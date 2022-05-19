Сезон алергій розпочато: як допомогти собі в період цвітіння трав та дерев

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
9967
19 травня 2022

Навесні та влітку проявляються алергічні реакції на пилок від квітів та трав. 

Як визначити, що це алергія та як собі допомогти, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Алергічну реакцію зазвичай супроводжує кілька неприємних симптомів:

Реклама:
  • нежить;
  • свербіння та закладеність носа;
  • чхання;
  • почервоніння очей;
  • сльозотеча. 

У декого може виникнути утруднене або прискорене дихання, сухий кашель тощо. 

Читайте також: Алергія: симптоми, лікування та чому її плутають з непереносимістю і псевдоалергією
 Інфографіка цвітіння рослин-алергенів. Джерело: МОЗ

У травні зазвичай проявляються більшість алергенів, серед яких пух тополя та кульбабок, пилок верби та берези, також квітнуть ячмінь, овес, лисохвіст, райграс. 

 Інфографіка цвітіння рослин-алергенів. Джерело: МОЗ

Читай також:

Кузін розповів, який ризик нового спалаху COVID-19 в Україні
Які бувають алергени, та який пилок в Україні найчастіше викликає алергію. Пояснює ЦГЗ
Алергія у дітей – що робити? Як полегшити симптоми та попередити

Аби зменшити прояв алергії, необхідно:

Реклама:
  • носіть маску на вулиці, аби зменшити кількість пилку, який ви вдихаєте;
  • не виходьте на вулицю у вітряну погоду;
  • уникайте прогулянок з 10 до 15 години;
  • після прогулянки мийте руки, вмивайтеся або прийміть душ;
  • робіть вологе прибирання приміщень.

За перших проявів алергії необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо через війну довелось змінити місце проживання, тоді варто прийти до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу. 

Терапевт надасть рекомендації та, ймовірно, скерує до алерголога для виявлення алергенів.


Реклама:


Реклама:
 2055
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2930
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20727
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій