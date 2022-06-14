Небезпека пилку та комах: як розпізнати набряк Квінке і надати першу допомогу

Влітку алергічні реакції трапляються у людей особливо часто, зокрема через цвітіння та укуси комах.
Вкрай небезпечним видом алергічної реакції є набряк Квінке, для якого характерні набряки шкіри та слизових.
Алергічну реакцію може спричинити укус комахи, пилок, ліки, їжа, косметика, холод чи спека, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.
Набряк виникає досить швидко, тому важливо вчасно зорієнтуватися та надати людині першу допомогу.
У МОЗ пояснили, як розпізнати набряк Квінке і врятувати людину з його симптомами.
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|Фото: olenka-2008/Depositphotos
Що таке набряк Квінке?
Набряк Квінке – гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини.
У більшості випадків цей набряк спричиняють алергени, зокрема:
- харчові продукти (цитрусові, ягоди, горіхи, бобові, гриби, молочні продукти, яйця, алкоголь, шоколад, морепродукти);
- пилок різноманітних рослин;
- ліки (антибіотики, антибактеріальні препарати, імуноглобуліни тощо);
- шерсть домашніх тварин;
- отрута бджіл, ос та шершнів.
Утім, набряк Квінке може бути спадковим.
Симптоми набряку Квінке
|Фото: aha.ch/swiss-allergy-centre
Серед багатьох клінічних проявів у МОЗ виділяють:
- набряклість обличчя (щоки, губи, повіки);
- набряк горла, гортані (може виникнути раптово і тривати від кількох годин до кількох днів);
- набряк внутрішніх органів, який проявляється болем, нудотою, блюванням, проносом;
- кашель та захриплість голосу;
- проблеми із диханням;
- кропив'янка.
Головна небезпека від набряку Квінке – порушення прохідності дихальних шляхів, що може призвести до смерті.
Як тільки в ділянці горла чи гортані виникає набряк, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.
Як надати першу допомогу при набряку Квінке?
✅ Потрібно усунути дію алергену, якщо це можливо, та зателефонувати у "швидку" за номером "103".
✅ Звільніть шию і грудну клітку постраждалого від стискаючого одягу, щоб забезпечити доступ повітря та ефективне дихання.
✅ Помістіть постраждалого у зручне положення, яке полегшить дихання.
✅ Якщо у дихальних шляхах є їжа, рідина чи інші предмети, їх потрібно усунути.
✅ Якщо у людини є автоін'єктор з адреналіном, допоможіть їй скористатися ним.
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✅ Якщо постраждалий втратив свідомість – оцініть наявність дихання.
✅ Якщо людина дихає, її потрібно перевести у стабільне бокове положення та слідкувати за станом до приїзду медиків.
✅ Якщо у людини відбулася зупинка дихання – розпочати серцево-легеневу реанімацію.
"Щоб запобігти виникненню набряку Квінке, варто уникати провокуючих факторів та відомих для людини алергенів", – наголошують у МОЗ.
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