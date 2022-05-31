Рак, що виникає через надлишок сонця. Як уберегтися від меланоми: поради МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 травня 2022

Меланома – різновид раку, який уражає шкіру, а через кров та лімфу швидко розноситься по організму.

Про групу ризику та як вберегтися розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Меланоцити – клітини, що виробляють пігмент (колір) шкіри, який надає їй засмаги. Вони перебувають у найглибшому шарі епідермісу. 

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Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, що і називається меланомою", – пояснили походження хвороби у МОЗ.

 Фото Voyagerix / Depositphotos

На розвиток меланоми впливає низка чинників, серед них – велика кількість родимок.

Фактори ризику виникнення меланоми:

  • світлий фототип шкіри;
  • спадковість;
  • імунодефіцит, пригнічена імунна система;
  • тривале та постійне перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання способів захисту.

Симптомами може бути потемніння шкіри, поява пігментних плям, збільшення родимок тощо.

 Інфографіка від МОЗ

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Найчастіше хвороба розвивається на ділянках тіла, які найбільш відкриті та потрапляють під вплив ультрафіолету. 

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Щоб зменшити ризики виникнення меланоми потрібно уникати:

  • тривалого перебування на сонці;
  • використання соляріїв, сонячних ламп;
  • травмування родимок;
  • контакту родимок з хімічними подразниками.
 Інфографіка від МОЗ

Треба регулярно оглядати шкіру та своєчасно звертатися до лікаря, якщо помітите якісь зміни.

Спеціалісти зазначають, що пухлина є злоякісною. Медики можуть дати  позитивний прогноз лише за умови діагностики на ранній стадії.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!


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