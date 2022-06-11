Як вберегтись від кишкових інфекцій в умовах літа і війни? Поради від МОЗ

Літня пора та висока температура у поєднанні із наслідками повномасштабної війни призводить до поширення гострих кишкових інфекцій.

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як уникнути збудників таких інфекцій.

Вони є небезпечними і в мирний час, але при обмеженому доступу до води, продуктів, засобів гігієни та при скупченні людей ризики підвищуються.

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Як передаються кишкові інфекції:

контактно-побутовим шляхом, через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;

через інфіковану воду;

через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.

Фото: Haritonoff /Depositphotos

Які симптоми кишкових інфекцій?

Підвищена температура.

Діарея, яка триває декілька днів.

Блювання, яке не приносить полегшення.

Біль в животі.

Загальна слабкість.

Головний біль

Симптоми ГРВІ.

Щоб полегшити неприємні симптоми у МОЗ радять в першу чергу запобігати зневодненню і втраті організмом солей.

За появи симптомів, якщо є можливість, потрібно одразу звертатись за медичною допомогою.

Як полегшити симптоми інфекції?

Пити багато води або спеціальних розчинів для регідратації, які можуть замінити воду.

Приймати ентеросорбенти – препарати, які зв'язують і виводять токсини з організму.

Використовувати жарознижувальні препарати при підвищенні температури.

Дотримуватись дієти без смажених та гострих страв.

Як уникнути кишкових інфекцій?