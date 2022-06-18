У світі понад 14% людей страждають на хворобу Лайма, яка передається через укуси кліщів

Понад 14% населення світу хворіють на недугу Лайма – найпоширенішу хворобу, яка передається кліщами.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі BMJ Global Health, повідомляє АFP.

Захворювання рідко буває смертельним, але у людей, укушених інфікованим кліщем, часто з’являються висип і симптоми, схожі на грип, зокрема, біль у м’язах і суглобах, головний біль, нудота та блювання.

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Щоб дізнатися, наскільки поширена хвороба Лайма у світі, дослідники об’єднали дані 89 досліджень.

Бактерію Borrelia burgdorferi (Bb), яка викликає захворювання, було виявлено в крові 14,5% із майже 160 тис. учасників.

Найвищий рівень зараження виявили у Центральній Європі, він складає 20%, у Східній Азії – 15,9%, у Західній Європі – 13,5%, у Східній Європі – 10,4%.

Найбільший ризик захворіти мають чоловіки старше 50 років, які живуть у сільській місцевості.

Попередні дослідження показали, що за останні 12 років поширеність хвороб, що передаються кліщами, подвоїлася.

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Причинами зростання стали тривале та сухе літо через зміну клімату, міграція тварин, втрата середовища проживання та "дедалі частіші контакти з домашніми тваринами", йдеться у дослідженні.

Дослідження показало, що фермери та працівники, які регулярно спілкуються з домашніми тваринами, такими як собаки та вівці, найбільше ризикують бути укушеними інфікованим кліщем.