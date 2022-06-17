В Україні розпочався період активності отруйних змій. Як вберегтись від укусу?

В Україні із літньою порою року розпочався період активності змій, у п’яти областях зареєстрували випадки отруйних укусів.

Через холодну весну та військові дії зараз у змій піковий період активності.

Як уникнути неприємної зустрічі з ними розповіли в Центрі громадського здоров’я.

Реклама:

"Змії в нашій країні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні", – йдеться в повідомленні.

Фото: mountainpix /Depositphotos

На середину червня в Україні зареєстрували 26 звернень з отруйними укусами. Станом на 14 червня від змій постраждали чотири дитини до 17 років.

По допомогу звертались українці з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Полтавської та Чернівецької областей.

Летальних випадків зареєстровано не було.

Як не стати жертвою отруйної змії?

Оберіть одяг, який захистить від укусів, бажано носити штани із щільної тканини, які потрібно заправляти у взуття.

Ретельно перевірити місце відпочинку, перш ніж сісти десь на природі, постукайте по землі палицею, щоб налякати змію.

Не спішіть торкатись невідомих предметів не перевіривши їх, змії полюбляють ховатись у старих пеньках, копицях сіна, під каменями чи стовбурами дерев.

Якщо побачили змію, не робіть різких рухів і не наближайтесь до неї, краще за все буде завмерти або без різких рухів відійти вбік.

Не намагайтесь вбити чи зловити змію, вони не нападають першими, а агресивними стають лише у разі небезпеки.

Якщо вас вже вкусила змія потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати медичну допомогу, адже укуси насамперед небезпечні через ускладнення після них.

Реклама:

Як надати медичну допомогу при укусі, якщо лікарні поруч немає:

потрібно забезпечити мінімум рухів і спокій;

пити багато води;

обробити місце укусу антисептиком;

зняти з одяг, взуття або прикраси з кінцівки, яку вкусила змія;

прикласти лід, обмотаний тканиною;

зафіксувати на місці уражену кінцівку у разі транспортування;

випити 1-2 таблетки від алергії.

Чого не можна робити у разі укусу змії?