"Незламні": у Львові планують відкрити один з найбільших реабілітаційних центрів Європи

У Львові планують збудувати один з найбільших реабілітаційних центрів у Європі, в якому будуть лікуватися постраждалі від війни люди.

Про це заявив міській голова Львова Андрій Садовий.

"Ми вже почали цю роботу, ми приймаємо наших цивільних громадян поранених жінок, дітей, людей похилого віку", – каже мер Львова.

Наразі у львівських лікарнях знаходиться понад тисяча людей, які постраждали через війну.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

За словами Садового, місто очікує ще тисячі громадян, які будуть потребувати фізичної, соціальної та психологічної реабілітації.

Він також озвучив назву майбутнього центру: "Незламні" (Unbroken).

Мер міста також зазначив, що 10 червня 2022 року у місті спільно з Міністерством охорони здоров’я у місті планують провести велику донорську конференцію.