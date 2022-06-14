Небезпека пилку та комах: як розпізнати набряк Квінке і надати першу допомогу

Влітку алергічні реакції трапляються у людей особливо часто, зокрема через цвітіння та укуси комах.

Вкрай небезпечним видом алергічної реакції є набряк Квінке, для якого характерні набряки шкіри та слизових.

Алергічну реакцію може спричинити укус комахи, пилок, ліки, їжа, косметика, холод чи спека, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Набряк виникає досить швидко, тому важливо вчасно зорієнтуватися та надати людині першу допомогу.

У МОЗ пояснили, як розпізнати набряк Квінке і врятувати людину з його симптомами.

Що таке набряк Квінке?

Набряк Квінке – гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини.

У більшості випадків цей набряк спричиняють алергени, зокрема:

харчові продукти (цитрусові, ягоди, горіхи, бобові, гриби, молочні продукти, яйця, алкоголь, шоколад, морепродукти);

пилок різноманітних рослин;

ліки (антибіотики, антибактеріальні препарати, імуноглобуліни тощо);

шерсть домашніх тварин;

отрута бджіл, ос та шершнів.

Утім, набряк Квінке може бути спадковим.

Симптоми набряку Квінке

Фото: aha.ch/swiss-allergy-centre

Серед багатьох клінічних проявів у МОЗ виділяють:

набряклість обличчя (щоки, губи, повіки);

набряк горла, гортані (може виникнути раптово і тривати від кількох годин до кількох днів);

набряк внутрішніх органів, який проявляється болем, нудотою, блюванням, проносом;

кашель та захриплість голосу;

проблеми із диханням;

кропив'янка.

Головна небезпека від набряку Квінке – порушення прохідності дихальних шляхів, що може призвести до смерті.

Як тільки в ділянці горла чи гортані виникає набряк, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

Як надати першу допомогу при набряку Квінке?

✅ Потрібно усунути дію алергену, якщо це можливо, та зателефонувати у "швидку" за номером "103".

✅ Звільніть шию і грудну клітку постраждалого від стискаючого одягу, щоб забезпечити доступ повітря та ефективне дихання.

✅ Помістіть постраждалого у зручне положення, яке полегшить дихання.

✅ Якщо у дихальних шляхах є їжа, рідина чи інші предмети, їх потрібно усунути.

✅ Якщо у людини є автоін'єктор з адреналіном, допоможіть їй скористатися ним.

✅ Якщо постраждалий втратив свідомість – оцініть наявність дихання.

✅ Якщо людина дихає, її потрібно перевести у стабільне бокове положення та слідкувати за станом до приїзду медиків.

✅ Якщо у людини відбулася зупинка дихання – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

"Щоб запобігти виникненню набряку Квінке, варто уникати провокуючих факторів та відомих для людини алергенів", – наголошують у МОЗ.