Народжуються з ознаками чоловіка та жінки: в "Охматдиті" хірургічно формують стать дітям

Лікарі київської дитячої лікарні "Охматдит" роблять реконструктивні операції дітям, стать яких важко зрозуміти візуально.

Зараз у світі, зокрема в Україні, існують технології, які дозволяють визначити та хірургічно сформувати стать дитині вже після її народження, розповідають у лікарні.

Зовнішні статеві органи у цих дітей часто змінені.

"Вони мають вигляд гіпертрофованих великих статевих губ та гіпертрофованого великого клітора (з чоловічим каріотипом), в поєднанні з крипторхізмом (відсутністю яєчок в калитці)", – пояснюють медики.

Зазвичай, на реконструкцію формування статі необхідно три операції

У пацієнтів з порушенням статевої диференціації можуть бути і нормальні на зовнішній вигляд статеві органи.

Наприклад, у дитини можуть бути і чоловічі, і жіночі, внутрішні статеві органи.

Таке відхилення зумовлене порушенням закладки тканин ще на 4 тижні вагітності майбутньої мами.

Щоб визначити, яку стать формувати дитині, лікарі спочатку проводять низку генетичних обстежень.

Стать дитини на консиліумі визначають різнопрофільні спеціалісті: генетики, ендокринологи, урологи, гінекологи та психологи.

"Визначати, до якої статі належить дитина, можна одразу після народження. Ближче до року – можна переходити до етапних операцій.

В Охматдиті ми практикуємо реконструктивні операції дітям з порушенням диференціації статі, з визначеним каріотипом хлопця", – розповідає Максим Пономаренко, дитячий уролог НДСЛ "Охматдит".

Зазвичай на реконструкцію формування статі необхідно три операції.

"Найкращий час для таких операцій – "підгузочний вік" дитини. Коли малеча ще не ототожнює свій статевий орган", – каже Аліна Пузько, дитячий уролог НДСЛ "Охматдит".

За словами лікарів, вже на наступнй день після такої операції дітей відправляють додому.

Якщо організм дитини не має можливості виділяти статеві гормони конкретної статі, у старшому віці їй можуть призначити гормональну терапію.

Медики запевняють, що пацієнти з порушенням диференціації статі можуть стати батьками в майбутньому. При умові, що в них наявні функціонуючі статеві органи, приналежні конкретній статі.