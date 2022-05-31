Рак, що виникає через надлишок сонця. Як уберегтися від меланоми: поради МОЗ

Меланома – різновид раку, який уражає шкіру, а через кров та лімфу швидко розноситься по організму.

Про групу ризику та як вберегтися розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Меланоцити – клітини, що виробляють пігмент (колір) шкіри, який надає їй засмаги. Вони перебувають у найглибшому шарі епідермісу.

Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, що і називається меланомою", – пояснили походження хвороби у МОЗ.

Фото Voyagerix / Depositphotos

На розвиток меланоми впливає низка чинників, серед них – велика кількість родимок.

Фактори ризику виникнення меланоми:

світлий фототип шкіри;

спадковість;

імунодефіцит, пригнічена імунна система;

тривале та постійне перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання способів захисту.

Симптомами може бути потемніння шкіри, поява пігментних плям, збільшення родимок тощо.

Інфографіка від МОЗ

Найчастіше хвороба розвивається на ділянках тіла, які найбільш відкриті та потрапляють під вплив ультрафіолету.

Щоб зменшити ризики виникнення меланоми потрібно уникати:

тривалого перебування на сонці;

використання соляріїв, сонячних ламп;

травмування родимок;

контакту родимок з хімічними подразниками.

Інфографіка від МОЗ

Треба регулярно оглядати шкіру та своєчасно звертатися до лікаря, якщо помітите якісь зміни.

Спеціалісти зазначають, що пухлина є злоякісною. Медики можуть дати позитивний прогноз лише за умови діагностики на ранній стадії.