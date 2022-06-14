Небезпека пилку та комах: як розпізнати набряк Квінке і надати першу допомогу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 червня 2022

Влітку алергічні реакції трапляються у людей особливо часто, зокрема через цвітіння та укуси комах. 

Вкрай небезпечним видом алергічної реакції є набряк Квінке, для якого характерні набряки шкіри та слизових.

Алергічну реакцію може спричинити укус комахи, пилок, ліки, їжа, косметика, холод чи спека, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Набряк виникає досить швидко, тому важливо вчасно зорієнтуватися та надати людині першу допомогу. 

У МОЗ пояснили, як розпізнати набряк Квінке і врятувати людину з його симптомами.

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 Фото: olenka-2008/Depositphotos

Що таке набряк Квінке?

Набряк Квінке – гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини.

У більшості випадків цей набряк спричиняють алергени, зокрема:

  • харчові продукти (цитрусові, ягоди, горіхи, бобові, гриби, молочні продукти, яйця, алкоголь, шоколад, морепродукти); 
  • пилок різноманітних рослин;
  • ліки (антибіотики, антибактеріальні препарати, імуноглобуліни тощо); 
  • шерсть домашніх тварин;
  • отрута бджіл, ос та шершнів. 

Утім, набряк Квінке може бути спадковим.

Симптоми набряку Квінке

 Фото: aha.ch/swiss-allergy-centre

Серед багатьох клінічних проявів у МОЗ виділяють: 

  • набряклість обличчя (щоки, губи, повіки);
  • набряк горла, гортані (може виникнути раптово і тривати від кількох годин до кількох днів);
  • набряк внутрішніх органів, який проявляється болем, нудотою, блюванням, проносом;
  • кашель та захриплість голосу;
  • проблеми із диханням;
  • кропив'янка.

Головна небезпека від набряку Квінке – порушення прохідності дихальних шляхів, що може призвести до смерті. 

Як тільки в ділянці горла чи гортані виникає набряк, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу. 

Як надати першу допомогу при набряку Квінке?

Потрібно усунути дію алергену, якщо це можливо, та зателефонувати у "швидку" за номером "103".

Звільніть шию і грудну клітку постраждалого від стискаючого одягу, щоб забезпечити доступ повітря та ефективне дихання.

Помістіть постраждалого у зручне положення, яке полегшить дихання.

Якщо у дихальних шляхах є їжа, рідина чи інші предмети, їх потрібно усунути.

Якщо у людини є автоін'єктор з адреналіном, допоможіть їй скористатися ним.

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Якщо постраждалий втратив свідомість – оцініть наявність дихання.

Якщо людина дихає, її потрібно перевести у стабільне бокове положення та слідкувати за станом до приїзду медиків.

Якщо у людини відбулася зупинка дихання – розпочати серцево-легеневу реанімацію. 

"Щоб запобігти виникненню набряку Квінке, варто уникати провокуючих факторів та відомих для людини алергенів", – наголошують у МОЗ.

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