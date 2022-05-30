У Нігерії зафіксували першу у 2022-му році смерть від віспи мавп

У Нігерії зафіксували першу у 2022 році смерть людини з мавпячою віспою.

Померлий 40-річний пацієнт мав супутні захворювання та отримував імуносупресивні препарати, повідомили у Нігерійському центрі контролю та профілактики захворювань.

У ВООЗ заявили, що з кінця 2021-го по травень 2022-го у 5 африканських країнах, де часто зустрічається віспа мавп, зафіксували 1365 випадків і 69 смертей від вірусу.

У Нігерії смертельних випадків в минулі роки не було.

У ВООЗ пояснюють, що з 2017 року кілька смертей людей з віспою мавп у Західній Африці були пов’язані з молодим віком або нелікованою ВІЛ-інфекцією.

"Ризик для громадського здоров’я може стати високим, якщо цей вірус скористається можливістю зарекомендувати себе як збудник для людини і пошириться на групи з більш високим ризиком важких захворювань, такі як маленькі діти та люди з ослабленим імунітетом",– кажуть у ВООЗ.

Загалом у Нігерії зареєстрували 21 випадок хвороби.

Усі випадки у країні були викликані вірусом віспи мавп, притаманним Західній Африці, наразі не було жодних доказів нової або незвичайної передачі вірусу, а також задокументованих змін у його клінічних проявах.

Фото: cdc

Як стверджують у центрі, хоча ризик зараження у Нігерії вірусом мавпячої віспи є високим, поточна ситуація в країні та в усьому світі не показала суттєвої загрози життю чи громаді, яка може призвести до тяжких захворювань або високого рівня смертності.

Один із нових випадків у Великій Британії був зафіксований у людини, яка кілька тому прибула з Нігерії, повідомляє ABC News.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє про 257 підтверджених випадків віспи мавп і близько 120 підозрюваних випадків у 23 країнах, де вірус не є ендемічним.

У США Центри контролю та профілактики захворювань повідомили про 12 випадків у 8 штатах.

У ВООЗ наголошують, що віспа мавп не передається статевим шляхом, але вона може поширюватися через контакт під час сексу, коли у одного з партнерів наявний активний висип.

Через те, що більшість початкових випадків спалаху зареєстровано серед чоловіків, які мають статеві стосунки з іншими чоловіками, ВООЗ закликає "докладати всіх зусиль, щоб уникнути стигматизації постраждалих людей і спільнот".

Нагадаємо, американська компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти мавпячої віспи.