Рак, що виникає через надлишок сонця. Як уберегтися від меланоми: поради МОЗ

Меланома – різновид раку, який уражає шкіру, а через кров та лімфу швидко розноситься по організму.
Про групу ризику та як вберегтися розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
"Меланоцити – клітини, що виробляють пігмент (колір) шкіри, який надає їй засмаги. Вони перебувають у найглибшому шарі епідермісу.
Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, що і називається меланомою", – пояснили походження хвороби у МОЗ.
|Фото Voyagerix / Depositphotos
На розвиток меланоми впливає низка чинників, серед них – велика кількість родимок.
Фактори ризику виникнення меланоми:
- світлий фототип шкіри;
- спадковість;
- імунодефіцит, пригнічена імунна система;
- тривале та постійне перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання способів захисту.
Симптомами може бути потемніння шкіри, поява пігментних плям, збільшення родимок тощо.
|Інфографіка від МОЗ
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Найчастіше хвороба розвивається на ділянках тіла, які найбільш відкриті та потрапляють під вплив ультрафіолету.
Щоб зменшити ризики виникнення меланоми потрібно уникати:
- тривалого перебування на сонці;
- використання соляріїв, сонячних ламп;
- травмування родимок;
- контакту родимок з хімічними подразниками.
|Інфографіка від МОЗ
Треба регулярно оглядати шкіру та своєчасно звертатися до лікаря, якщо помітите якісь зміни.
Спеціалісти зазначають, що пухлина є злоякісною. Медики можуть дати позитивний прогноз лише за умови діагностики на ранній стадії.
Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!