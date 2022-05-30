Кузін розповів, чи будуть в Україні припиняти вакцинацію проти COVID-19

Жодних підстав для припинення вакцинації проти COVID-19 в Україні немає.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Вакцинація триває в усіх регіонах України, окрім Луганщини та Донеччини.

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"Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури", – каже Кузін.

Фото: SSilver Depositphotos

В Україні за тиждень вакцинуються 50-60 тис. людей.

Це дуже низькі показники, у порівнянні з довоєнними, адже тоді в Україні робили до 100 тис. щеплень щодня.

За його словами, до війни в Україні працювало 3,5 тис. пунктів щеплення, 500 центрів масової вакцинації і 1,4 тис. мобільних бригад для важкодоступних груп населення.

Наразі не працює тисяча пунктів щеплень і стільки же мобільних бригад. 350 центрів масової вакцинації закриті з міркувань безпеки та через переорієнтацію медичних працівників.

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Українців щеплять лише двома вакцинами: CoronaVac і Pfizer.

"Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо в нас вистачає перших двох", – наголошує головний державний санітарний лікар.

Кузін додав, що наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах у західному напрямку.