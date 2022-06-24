Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Верховний суд США 24 червня скасував рішення, яке давало жінкам конституційне право на аборт.

Йдеться про рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року, повідомляє Washington Post.

Це може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу США.

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"Конституція не надає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам", – йдеться у рішенні суду.

Фото: Reuters

Противники вердикту зазначають, що це ймовірно призведе до збільшення підпільних абортів. Як наслідок – збільшення смертності серед жінок, відмови від новонароджених та зростання дітовбивств.

Попри те, що кожен штат може вирішувати це питання на свій розсуд, очікують ухвалення поправок до законодавства у 50 штатах. Тож зміни торкнуться близько 36 млн жінок репродуктивного віку.

"13 штатів заборонять аборт протягом 30 днів через ухвалені раніше "тригерні закони". Вони набувають чинності відразу, як тільки рішення у справі "Роу проти Вейда" скасують.

Ці закони роблять виняток для випадків, коли життю матері загрожує небезпека, але більшість не включає винятків щодо зґвалтування чи інцесту", – пише видання.

Кореспонденти CNBC також зазначають, що за кілька хвилин після цього рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.

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Ймовірно, жінки будуть змушені їхати до інших штатів, де дозволена процедура штучного переривання вагітності.

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