії.
- Знеболення на всіх етапах.
- Забезпечення ліками з Нацпереліку, а також закупленими за кошти центрального та місцевих бюджетів.
- Інтенсивна терапія.
Якщо пацієнта госпіталізували для проведення операції, він має право на безкоштовні послуги в таких випадках:
- Є направлення від сімейного лікаря.
- Пацієнта доставила у лікарню бригада "швидкої".
- Є направлення іншого клінічного підрозділу або закладу, у разі якщо пацієнт вже лікується у стаціонарі.
- Людина сама звернулася за допомогою у разі невідкладного стану.
Вимагання у пацієнтів грошей у лікарні є порушенням закону.
У таких ситуаціях слід звертатися зі скаргою до контакт-центру МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19 або на на гарячу лінію НСЗУ 1677.