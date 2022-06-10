У Раді зареєстрували законопроєкт щодо використання канабісу в Україні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо використання канабісу у медичних, наукових та промислових цілях, який раніше підтримав Кабмін.
Відповідна ініціатива має розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування онкозахворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.
Законопроєкт №7457 зареєстрували на сайті Ради 10 червня, але його текст поки що не оприлюднили.
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Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що врегульовує використання канабісу в Україні. Тепер законопроєкт має ухвалити Рада.
Також у МОЗ пояснювали, чому препарати канабісу не складатимуть "конкуренції" наркотичним засобам, обіг яких є незаконним.
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