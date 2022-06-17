В Україні розпочався період активності отруйних змій. Як вберегтись від укусу?

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 червня 2022

В Україні із літньою порою року розпочався період активності змій, у п’яти областях зареєстрували випадки отруйних укусів.

Через холодну весну та військові дії зараз у змій піковий період активності. 

Як уникнути неприємної зустрічі з ними розповіли в Центрі громадського здоров’я.

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"Змії в нашій країні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні", – йдеться в повідомленні.

Фото: mountainpix/Depositphotos

На середину червня в Україні зареєстрували 26 звернень з отруйними укусами. Станом на 14 червня від змій постраждали чотири дитини до 17 років.

По допомогу звертались українці з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Полтавської та Чернівецької областей. 

Летальних випадків зареєстровано не було.

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Як не стати жертвою отруйної змії?

  • Оберіть одяг, який захистить від укусів, бажано носити штани із щільної тканини, які потрібно заправляти у взуття.
  • Ретельно перевірити місце відпочинку, перш ніж сісти десь на природі, постукайте по землі палицею, щоб налякати змію.
  • Не спішіть торкатись невідомих предметів не перевіривши їх, змії полюбляють ховатись у старих пеньках, копицях сіна, під каменями чи стовбурами дерев.
  • Якщо побачили змію, не робіть різких рухів і не наближайтесь до неї, краще за все буде завмерти або без різких рухів відійти вбік.
  • Не намагайтесь вбити чи зловити змію, вони не нападають першими, а агресивними стають лише у разі небезпеки.

Якщо вас вже вкусила змія потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати медичну допомогу, адже укуси насамперед небезпечні через ускладнення після них.

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Як надати медичну допомогу при укусі, якщо лікарні поруч немає:

  • потрібно забезпечити мінімум рухів і спокій;
  • пити багато води;
  • обробити місце укусу антисептиком;
  • зняти з одяг, взуття або прикраси з кінцівки, яку вкусила змія;
  • прикласти лід, обмотаний тканиною;
  • зафіксувати на місці уражену кінцівку у разі транспортування;
  • випити 1-2 таблетки від алергії.

Чого не можна робити у разі укусу змії?

  • Не висмоктуйте отруту, так ви можете отримати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів.
  • Не вживайте алкоголь.
  • Не накладайте джгутів.
  • Не припікайте рану.

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