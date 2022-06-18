У світі понад 14% людей страждають на хворобу Лайма, яка передається через укуси кліщів

Понад 14% населення світу хворіють на недугу Лайма – найпоширенішу хворобу, яка передається кліщами.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі BMJ Global Health, повідомляє АFP.

Захворювання рідко буває смертельним, але у людей, укушених інфікованим кліщем, часто з’являються висип і симптоми, схожі на грип, зокрема, біль у м’язах і суглобах, головний біль, нудота та блювання.

Щоб дізнатися, наскільки поширена хвороба Лайма у світі, дослідники об’єднали дані 89 досліджень.

Бактерію Borrelia burgdorferi (Bb), яка викликає захворювання, було виявлено в крові 14,5% із майже 160 тис. учасників.

Найвищий рівень зараження виявили у Центральній Європі, він складає 20%, у Східній Азії – 15,9%, у Західній Європі – 13,5%, у Східній Європі – 10,4%.

Найбільший ризик захворіти мають чоловіки старше 50 років, які живуть у сільській місцевості.

Попередні дослідження показали, що за останні 12 років поширеність хвороб, що передаються кліщами, подвоїлася.

Причинами зростання стали тривале та сухе літо через зміну клімату, міграція тварин, втрата середовища проживання та "дедалі частіші контакти з домашніми тваринами", йдеться у дослідженні.

Дослідження показало, що фермери та працівники, які регулярно спілкуються з домашніми тваринами, такими як собаки та вівці, найбільше ризикують бути укушеними інфікованим кліщем.