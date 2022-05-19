Сезон алергій розпочато: як допомогти собі в період цвітіння трав та дерев

Навесні та влітку проявляються алергічні реакції на пилок від квітів та трав.

Як визначити, що це алергія та як собі допомогти, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Алергічну реакцію зазвичай супроводжує кілька неприємних симптомів:

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нежить;

свербіння та закладеність носа;

чхання;

почервоніння очей;

сльозотеча.

У декого може виникнути утруднене або прискорене дихання, сухий кашель тощо.

Інфографіка цвітіння рослин-алергенів. Джерело: МОЗ

У травні зазвичай проявляються більшість алергенів, серед яких пух тополя та кульбабок, пилок верби та берези, також квітнуть ячмінь, овес, лисохвіст, райграс.

Інфографіка цвітіння рослин-алергенів. Джерело: МОЗ

Аби зменшити прояв алергії, необхідно:

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носіть маску на вулиці, аби зменшити кількість пилку, який ви вдихаєте;

не виходьте на вулицю у вітряну погоду;

уникайте прогулянок з 10 до 15 години;

після прогулянки мийте руки, вмивайтеся або прийміть душ;

робіть вологе прибирання приміщень.

За перших проявів алергії необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо через війну довелось змінити місце проживання, тоді варто прийти до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу.

Терапевт надасть рекомендації та, ймовірно, скерує до алерголога для виявлення алергенів.