Як вберегтись від кишкових інфекцій в умовах літа і війни? Поради від МОЗ

Літня пора та висока температура у поєднанні із наслідками повномасштабної війни призводить до поширення гострих кишкових інфекцій.
У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як уникнути збудників таких інфекцій.
Вони є небезпечними і в мирний час, але при обмеженому доступу до води, продуктів, засобів гігієни та при скупченні людей ризики підвищуються.
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Як передаються кишкові інфекції:
- контактно-побутовим шляхом, через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;
- через інфіковану воду;
- через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.
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Які симптоми кишкових інфекцій?
- Підвищена температура.
- Діарея, яка триває декілька днів.
- Блювання, яке не приносить полегшення.
- Біль в животі.
- Загальна слабкість.
- Головний біль
- Симптоми ГРВІ.
Щоб полегшити неприємні симптоми у МОЗ радять в першу чергу запобігати зневодненню і втраті організмом солей.
За появи симптомів, якщо є можливість, потрібно одразу звертатись за медичною допомогою.
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Як полегшити симптоми інфекції?
- Пити багато води або спеціальних розчинів для регідратації, які можуть замінити воду.
- Приймати ентеросорбенти – препарати, які зв'язують і виводять токсини з організму.
- Використовувати жарознижувальні препарати при підвищенні температури.
- Дотримуватись дієти без смажених та гострих страв.
Як уникнути кишкових інфекцій?
- Ретельно мийте руки з милом після відвідування вулиці, вбиральні і перед готуванням їжі.
- Кип'ятіть воду, яку п'єте, миєте руки чи посуд, якщо маєте сумніви в її якості.
- Ретельно мийте овочі та фрукти перед приготуванням, обливайте їх окропом, якщо вживатимете сирими.
- Добре проварюйте, тушкуйте чи прожарюйте продукти.
- Не їжте незнайомих рослин, ягід, грибів та трав.
- Правильно зберігайте продукти і дотримуйтесь термінів придатності.
- Тримайте в чистоті кухонні прилади і мийте поверхні.
- Уникайте купівлі продуктів на стихійних ринках.
- Не беріть в дорогу продуктів, які швидко псуються.
- Уникайте плавання в непроточних водоймах та "диких" пляжах, не ковтайте воду з таких водойм.
- Мийте та дезінфікуйте іграшки.
- Використовуйте індивідуальний посуд.
- Уникайте контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.
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