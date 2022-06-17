В Україні розпочався період активності отруйних змій. Як вберегтись від укусу?

В Україні із літньою порою року розпочався період активності змій, у п’яти областях зареєстрували випадки отруйних укусів.

Через холодну весну та військові дії зараз у змій піковий період активності.

Як уникнути неприємної зустрічі з ними розповіли в Центрі громадського здоров’я.

"Змії в нашій країні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні", – йдеться в повідомленні.

Фото: mountainpix /Depositphotos

На середину червня в Україні зареєстрували 26 звернень з отруйними укусами. Станом на 14 червня від змій постраждали чотири дитини до 17 років.

По допомогу звертались українці з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Полтавської та Чернівецької областей.

Летальних випадків зареєстровано не було.

Як не стати жертвою отруйної змії?

Оберіть одяг, який захистить від укусів, бажано носити штани із щільної тканини, які потрібно заправляти у взуття.

Ретельно перевірити місце відпочинку, перш ніж сісти десь на природі, постукайте по землі палицею, щоб налякати змію.

Не спішіть торкатись невідомих предметів не перевіривши їх, змії полюбляють ховатись у старих пеньках, копицях сіна, під каменями чи стовбурами дерев.

Якщо побачили змію, не робіть різких рухів і не наближайтесь до неї, краще за все буде завмерти або без різких рухів відійти вбік.

Не намагайтесь вбити чи зловити змію, вони не нападають першими, а агресивними стають лише у разі небезпеки.

Якщо вас вже вкусила змія потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати медичну допомогу, адже укуси насамперед небезпечні через ускладнення після них.

Як надати медичну допомогу при укусі, якщо лікарні поруч немає:

потрібно забезпечити мінімум рухів і спокій;

пити багато води;

обробити місце укусу антисептиком;

зняти з одяг, взуття або прикраси з кінцівки, яку вкусила змія;

прикласти лід, обмотаний тканиною;

зафіксувати на місці уражену кінцівку у разі транспортування;

випити 1-2 таблетки від алергії.

Чого не можна робити у разі укусу змії?