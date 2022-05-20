Світом шириться мавпяча віспа. Що це за хвороба

У світі почастішали випадки мавпячої віспи. Спалахи фіксують і в Європі.

Зокрема, на початку травня 2022 року у Великій Британії поставили перший діагноз пацієнту, який нещодавно їздив до Нігерії, де, ймовірно, і підхопив вірус перед поверненням на батьківщину, повідомляє ВВС.

Зараз у Великій Британії вже 9 підтверджених випадків.

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Джерело цих інфекцій поки не підтверджено, але вони, схоже, були "локальними".

Віспа мавп. Фото: cdc

Наразі вже є підтверджені випадки у США, Іспанії, Португалії, Франції, Італії, Швеції та Австралії.

У Канаді захворювання підозрюють у 13 людей.

Три випадки у Великій Британії були також зареєстровані у 2021 році та один у 2018 році, повідомляє The Conversation. Зараз спостерігається найбільший спалах віспи мавп у Європі.

Віспа мавп зазвичай зустрічається в Західній і Центральній Африці, пише Reuters.

"Ми стурбовані з приводу того, що багатьма країнами за межами Африки, особливо в Європі, спостерігаються спалахи віспи мавп. Було б дуже корисно поділитися знаннями про те, що насправді є джерелом цих спалахів ", – каже виконуючий обов'язки директора Африканського центру контролю та профілактики захворювань Ахмед Огвелл Оума.

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Тим часом, вчені зауважують, що останні випадки у Великій Британії були переважно серед чоловіків, які ідентифікували себе як геїв, бісексуалів та мали секс з іншими чоловіками.

"Цей незвичайний сплеск випадків за межами Африки може свідчити про новий спосіб поширення або зміну вірусу. Але це все треба визначити", – говорить Енн Рімуан, професор епідеміології в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

Утім, вчені впевнені, що пандемія віспи мавп світу навряд чи загрожує.

"Це не спричинить загальнонаціональну епідемію, як COVID. Але це чималий спалах серйозної хвороби, і ми не повинні ставитися до цього легковажно", – попереджає Джиммі Вітворт, професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Що таке віспа мавп

Віспа мавп – рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в частинах Західної або Центральної Африки, пояснюють у Національній службі здоров'я Великої Британії.

Вважається, що вірус поширюють гризуни: щури, миші та білки. Фото: cdc

Мавпячою віспою можна заразитися від інфікованих диких тварин у Африці. Проте вчені не впевнені, чи є саме мавпи головними носіями вірусу.



Вважається, що вірус поширюють гризуни: щури, миші та білки. Мавпячу віспу, як випливає з назви, вперше виявили у лабораторних мавп наприкінці 1950-х років.

Висип на шкірі, зазвичай, з’являється через 1-5 днів після появи перших симптомів. Фото: cdc

Людині хвороба передається через укус інфікованої тварини. Або якщо доторкнутися до її крові, рідин організму, плям, пухирів або струпів на тілі.

Заразитися віспою мавп можна, вживаючи в м’ясо інфікованої тварини, яке не було ретельно прожарене, або торкаючись інших продуктів інфікованих тварин (наприклад, шкіри або хутра).

Хвороба нешвидко поширюється між людьми, тому заразитися нею від іншої людини важко.

Вірус поширюється через дотик до одягу, постільної білизни або рушників, якими користувалася інфікована людина. А також через дотик до пухирів або струпів на шкірі та через чхання та кашель.

До появи перших симптомів зазвичай проходить 5-21 день.

Серед них:

висока температура;

головний біль;

болі в м'язах;

біль у спині;

тремтіння (озноб)

виснаження.

Висип на шкірі, зазвичай, з’являється через 1-5 днів після появи перших симптомів. Спершу він з’являється у вигляді плям на обличчі, потім поширюється на інші частини тіла.

Його іноді плутають з вітряною віспою. Згодом плями перетворюються в маленькі пухирці, наповнені рідиною. З часом вони утворюють струпи, які пізніше відпадають.

Лікування віспи мавп спрямоване на полегшення симптомів.

Хвороба зазвичай легка, і більшість людей одужують за 2-4 тижні.

Однак людині доведеться залишитися в спеціалізованій лікарні, щоб запобігти подальшому розповсюдженню інфекції.

Існує два основних штами: штам Конго, який є більш важким – із смертністю до 10% – і штам Західної Африки, смертність якого становить близько 1%.

Чи є вакцина проти віспи мавп?

Спеціальної вакцини проти віспи мавп не існує, але вакцина проти звичайної віспи дійсно забезпечує певний захист, каужть у Національній службі здоров'я Великої Британії.

На шкірі виникають маленькі пухирці, наповнені рідиною, які з часом утворюють струпи. Фото:cdc

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що вакцини, які використовувалися для знищення віспи, ефективні до 85% проти віспи мавп.