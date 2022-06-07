Кабмін підтримав використання та виробництво канабісу в медичних цілях – Ляшко

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що врегульовує використання в Україні рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових та наукових цілях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, у такий спосіб МОЗ підготувало законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати", – підкреслив глава відомства.

Препарати на основі канабісу використовуватимуть для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.

Ляшко наголосив, що препарати канабісу не складатимуть "конкуренції" наркотичним засобам, обіг яких є незаконним. Він пояснив, що "медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії.

"Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях", – заявив міністр.

При цьому Ляшко підкреслив, що необхідно встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу.

"Готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!" – заявив глава МОЗ.

Також Віктор Ляшко роз'яснив, у яких випадках використовують препарати на основі канабісу:

для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів,

для лікування анорексії,

посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та тривожних розладів.

окремих типів епілепсії,

глаукоми,

псоріазу,

паркінсонізму,

розсіяного склерозу.

"Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, минулого року Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг, хоча МОЗ закликало нардепів ухвалити відповідний проєкт закону.