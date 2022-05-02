У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги

У львівській лікарні відбулося весілля медсестри з Лисичанська, яка через вибух втратила обидві ноги і чотири пальці на руці.

Історію пари розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

27 березня у Лисичанську 23-річна медсестра Оксана та її цивільний чоловік Віктор поверталися додому, жінка йшла попереду.

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Оксана встигла обернутися, щоб попередити Віктора про небезпеку. Пролунав вибух. Чоловік не постраждав, а Оксана отримала важкі травми.

Першу допомогу жінці надали в лікарні Лисичанська. Там їй виконали одразу 4 операції.

Потім Оксану евакуювали до Дніпра, де їй гоїли рани та готували кінцівки до протезування.

Тиждень тому евакуаційним потягом вона прибула до львівської лікарні, де на неї чекає реабілітація та протезування.

Саме тут Віктор і Оксана вирішили оформити свої стосунки: пара разом вже 6 років, у них двоє дітей.

Обручки купили у Львові, знайшли нареченій й білу сукню. Торт спекли волонтери.

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Після церемонії в РАСЦі відсвяткували весілля в палаті Центру хірургії.

Перший танець та поцілунок молодят розчулив до сліз всіх присутніх.

"Наречений Віктор кружляв кохану Оксану на руках.

Вітаємо нашу пацієнтку зі шлюбом та бажаємо їй якомога швидше завершити лікування та реабілітацію!" – кажуть у лікарні.

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